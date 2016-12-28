Среда, 28 Декабрь, 16:01

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,86
€ 63,57
Brent
$ 53
-4°
Обь
68см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение самолета МинобороныНовый год – 2017 Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Вопрос дня



Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь и на каникулах в Барнауле?

, ИА "Амител"
Для исключения выполнения автобусами "порожних" рейсов количество подвижного транспорта сократится


Новый год — прекрасный праздник. И многие барнаульцы встречают его в гостях. Есть семьи, для которых посещение главной городской елки после боя курантов уже стало доброй традицией. В связи с этим актуален вопрос, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь, а также изменится ли расписание на каникулах. Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как будет ходить общественный транспорт 31 декабря?

Автобусы, троллейбусы и трамваи 31 декабря будут ходить как обычно, то есть по действующему расписанию. Поздние вечерние рейсы будут выполняться согласно расписанию буднего и выходного дней.

Читайте также: Электрички в Алтайском крае меняют расписание в новогодние дни

То есть попасть на общественном транспорте в новогоднюю ночь на площадь Сахарова не получится. Напомним, танцевальная программа "Волшебство в новогоднюю ночь" на главной сценической площадке города пройдет 1 января с 01.00 до 03.00.

2
А как будет ходить транспорт на новогодних каникулах?

В новогодние и рождественские праздничные дни количество единиц общественного транспорта сократится, сообщили в пресс-службе городской администрации. Работа общественного транспорта будет организована по специальному расписанию с сокращением количества выходов.

Ранние утренние и поздние вечерние рейсы электротранспорта будут выполняться согласно расписанию выходного дня в полном объеме.

Работа автомобильного общественного транспорта 1 и 2 января будет организована с сокращением утренних рейсов и планового количества выходов на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут ходить согласно действующему расписанию выходного дня.

3
Планируется ли бесплатная доставка горожан в рождественскую ночь?

Да, уже традиционно в ночь с 6 на 7 января будет организована бесплатная доставка горожан с ночной праздничной службы:

– от Покровского кафедрального собора: к 01.30 три вагона из Депо-1 по маршрутам №1, 7 до ст. "Кордон" и по маршруту №12 "Покровский собор" – "пл. Свободы" – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. "Докучаево";

– от Свято-Никольской церкви: к 02.00 два троллейбуса по маршрутам №1, 6;

– от Александро-Невского собора: к 01.15 два вагона из Депо-3 по маршрутам №8, 9.

Уточнить актуальное расписание общественного транспорта круглосуточно можно в центральной диспетчерской службе по телефону: 46-99-87.


 

