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Вопрос дня



Можно ли работать и ходить в баню на Рождество?

, ИА "Амител"
Ответы на самые частые вопросы по поводу Рождества


В православии Рождество Христово в 2017 году выпало на субботу. В России суббота также является банным днем. В связи с этим очень многие интересуются, можно ли в столь великий праздник ходить в баню или принимать душ. А также – можно ли убирать квартиру и можно ли не ходить на работу в этот день? Отвечаем на самые частые вопросы по поводу запретов в Рождество.

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1
Можно ли в Рождество ходить в баню и мыться?
Можно. На самом деле, как говорят священники, у Церкви нет запрета на омовение в праздники. Поэтому личную гигиену в эти дни можно и нужно поддерживать. Другое дело, если поход в баню или в сауну для вас является не необходимостью помыться, а способом весело провести  время в компании друзей с возлияниями алкогольных напитков. В этом случае лучше поход в баню перенести на другой день.
2
Можно ли в Рождество убирать квартиру?
Конечно, лучше бы это занятие перенести на другое время. Например, верующие обычно делают генеральную уборку в первые дни января, например, 2-го. Но если у вас нет другого времени, то конечно, убирайте. Кроме того, если выбирать между пьяным застольем или сплетнями с соседкой, то уборка – более предпочтительный вариант.
3
Можно ли в Рождество работать?
Если работодатель вам это позволит, то можете взять отгул и не ходить на работу. Если же все-таки ваш рабочий график выпадает на Рождество, и работодатель не намерен давать вам выходной даже ради светлого праздника, лучше честно и добросовестно выполнить свою работу и не мучиться сожалениями. Богу угодны не леность и праздность, а добрые дела.   
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3
Можно ли в Рождество шить, вязать, заниматься хобби?
Здесь такой же ответ, как и с уборкой квартиры (смотрите выше). Лучше заниматься рукоделием, чем пьянствовать, сплетничать и валяться на диване. Ручной труд, который приносит радость и удовольствие и вам и окружающим не может быть у Бога под запретом.
4
Можно ли гадать в Рождество?
Нет. Церковь в принципе не приемлет никаких гаданий для христиан. Тем более в такой великий праздник.
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5
Можно ли в Рождество поминать усопших?
Память о близких людях, ушедших от нас, безусловно, важна. Но все-таки поминовению лучше уделить другое время. И уж тем более, не стоит ходить на кладбище в этот  день. В Рождество даже в храмах не проводят поминовение усопших. Возобновляют их с 8 января.

 

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    Автор:
    Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    7.01.2017 13:22
    Верунцам

    Посты бы так соблюдали как праздники.

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    7.01.2017 13:54
    Воланд

    Лучше совсем в баню не ходить и не работать до следующего рождества !

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