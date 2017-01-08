Уже с 1 января 2017 году Государственную пошлину можно оплатить со скидкой. Что сделать, чтобы сэкономить, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Чтобы получить скидку необходимо:
- подать заявление на услугу через портал Госуслуг;
- выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины: Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- также можно выбрать электронный кошелек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги); Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Да. В мобильном приложении Госуслуг скидка также применяется с 1 января 2017 года.
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