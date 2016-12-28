Новый год — прекрасный праздник. И многие барнаульцы встречают его в гостях. Есть семьи, для которых посещение главной городской елки после боя курантов уже стало доброй традицией. В связи с этим актуален вопрос, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь, а также изменится ли расписание на каникулах. Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Автобусы, троллейбусы и трамваи 31 декабря будут ходить как обычно, то есть по действующему расписанию. Поздние вечерние рейсы будут выполняться согласно расписанию буднего и выходного дней.
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То есть попасть на общественном транспорте в новогоднюю ночь на площадь Сахарова не получится. Напомним, танцевальная программа "Волшебство в новогоднюю ночь" на главной сценической площадке города пройдет 1 января с 01.00 до 03.00.
В новогодние и рождественские праздничные дни количество единиц общественного транспорта сократится, сообщили в пресс-службе городской администрации. Работа общественного транспорта будет организована по специальному расписанию с сокращением количества выходов.
Ранние утренние и поздние вечерние рейсы электротранспорта будут выполняться согласно расписанию выходного дня в полном объеме.
Работа автомобильного общественного транспорта 1 и 2 января будет организована с сокращением утренних рейсов и планового количества выходов на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут ходить согласно действующему расписанию выходного дня.
Да, уже традиционно в ночь с 6 на 7 января будет организована бесплатная доставка горожан с ночной праздничной службы:
– от Покровского кафедрального собора: к 01.30 три вагона из Депо-1 по маршрутам №1, 7 до ст. "Кордон" и по маршруту №12 "Покровский собор" – "пл. Свободы" – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. А. Петрова – ул. Попова – ст. "Докучаево";
– от Свято-Никольской церкви: к 02.00 два троллейбуса по маршрутам №1, 6;
– от Александро-Невского собора: к 01.15 два вагона из Депо-3 по маршрутам №8, 9.
Уточнить актуальное расписание общественного транспорта круглосуточно можно в центральной диспетчерской службе по телефону: 46-99-87.
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