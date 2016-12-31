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На старт, внимание: как привести себя в порядок за два часа до Нового года?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как быстро привести себя в порядок за пару часов до боя курантов


До Нового года остались считанные часы, а вы больше похожи на Золушку, чем на принцессу? Не отчаивайтесь, свежий отдохнувший вид можно "заполучить" и без отдыха. Портал Amic.ru подготовил подборку советов, которые могут оказаться весьма полезными для тех, у кого не хватило времени на "наведение" красоты.

1
Расслабьтесь
Свежий отдохнувший вид могут "подарить" несколько часов сна. Если же на это катастрофически не хватает времени, ищите альтернативу. Уделите себе хотя бы 20 минут релакса. Например речь идет о горячей ванной, которая поможет расслабиться и снять стресс. А если добавить капельку эфирных масел, то получится двойной эффект. Ароматерапаия добавит сил, бодрости, а значит и праздничного настроения.
2
Без маски никуда
Во время горячей ванной или уже после, не забудьте сделать легкий пилинг. Но обратите внимание, что процедура должна быть мягкой и деликатной. Не подойдут скраб или химические пилинги. После них на лице могут ненужные и непривлекательные покраснения. Лучшим вариантом станет так называемая "скатка", которая не повредит кожу. Альтернативой готовому средству может стать обычная овсянка. После пилинга нанесите любимую, проверенную маску. А вот от экспериментов лучше отказаться. Аллергия еще никого не украсила.
3

Зеркало души

Не забудьте уделить внимание глазам. Чтобы убрать синяки под глазами и снять усталость понадобится минут 20. Хорошо, если в морозилке окажутся кубики льда, которыми можно протереть лицо (не забывая при этом про веки). Второй проверенный способ — компрессы. Заварите крепкий черный чай, дайте настояться, смочите "заваркой" ватные диски и положите на веки. Результат, как говориться, на лицо.
4

Блестящие и шелковистые

Чтобы шевелюра выглядела потрясающе, сделайте экспрес маску. Подойдут аргановое, репейное и даже оливковое масло. Нанесите масло на волосы, и оставьте минут на сорок. Потом тщательно промойте голову любимым шампунем, нанесите кондиционер и смойте водой. Даже самые "уставшие" волосы будут выглядеть "живыми" и ухоженными. Повезло тем, кто может самостоятельно сделать красивую укладку. Если же вы не умеете справляться со своей шевелюрой, то не расстраивайтесь. Красивые здоровые волосы уже прическа.
5
Маникюр
Привести ногти в порядок, конечно, лучше заранее. Но если дойти до мастера не получилось, не расстраивайтесь,выход все же найти можно. Например, сделать ванночку из морской соли (добавьте столовую ложку соли в литр теплой воды) и подержать руки в этом растворе минут 15. Также можно провести спа-процедуру в домашних условиях: сделать скраб из молотого кофе и масла (лучше всего для этих целей подойдет оливковое), затем нанести на руки питательный крем и надеть хлопчатобумажные перчатки и походить с ними минут 30. После несложных манипуляций можно заняться ногтями: при помощи инструментов для маникюра придайте им красивую форму и покройте лаком. Но есть два условия. Не стоит красить ногти, если не переделана вся домашняя работа, а также не выбирайте яркое покрытие, если не уверены, что оно будет смотреться аккуратно. Лучше остановите свой выбор на бесцветном или светлом покрытии.

 

 

 

Макияж

Не забудьте, что приступать к нанесению макияжа можно через час после расслабляющих процедур. Используйте только проверенные средства, чтобы снизить риск раздражения на коже. Кроме того, знакомая и "родная" тушь куда надежнее, чем новая "неиспытанная". Косметические новинки лучше тестировать либо за несколько дней до Нового года, либо после праздника. Подводка может оказаться нестойкой, а тени другой марки не долговечными


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