Если утром плохо, значит вечером было хорошо. Эта народная мудрость, увы и ах, чаще всего актуальна утром 1 января. Как быстро и надежно вернуться к жизни и избавиться от похмельных мучений, читай в материале портала amic.ru.
Совет первый
Первое, что необходимо сделать, это нормализовать водно-солевой баланс. После употребления алкоголя вода в организме распределяется неравномерно. Отекают ткани, но жидкости не хватает. Так что сразу же надо восстановить баланс.
При этом, обычная вода из од крана не подойдет. Запаситесь с вечера хорошей минеральной водой. Можно выпить теплую воду с лимоном (но осторожно, людям с заболеваниями ЖКТ этот вариант не подойдет).
Еще вариант — отвар шиповника. Этот напиток содержит витамин С, который точно не повредит после веселого вечера. Чуть позже можно заварить хороший зеленый чай. А вот принимать таблетки от тошноты и противорвотные препараты лучше не надо. Яд и токсины должны выйти из организма.
Совет второй
Используйте мед. По мнению врачей этот продукт способствует быстрому выведению алкогольных токсинов из организма. Мед лучше растворить в стакане теплой (не горячей!) воды и выпить. Также в напиток было бы не плохо добавить дольку лимона.
Совет третий
Кислотно-щелочной баланс помогут восстановить горячий бульон, щи, квашенная капуста, яблочный и томатный сок. Также симптомы похмелья существенно облегчает солянка. Однако у тех людей, кто страдает заболеваниями ЖКТ, жирные супы и продукты следует принимать с осторожностью. Иначе состояние может усугубиться.
Совет четвертый
Бананы в помощь. Даже врачи говорят о том, что молочно-банановый коктейль помогает в борьбе с похмельем. Молоко — это хороший сорбент, а бананы богаты полисахаридами и питательны, они придадут энергию.
Совет пятый
Шпинат, конечно, не самый распространенный продукт зимой в Сибири, но если вдруг он оказался в вашем холодильнике, обязательно съешьте. Листовой овощ богат антиоксидантами. Они помогают ускорить процесс выведения из организма продукты распада спирта.
Совет шестой
Также можно использовать препараты от похмелья для снятия интоксикации или адсорбенты.
Совет седьмой
Симптомы похмелья пройдут быстрее на свежем воздухе. Если нет сил и возможности выбраться на улицу, хотя бы проветрите помещение. Откройте окно, форточку. Воздержитесь от сигарет. Также не надо верить тем, кто уговаривает выпить рюмку алкоголя, чтобы снять похмелье. Обычно этот способ не действует, а только усугубляет ситуацию.
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