У многих людей 1 января проходит по такому сценарию: проснуться, позавтракать, ничего не делать, пообедать, посмотреть телевизор... Возможно, сейчас кто-то узнал себя. Чтобы не терять времени даром и не тратить первый выходной день нового года, ИА "Амител" предлагает несколько вариантов как можно интересно и с пользой провести 1 января.

В кино

Каникулы — прекрасная возможность наконец-то сходить в кинотеатр. Тем более, что в это время демонстрируются самые лучшие и добрые фильмы. Например, сейчас в кинотеатрах Барнаула идет премьера картины "Викинг", которую многие уже назвали русской "игрой престолов". Также вас ждет увлекательное продолжение культовых "Звездных войн" — "Изгой-один". Всей семьей можно сходить на сказку "Дед Мороз. Битва магов" или мультфильм "Снежная королева 3: Огонь и лед". Ну и конечно, "Елки 5", как без них прожить этот год?

Активный отдых

Синоптики прогнозируют снег и метели. Но настоящим сибирякам не привыкать к такой погоде, а потому — вперед на улицу. Тем более, что прогнозы не всегда сбываются. На всякий случай не уходите далеко от дома. Лепить снеговиков, играть в снежки можно и во дворе своего дома. Главное — хорошенько утеплиться. Все-таки зима хоть и теплая, но за несколько часов на свежем воздухе можно запросто замерзнуть. Если есть возможность сходить в баню, обязательно ей воспользуйтесь.

Поздравьте родителей

Если Новый год вы встречали не с родителями, а, например, с друзьями, то 1 января прекрасное время, чтобы поздравить родственников. Всем вместе накрыть на стол, после сообща убрать посуду, посмотреть хороший фильм или просто прогуляться.

Спокойствие, только спокойствие

Если перспектива выбраться из дома вам не нравится, то проведите время дома, но с пользой. Например наконец-то дочитать книжку, до которой ни как не доходят руки или начать смотреть интересный сериал.

Вся наша жизнь — игра!

Если хочется продолжения праздника, то зовите в гости друзей. Но проводите время не за столом. Почему бы не поиграть, например, в "мафию" или в "крокодила", "фанты". В интернете можно найти массу вариантов, как весело провести время. Также можно посмотреть какой-нибудь добрый фильм. Как показывает практика, большой компанией смотреть киноленты куда увлекательнее.