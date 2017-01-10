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Правда ли, что курильщикам могут продлить рабочий день?

, ИА "Амител"
Такова концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы


За курильщиков в России решили взяться основательно. Теперь им могут увеличить рабочий день, а еще им будут предлагать бесплатную помощь, чтобы они могли расстаться с этой вредной привычкой. Подробнее об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Курильщикам правда увеличат рабочий день?
Минздрав всерьез задумался над этим вопросом. В ведомстве считают, что работодателю нужно предоставить возможность устроить "продленку" курящим сотрудникам. Это решение будет принимать сам руководитель.


Пока в трудовое законодательство соответствующие поправки не вносились, но этот пункт вошел в новую антитабачную концепцию осуществления госполитики противодействия потреблению табака. Она рассчитана на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.

"Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня", — цитирует RNS выдержку из документа. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минздраве, этот документ уже разослали во многие федеральные ведомства, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС.
2
А что вы там говорили про лечение?

Россиянам, которые решат бросить курить, будет помогать государство. Избавлять их от психологической и физической зависимости от табака будут по полису ОМС. При этом лекарства, которые будут использоваться при лечении курильщиков, войдут в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Эта мера попала в упомянутую антитабачную концепцию. Благодаря медпомощи, которая станет доступна для курильщиков, разработчики документа надеются снизить количество зависимых от табака людей. Эксперты отмечают, что мало кто может самостоятельно бросить курить, большинство курильщиков страдают тяжелой табачной зависимостью.

3
Что еще предполагает новая антитабачная концепция?
Как ранее сообщал портал Amic.ru, антитабачная концепция была разработана по распоряжению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Документ предполагает введение запрета на продажу табака лицам, которые родились после 2014 года, даже после того, как им исполнится 18 лет. Этот запрет может начать действовать в 2033 году.

Кроме этого, значительно сокращается список мест для курения. Предполагается ввести запрет на курение в коммуналках, в любых помещениях, если кто-то из присутствующих возражает против этого. Нельзя будет "дымить" в подземных и надземных пешеходных переходах. Также табак будет недопустим в любом общественном транспорте, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров. Курить в своей машине можно, но только в отсутствие детей.

Курить на остановках общественного транспорта хотят также запретить и на расстоянии трех метров от них. Нельзя будет курить на расстоянии трех метров и от входов в здания торговых центров.


 


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    Комментарии

    10.01.2017 09:11
    - гость -

    Еще не забудьте учесть время похода в туалет, а то удумали отлынивать от работы.

    0  0
    10.01.2017 09:14
    Берти Вустер

    российские чиновники - это яркая иллюстрация того что бывает когда дурачка молиться заставляют. они бы лучше также рьяно озаботились тем как заставить УК и собственников стрит-ретейла снег чистить и сосульки убирать. Вот от этого реальная бы польза была.

    0  0
    10.01.2017 09:19
    dana

    Ну да, а основания продления рабочего дня? Работодатель - ты куришь, работник - нет, не курю))) И в суд, все в суд? Про запрет продажи совершеннолетним - это вообще песТня.

    0  0
    10.01.2017 09:20
    - гость -

    Я перестаю понимать деятельность наших правителей... В настоящее время одного акциза, со стандартной пачки сигарет, в бюджет идет более 30 рублей. Своими бестолковыми действиями они чего хотят добиться? Снизить поступление налога и компенсировать падение другой статьей?

    0  0
    10.01.2017 09:24
    ви

    Подоброму бы за 101 километр вонючек выселить.

    0  0
    10.01.2017 09:26
    - гость -

    ... которые родились после 2014 года, даже после того, как им исполнится 18 лет.

    Интересно будет на это посмотреть! "А ну-ка, дед, покажи паспорт! Когда ты там родился?!" Сказочные идиоты!

    0  0
    10.01.2017 09:34
    Александр

    Больше! Еще Больше АХИНЕИ в законопроектах и указах! Чтобы народ вообще не думал о реальных проблемах экономики и общества!!!