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    15:50
    КамАЗ въехал в автобус в Барнауле. Фото 0
    15:36
    Бийчанин украл с карты тещи 80 тысяч рублей, чтобы погасить кредит 1
    15:24
    Полицейские изъяли 1,5 килограмма марихуаны у жителя Алтайского края 3
    15:17
    17-летнего подростка задержали в Москве по подозрению в убийстве брата 0
    15:06
    Как будет работать транспорт в новогоднюю ночь и на каникулах в Барнауле? 0
    14:52
    Медведи на велосипедах проедут по барнаульским улицам 29 декабря 5
    14:34
    СМИ: РУСАДА признала существование допинг-системы в России 23
    14:22
    Иномарка сбила женщину на улице Воровского в Барнауле. Фото 2
    14:13
    Подросток и двое взрослых погибли при пожаре в Алтайском крае 0
    14:07
    Торговые центры в Алтайском крае проверят после обрушения в "Ашане" 0
    13:49
    Как и где пополнить баланс транспортной карты в банкомате "Сбербанка"? 9
    13:36
    Трамвай протаранил легковушку на перекрестке в Барнауле. Фото 7
    13:29
    Как приготовить главное блюдо для праздничного стола за 45 минут? 4
    13:24
    Спасатели нашли еще три тела погибших при падении Ту-154 0
    13:13
    Самолет посадили в Шереметьево из-за попытки пассажирки покончить с собой 1
    13:04
    Юная девушка в Москве пролетела семь этажей в мусоропроводе и выжила 7
    12:50
    СМИ сообщили о санкциях США против РФ из-за "вмешательства в выборы" 17
    12:36
    Барнаулец сообщил о новом обрушении в ТРЦ "Галактика" 17
    12:24
    Электрички в Алтайском крае меняют расписание в новогодние дни 0
    12:13
    Новогодние церемонии проводят в ЗАГСе для барнаульских молодоженов. Фото 1
    12:04
    Что россияне обсуждали в 2016 году? 1
    11:51
    Величайшая принцесса Голливуда: чем запомнилась в кино Кэрри Фишер? 1
    11:36
    Десятилетнего мальчика убили в Москве – СК 4
    11:23
    Соседи сообщили, что Божена Рынска покинула свою квартиру в Москве 11
    11:15
    Легковушка слетела в кювет на трассе Барнаул – Новосибирск. Фото 1
    11:03
    Приходится ли барнаульцам экономить на проведении Нового года? Видеоопрос 2
    10:51
    Новым гендиректором "Уралвагонзавода" станет Александр Потапов – СМИ 0
    10:34
    Барнаулец прокатил сына на санках с помощью игрушечного джипа. Видео 12
    10:26
    Полиция и бойцы СОБРа задержали в Рубцовске организатора наркопритона 0
    10:14
    Основанный доктором Лизой фонд "Справедливая помощь" продолжит работу 0
    10:02
    Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году? 6
    10:00
    "Бьютимарафон" от команды экспертов: как меняются девушки Барнаула 6
    09:57
    Транспорт в Барнауле с 1 января будет ходить по выходному расписанию 0
    09:36
    60-метровый обломок нашли на месте крушения Ту-154 в Черном море 36
    09:28
    Полиция начала проверку после столкновения маршрутки со столбом в Барнауле 13
    09:13
    Следователи не стали обнародовать видео крушения Ту-154 Минобороны РФ 0
    09:03
    Как и когда пополнить транспортную карту на январь в Барнауле? 11
    08:59
    Барнаульцев утром 28 декабря ждут семибалльные пробки 2
    08:43
    СМИ опубликовали последние слова пилота разбившегося Ту-154 27
    08:30
    Елена Летучая рассказала, на чем можно будет заработать в следующем году 9
    08:21
    Умерла сыгравшая принцессу Лею актриса Керри Фишер 1
    08:04
    Новый год на Байкале: незабываемое путешествие на удивительное озеро 2
    07:50
    Как чистят от снега лестницу на ВДНХ в Барнауле. Видео 16
    07:28
    Журналисты Алтайского края вновь решили сменить профессию 4
    07:22
    Дед Мороз и Санта-Клаус: кто любимей, кто родней? 32
    07:14
    Барнаул в плену инея: столица Алтайского края в ожидании Нового года 0
    07:03
    Ваш гороскоп на 2017 год: версия Amic.ru 23
    06:44
    Первый пошёл: к выборам президента 2018 года начали "стягиваться" кандидаты 12
    06:34
    Самые надоевшие новогодние подарки. Мужской и женский взгляд 46
    06:26
    Коттедж из кедра с каминным залом продают в Барнауле за 25 млн руб. Фото 24
    06:01
    Суд приступает к рассмотрению дела бывшего замгубернатора Юрия Денисова 2
    05:11
    Милашки с пузырями: великолепное сочетание девушек с жвачками. Фото 1
    04:08
    Потепление со снегом и метелями ждет Алтайский край 28 декабря 0
    02:07
    Disney показала, как строится грандиозный парк "Аватар" 1
    01:02
    Возмущенная Тимошенко сравнила украинцев с папуасами 5
    00:01
    Найден очевидец, заснявший взлет и падение Ту-154 в Черное море 9

    © 1999 — 2016, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.