Воскресенье, 1 Январь, 08:33

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,66
€ 63,81
Brent
$ 53,5
-3°
Обь
62см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы - 2017Играй вместе с Amic.ru
Вопрос дня



Спасибо, что живой или Как справиться с похмельем?

, ИА "Амител"
Мы собрали самые популярные способы, которые быстро и эффективно помогут снять похмелье


Если утром плохо, значит вечером было хорошо. Эта народная мудрость, увы и ах, чаще всего актуальна утром 1 января. Как быстро и надежно вернуться к жизни и избавиться от похмельных мучений, читай в материале портала amic.ru.

1
Совет первый

Первое, что необходимо сделать, это нормализовать водно-солевой баланс. После употребления алкоголя вода в организме распределяется неравномерно. Отекают ткани, но жидкости не хватает. Так что сразу же надо восстановить баланс.

При этом, обычная вода из од крана не подойдет. Запаситесь с вечера хорошей минеральной водой. Можно выпить теплую воду с лимоном (но осторожно, людям с заболеваниями ЖКТ этот вариант не подойдет).

Еще вариант — отвар шиповника. Этот напиток содержит витамин С, который точно не повредит после веселого вечера. Чуть позже можно заварить хороший зеленый чай. А вот принимать таблетки от тошноты и противорвотные препараты лучше не надо. Яд и токсины должны выйти из организма.

2
Совет второй
Используйте мед. По мнению врачей этот продукт способствует быстрому выведению алкогольных токсинов из организма. Мед лучше растворить в стакане теплой (не горячей!) воды и выпить. Также в напиток было бы не плохо добавить дольку лимона.
3
Совет третий
Кислотно-щелочной баланс помогут восстановить горячий бульон, щи, квашенная капуста, яблочный и томатный сок. Также симптомы похмелья существенно облегчает солянка. Однако у тех людей, кто страдает заболеваниями ЖКТ, жирные супы и продукты следует принимать с осторожностью. Иначе состояние может усугубиться.
4
Совет четвертый
Бананы в помощь. Даже врачи говорят о том, что молочно-банановый коктейль помогает в борьбе с похмельем. Молоко — это хороший сорбент, а бананы богаты полисахаридами и питательны, они придадут энергию.
5
Совет пятый
Шпинат, конечно, не самый распространенный продукт зимой в Сибири, но если вдруг он оказался в вашем холодильнике, обязательно съешьте. Листовой овощ богат антиоксидантами. Они помогают ускорить процесс выведения из организма продукты распада спирта.
6
Совет шестой

Также можно использовать препараты от похмелья для снятия интоксикации или адсорбенты.

7
Совет седьмой
Симптомы похмелья пройдут быстрее на свежем воздухе. Если нет сил и возможности выбраться на улицу, хотя бы проветрите помещение. Откройте окно, форточку. Воздержитесь от сигарет. Также не надо верить тем, кто уговаривает выпить рюмку алкоголя, чтобы снять похмелье. Обычно этот способ не действует, а только усугубляет ситуацию.

 

 

 

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    08:24
    Где в Барнауле покататься на коньках и лыжах? Инфографика 0
    08:03
    Спасибо, что живой или Как справиться с похмельем? 0
    07:45
    "Кредо убийцы" и "Викинг": что посмотреть в кино на новогодних праздниках? 0
    07:23
    Спорт, релакс, игры или Чем заняться 1 января? 1
    07:13
    Дирижер в Италии уволен за то, что сказал, что Санта Клауса не существует 0
    07:00
    Праздник чревоугодия: как избежать проблем с пищеварением в новогодние дни? 8
    06:43
    Как встречали Новый год в годы застоя 46
    06:24
    Квартиру в стиле лофт с камином продают в Барнауле за 12,5 млн руб. Фото 0
    06:01
    Новый год начинается для жителей Алтайского края со снежного шторма 0
    23:07
    2016 год будет длиннее на одну секунду 2
    22:02
    Смотрим, как Поклонская читает для россиян новогоднее стихотворение 0
    21:04
    Apple сократит в 2017 году производство iPhone 7 и 7 Plus – СМИ 0
    20:34
    Путин в новогоднем обращении поблагодарил россиян за доверие. Видео 8
    20:08
    Грузинский министр в костюме Санты поздравил детей на улицах Тбилиси. Видео 1
    19:36
    Медведев на фоне уютного камина поздравил россиян с Новым годом. Видео 25
    19:09
    Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи 7
    18:44
    Концерт американского рэпера Мика Милла завершился смертельной стрельбой 0
    18:26
    Ученые заявили о пользе стресса на работе 0
    18:02
    Как правильно проводить уходящий год? 0
    17:46
    Более 40 рейсов отменили в аэропортах Москвы 0
    17:28
    Когда в России наступает Новый год? Инфографика 6
    17:06
    Режим ЧС, введенный из-за гибели людей от суррогатов, сняли в Приангарье 0
    16:44
    На старт, внимание: как привести себя в порядок за два часа до Нового года? 0
    16:27
    СМИ: Дональд Трамп будет встречать Новый год в компании Сильвестра Сталлоне 0
    16:06
    Новый год в лесу: праздничные истории алтайских депутатов 1
    15:47
    ГИБДД рекомендует водителям на Алтае воздержаться от поездок 0
    15:26
    Чудеса случаются: истории тех, у кого исполнились новогодние желания 3
    15:03
    Жертвами двух взрывов в Багдаде стал 21 человек 0
    14:42
    Строящееся здание загорелось под Барнаулом 31 декабря 0
    14:23
    СМИ сообщили об атаке российских хакеров на американские электросети 26
    14:07
    Очевидцы сообщают о страшной дорожной аварии под Барнаулом. Фото 2
    13:43
    Спикер АКЗС поздравил жителей Алтайского края с Новым годом 0
    13:22
    Полиция увеличила на Алтае число проверок на дорогах в канун Нового года 1
    13:02
    Масштабное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле. Фото 5
    12:44
    Что приготовить на Новый год, когда до праздника осталось несколько часов? 4
    12:31
    Американцы спели гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154. Видео 27
    12:15
    Стоп-кадр. Последний день 2016 года 0
    12:04
    Предновогодняя суета: барнаульцы устроили ажиотаж в магазинах 31 декабря 13
    11:51
    Водители сообщают о непростой ситуации на трассах Алтайского края 0
    11:36
    Бразильский полисмен зарезал греческого посла по заказу жены дипломата 3
    11:24
    Кому не повезло: те люди. которые работают на Новый год и Рождество 10
    11:17
    Где и когда в Барнауле 31 декабря можно посмотреть салют? 8
    11:04
    Что нельзя делать 31 декабря? Приметы и традиции новогодней ночи 5
    10:53
    Пожар в многоквартирном доме в Белокурихе тушили девять человек 0
    10:42
    Новый год и алкоголь: как правильно пить и чем закусывать? 106
    10:26
    Автобусы №104 в Барнауле изменят маршрут с 16 января. Схема 0
    10:13
    Повара российского генконсульства выдворяют из США как сотрудника разведки 24
    10:04
    Сити-менеджер Барнаула поздравил горожан с Новым годом в видеоформате 6
    09:48
    Прочитать и запомнить: первая помощь при алкогольном отравлении 2
    09:33
    Калейдоскоп новогодних огней: каким был праздничный салют в Барнауле. Фото 1

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.