    0  0
    10.01.2017 09:37
    - гость -

    «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.»» Михаи&#769;л Евгра&#769;фович Салтыко&#769;в-Щедри&#769;н. Стабильность однако!

    0  0
    10.01.2017 09:37
    как-то так..

    ви 10 января 2017 г. 09:24 Непереносимость запахов свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, в т.ч. и с головой...

    0  0
    10.01.2017 09:38
    ПлохойХорошийЗлой

    Продажу конечно плохо ограничивать - это ниша для теневого бизнеса. Не надо ее создавать, а вот реально наказывать за курение в общественных местах - надо. А то закон есть, но всем похрен. Ну и пропаганда ЗОЖ. И всякое неуважение к курильщикам.

    З.Ы. На мнение местных комментаторов традиционно кладу: им водка дорогая - плохо. водка дешевая - тоже плохо. водку запретить - плохо, водку разрешить -плохо.

    0  0
    10.01.2017 09:41
    Александр

    10.01.2017 09:37 - гость -«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.»____________________Очень много очень много ++++++.

    0  0
    10.01.2017 09:44
    Берти Вустер

    ПлохойХорошийЗлой, ЗОЖ - это вообще звездеж, слышал? ))) во-первых мы все умрем, во-вторых скорее всего срок жизни никак не будет привязан к образу. по мне так более отвратные не курильшики,а 25-летние лоботрясы, которые не вылазят из качалок и фотографируются на фоне зеркала с соскаленным хлебальником.

    0  0
    10.01.2017 09:51
    ПлохойХорошийЗлой

    Берти, я понял, что в твоей системе бабской красоты жирная чувиха с жиром висящим через стринги с сигой и фугасом толстяка на лавочке в парке гораздо гармоничнее смотрится, чем отражение чей-то подкачанной попы в айфоне ))))

    0  0
    10.01.2017 09:52
    - гость -

    Когда в нашей стране начнут платить за работу? Какая разница чем занимается человек на работе курит или чай пьет? Может тем кто пьет чай увеличить рабочий день?

    0  0
    10.01.2017 09:53
    - гость -

    Курильщики себе жизнь и так укорачивают, а им еще и рабочий день удлинят. Россия, чо...

    0  0
    10.01.2017 09:53
    - гость -

    Я и так понял большая часть вышеотписавшихся это курящие, отсюда и возмущение. Как вы не можете понять, курение это беда. Посмотришь на работе, молодые девченки и парни через каждые полчаса бегают курить. Вроде глянешь на даму, ну все у нее есть от верха до низа, но воняет как лошадь..., а эти аяврики-петушки хорохорятся, а здоровьишка то нет, ему 25-30 а одышка как у 70-ти летненго, я их сосателями называю, обижаются, а очко играет ответить, все по той же причине физической неполноценности.

    0  0
    10.01.2017 09:57
    - гость -

    10.01.2017 09:53 - гость -

    При твоей тяге к очку, с тобой скоро только женщины общаться будут.

    0  0
    10.01.2017 09:58
    Берти Вустер

    ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 10 января 2017 г. 09:51 ты не правильно понял. в моей системе в бабской красоты все нормально. не нормально когда 25-летние балбесы вместо того чтобы хотя бы от мамы с папой съехать все вечера отираются в зале, а потом выкладывают это все в вк.

    на счет запрета курить. нормальный человек и так понимает что на детской площадке и рядом с людьми на остановке или в ОТ курить не нужно, а на каждого дебила ппс не приставишь. Выльются эти запреты в то что тупоголовая студентота под видом дружинников будет нозить людям покурить и периодически выхватывать за это в хлебало.

    И вообще, прежде чем запрещать нужно места для курения оборудовать.

    0  0
    10.01.2017 09:59
    - гость -

    Берти Вустер зарегистрированный 10 января 2017 г. 09:44 по мне так более отвратные не курильшики,а 25-летние лоботрясы, которые не вылазят из качалок и фотографируются на фоне зеркала с соскаленным хлебальником.

