Какого числа отмечают в 2017 году Пасху?

Христианская Пасха всегда празднуется в воскресенье, только даты меняются. Точную дату высчитать самому довольно тяжело, ведь она формируется согласно солнечно-лунному календарю. Православная Пасха и католическая Пасха наступают в разное время, потому что используются разные календарные системы. Но иногда даты могут совпадать.
В 2017 году Пасха приходится на 16 апреля. Католическая Пасха и православная Пасха в этом году празднуются в один день.
Пасха привязана к сложному еврейскому солнечно-лунному календарю. Воскресение Христово произошло в дни, когда иудеи праздновали свою Пасху (от 14-го до 21-го дня месяца нисана). 14 нисана в еврейском солнечно-лунном календаре было первым полнолунием после дня весеннего равноденствия. В эпоху земной жизни Иисуса Христа день весеннего равноденствия приходился на 21 марта по юлианскому календарю. Поэтому иудейский праздник Пасхи в системе юлианского календаря приходился на первое полнолуние после 21 марта, а христианская Пасха праздновалась в первое воскресенье после этого дня. Первое после дня весеннего равноденствия полнолуние может приходиться на временной промежуток с 21 марта по 18 апреля. Если полнолуние 18 апреля приходится на воскресенье, то христианская Пасха празднуется через неделю, в воскресенье, 25 апреля, так как последовательность событий библейской истории требует, чтобы Воскресение Христово праздновалось позже первого дня иудейской Пасхи.
Таким образом, православный праздник Пасхи может праздноваться в любой день от 4 апреля до 8 мая включительно по новому стилю.
Комментарии
даже тут договориться не могут
почему пасху нельзя отмечать раньше пьесаха ?
Тысячу лет христианство на Руси матушке, а народ все хуже становится, все злее, человек человеку волк. При СССР такого не было, может потому что РПЦ не пускали в дела государства?
Древний еврейский праздник бессмертен на просторах России.
Это не метанойя...Это паранойя...Ибо пост соблюдает не "каждый человек", а только особо одаренные поклонники еврейских сказок...