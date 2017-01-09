Центробанк и Минфин скорректировали свою концепцию пенсионной реформы, предполагающую, что накопления будут формироваться вне обязательной пенсионной системы (ОПС). Каких изменений ждать, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Всего ожидается два изменения. Первое касается так называемых "молчунов", сообщают "Известия". В предыдущей версии пенсионной реформы предполагалось, что в том случае, если граждане, чьими накоплениями управляет ВЭБ, не заявят о переводе средств в негосударственный Пенсионный фонд, то их финансы должны преобразовываться в баллы, а далее направляться в страховую часть. Причем происходить это должно было автоматически.
С учетом поправок теперь этой категории граждан предоставили право выбора. Они могут копить деньги в баллах либо продолжать копить и выбрать негосударственный Пенсионный фонд.
Этот пункт был принят по причине того, что автоматическая трансформация денежных средств в баллы могла повлечь снижение стоимости баллов и разбалансировку пенсионной системы.
Так в итоге будет автоматическая трансформация денег или нет?
Справка: Концепция пенсионной реформы была представлена в конце сентября 2016 года. Ее предыдущая версия предполагала отмену накопительной части в рамках обязательного пенсионного страхования. При этом все отчисления работодателей в размере 22% планировалось направлять в страховую часть.
Все граждане, которые доверили накопления НПФ, автоматически подключатся к новой системе индивидуального пенсионного капитала. Далее работодатель будет уплачивать из их зарплаты от 0% (в первый год) до 6%. Для мотивации Минфин и ЦБ предусмотрели налоговые льготы за счет снижения налогооблагаемой базы, что позволило бы экономить на НДФЛ. Работодатели, в свою очередь, также получат льготы за счет экономии на взносах в социальные фонды.
Что касается накоплений "молчунов", то если они не переведут свои средства в НПФ, их предлагалось автоматически трансформировать в баллы.
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