Погода в Алтайском крае вновь начнет меняться 5 января, рассказала предварительный прогноз порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
С прохождением атмосферных фронтов западного циклона в четверг и в ночь на пятницу в регионе усилятся снегопад и ветер.
Ночью 5 января ожидается -3...-10 градусов, днем -6...0. Но мороз начнет крепчать в рождественскую ночь.
"В ночь на 7 января районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная, умеренно морозная погода. В рождественскую ночь столбики термометров покажут от -13 до -20, в предгорьях -22...-23 градуса. Днем ожидается -8...-13 градусов", – сообщила синоптик.
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