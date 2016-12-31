До Нового года остались считанные часы, а вы больше похожи на Золушку, чем на принцессу? Не отчаивайтесь, свежий отдохнувший вид можно "заполучить" и без отдыха. Портал Amic.ru подготовил подборку советов, которые могут оказаться весьма полезными для тех, у кого не хватило времени на "наведение" красоты.
Расслабьтесь
Свежий отдохнувший вид могут "подарить" несколько часов сна. Если же на это катастрофически не хватает времени, ищите альтернативу. Уделите себе хотя бы 20 минут релакса. Например речь идет о горячей ванной, которая поможет расслабиться и снять стресс. А если добавить капельку эфирных масел, то получится двойной эффект. Ароматерапаия добавит сил, бодрости, а значит и праздничного настроения.
Без маски никуда
Во время горячей ванной или уже после, не забудьте сделать легкий пилинг. Но обратите внимание, что процедура должна быть мягкой и деликатной. Не подойдут скраб или химические пилинги. После них на лице могут ненужные и непривлекательные покраснения. Лучшим вариантом станет так называемая "скатка", которая не повредит кожу. Альтернативой готовому средству может стать обычная овсянка. После пилинга нанесите любимую, проверенную маску. А вот от экспериментов лучше отказаться. Аллергия еще никого не украсила.
Не забудьте уделить внимание глазам. Чтобы убрать синяки под глазами и снять усталость понадобится минут 20. Хорошо, если в морозилке окажутся кубики льда, которыми можно протереть лицо (не забывая при этом про веки). Второй проверенный способ — компрессы. Заварите крепкий черный чай, дайте настояться, смочите "заваркой" ватные диски и положите на веки. Результат, как говориться, на лицо.
Чтобы шевелюра выглядела потрясающе, сделайте экспрес маску. Подойдут аргановое, репейное и даже оливковое масло. Нанесите масло на волосы, и оставьте минут на сорок. Потом тщательно промойте голову любимым шампунем, нанесите кондиционер и смойте водой. Даже самые "уставшие" волосы будут выглядеть "живыми" и ухоженными. Повезло тем, кто может самостоятельно сделать красивую укладку. Если же вы не умеете справляться со своей шевелюрой, то не расстраивайтесь. Красивые здоровые волосы уже прическа.
Маникюр
Привести ногти в порядок, конечно, лучше заранее. Но если дойти до мастера не получилось, не расстраивайтесь,выход все же найти можно. Например, сделать ванночку из морской соли (добавьте столовую ложку соли в литр теплой воды) и подержать руки в этом растворе минут 15. Также можно провести спа-процедуру в домашних условиях: сделать скраб из молотого кофе и масла (лучше всего для этих целей подойдет оливковое), затем нанести на руки питательный крем и надеть хлопчатобумажные перчатки и походить с ними минут 30. После несложных манипуляций можно заняться ногтями: при помощи инструментов для маникюра придайте им красивую форму и покройте лаком. Но есть два условия. Не стоит красить ногти, если не переделана вся домашняя работа, а также не выбирайте яркое покрытие, если не уверены, что оно будет смотреться аккуратно. Лучше остановите свой выбор на бесцветном или светлом покрытии.
Макияж
Не забудьте, что приступать к нанесению макияжа можно через час после расслабляющих процедур. Используйте только проверенные средства, чтобы снизить риск раздражения на коже. Кроме того, знакомая и "родная" тушь куда надежнее, чем новая "неиспытанная". Косметические новинки лучше тестировать либо за несколько дней до Нового года, либо после праздника. Подводка может оказаться нестойкой, а тени другой марки не долговечными
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