    Ну Вы не правы, конечно меня тоже напрягают пафосные особи, которые вместо натурального белка(рыба, мясо,яйца и т.д.)жрут всевозможные присыпки и усиленно качают какую нибудь под34жопную мышцу. Но от ЗОЖ (в нормальном понимании) лучше себя чувствуешь, это факт мне 49, пока пылю, не кряхчу.

    0  0
    10.01.2017 10:00
    - гость -

    как-то так.. 10 января 2017 г.

    Непереносимость запахов свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, в т.ч. и с головой... =============== Это курение свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, в т.ч. и с головой. Мозги курево точно отравляет.

    0  0
    10.01.2017 10:00
    CALIBR

    А чтобы не нарушился производственный цикл , рабочий день подтянут под курильщиков. "Солнце еще не взошло, а в Стране Дураков уже кипела работа..." (с) А.Н. Толстой.

    0  0
    10.01.2017 10:03
    Берти Вустер

    гость - 10 января 2017 г. 09:59 ну дай Бог, Вам.

    0  0
    10.01.2017 10:11
    - гость -

    "10.01.2017 09:53 - гость - Я и так понял большая часть вышеотписавшихся это курящие" ---------- Это не так. К примеру я не курящий. Тем не менее подобные репрессии курильщиков не одобряю. Если уж работодателю не нравятся курильщики, то наера он их на работу принимал?

    0  0
    10.01.2017 10:14
    - гость -

    И вот эти люди на ток-шоу с пафосом поливают украинцев! Свидомые, конечно, еще те долболюбы, но наши-то доморощенные чем лучше? Ждем запрета на ковыряние в носу, а мы потом в комментах биться будем.

    0  0
    10.01.2017 10:17
    - гость -

    Сейчас очень много молодежи, ведущей здоровый образ жизни. Много занимается в спортзалах, на лыжных базах, других местах. Проблема есть, но сильно преувеличена, есть проблемы со здоровьем актуальней. Болеют люди, которые в жизни не курили, но не могут лечиться из-за того, что лечиться - дорого. Может им помочь?

    0  0
    10.01.2017 10:23
    CALIBR

    - гость - 10 января 2017 г. 09:52 Когда в нашей стране начнут платить за работу? +++++++++++++ Вам и доброй половине отписавшихся здесь платить за что - то,что "работаете" по "клаве" пять дней в неделю регулярно от скуки и занять себя нечем ? К поточному производству ,на конвейер - там реальная зарплата выше и "клавы" нет. ))

    0  0
    10.01.2017 10:25
    - гость -

    Припоминаю всех знакомых Вероник за всю жизнь- все редкостные дуры.

    0  0
    10.01.2017 10:39
    - гость -

    Минздрав бы еще рассказал, что курильщики будут делать в одиночку на предприятии после рабочего дня. Идиотизм еще тот.

    0  0
    10.01.2017 10:53
    dereza

    Курить не есть хорошо, никто и не спорит. Но вот после прочтения агрессивно-психозных комментов некурящих возникает вопрос: эти люди всерьёз считают себя здоровой частью общества? И при этом считают себя вправе нести чухню типа увеличения з/п некурящим? КПД работника никак не связан с курением, он может пять раз покурить сбегать и все равно сделает больше, чем некурящие-гундящие из того же отдела. Сама не курю, но курильщики меня вообще не напрягают.

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    10.01.2017 10:53
    п

    Бросайте курить! Да это сделать сложно, но реально, я курильщик с 20-ти летним стажем... Бросил курить, ни на минуту не пожалел!!! Теперь чувствуя зловонный запах табака от курильщиков меня просто выворачивает и я в шоке, что от меня так раньше пахло...Бросайте курить!Бросайте курить!Бросайте курить!

    0  0
    10.01.2017 10:59
    Берти Вустер

    был у меня один генерал, отставной, из мвд - капитанил СБ одной из фирм. Так вот... Генерал боевой, а потому пил как швед и курил как паровоз. Креативно-позитивная часть персонала в его адрес презрительно фыркала и всегда возмущалась по этому поводу. За каким я держал пьющего пенса и платил опупенную зп? Потому что в те редкие дни месяца когда он был аки стеклышко он делал больше и полезнее чем все остальные вместе взятые.

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