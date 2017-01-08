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Как оплатить Государственную пошлину со скидкой?

, ИА "Амител"
Что необходимо сделать, чтобы получить скидку?


Уже с 1 января 2017 году Государственную пошлину можно оплатить со скидкой. Что сделать, чтобы сэкономить, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.

1
До какого времени можно получить скидку?
Скидку можно получить до 1 января 2019 года — п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 № 221 "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".
2
Какой размер скидки?
Скидку можно получить в 30%.
3
Что сделать, чтобы получить скидку?

Чтобы получить скидку необходимо:

- подать заявление на услугу через портал Госуслуг;

- выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины: Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

- также можно выбрать электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги); Мобильный телефон (Федеральные операторы).

4
А через мобильное приложение скидка предоставляется?

Да. В мобильном приложении Госуслуг скидка также применяется с 1 января 2017 года.

 


 


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