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Как планируете провести новогодние каникулы в Барнауле?

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Куда пойти на новогодних каникулах в Барнауле?

, ИА "Амител"
Чтобы не скучать на новогодних праздниках от безделья, нужно уже сейчас придумать себе развлечения


Новогодние каникулы – прекрасная возможность, чтобы выспаться, отдохнуть, а еще с пользой провести время. Если вы не планируете их провести лежа на диване, поедая мандарины и "Оливье", предлагаем нашу подборку интересных мест для новогоднего досуга. Как можно весело провести эти дни, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Трассы для лыж, сноубордов и тюбингов
Если вам не хватает адреналина, отправляйтесь покорять склоны. В Барнауле это можно сделать на "Авальмане". Тут в новогодние каникулы будут работать три подъемника и склон для тюбинга. Здесь вы сможете покататься на горных лыжах, сноуборде, надувных санях и "бананах".
Если вы хотите насладиться зимними пейзажами и покататься на беговых лыжах, вы можете отправиться на одну из 14 лыжных баз. Кстати, на многих из них есть в прокате "ватрушки" и снегокаты, так что дети тоже будут рады такому отдыху. Список их адресов и номера телефонов вы можете посмотреть в нашей инфографике.
2
Катки

В этом году в Барнауле работает 20 катков. Больше всех в этом плане повезло жителям Индустриального района. Выбор, куда именно отправиться, уже зависит от вкусовых предпочтений и района, в котором вы проживаете.

Есть и другой вариант. Всегда можно пойти на менее известный, но бесплатный каток возле дома. В каждом районе есть свои хоккейные коробки с  освещением и ровным льдом. Кататься там будет не менее интересно, да к тому же в любой момент можно убежать погреться в собственную квартиру. Но в этом случае вам стоит обзавестись собственными коньками. Полный список хоккейных коробок смотрите тут.

3
Кино

На каникулах в кинотеатр с детьми можно будет отправиться на русский приключенческий мультфильм "Три богатыря и Морской царь". Его премьера состоится 1 января.

Уже в прокате находится русская историческая драма "Викинг", которая вышла при поддержке Первого канала. История повествует о Древней Руси. В главной роли князя Владимира Данила Козловский. Стоит отметить, что фильм вышел в прокат сразу в двух версиях: для семейного досуга в формате "12+" и с маркировкой "18+".

Новые "Звездные войны" еще будут идти в прокате на новогодних каникулах, если вы не добрались до них ранее. А с 5 января в прокат выйдут фильмы "Монстр-траки", боевик "Кредо убийцы", комедия "Без тормозов".

4
Детские спектакли
Выбор детских представлений в этом году довольно обширный. Например, в Молодежном театре Алтая покажут сразу шесть представлений: "Сокровища капитана Флинта", "Мы лепили колобок", "Золотой цыпленок", "Сказка о царе Салтане", "Летучий корабль", "Опасные приключения Калле-сыщика". В театре драмы все новогодние каникулы будут показывать "Сказку о Новом годе и настоящем богатыре".
В театре музкомедии пройдут представления "Страна Дедоморозия" и "МороzKo". В театре кукол "Сказка" покажут "Госпожу Метелицу", в филармонии — "Айболита". С полным расписанием спектаклей вы можете ознакомиться в нашей инфографике.
5
Спектакли для взрослых
Если вы решите прикоснуться к прекрасному, двери алтайских театров открыты для вас. Так, в Молодежном театре Алтая покажут "Чертову закуску". В театре драмы можно посмотреть спектакли "Квадратура круга", "Два ангела, четыре человека", "Дорогие мои бандитки", "Эти свободные бабочки", "Барышня-крестьянка", "Безымянная звезда".Театр музкомедии ждет зрителей на театрализованное представление "Черевички, или Ночь перед Рождеством".

 

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    Комментарии

    1.01.2017 11:26
    - гость -

    С Новым календарным Годом !!!

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