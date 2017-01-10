За курильщиков в России решили взяться основательно. Теперь им могут увеличить рабочий день, а еще им будут предлагать бесплатную помощь, чтобы они могли расстаться с этой вредной привычкой. Подробнее об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Пока в трудовое законодательство соответствующие поправки не вносились, но этот пункт вошел в новую антитабачную концепцию осуществления госполитики противодействия потреблению табака. Она рассчитана на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.
"Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня", — цитирует RNS выдержку из документа. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минздраве, этот документ уже разослали во многие федеральные ведомства, в том числе в Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС.
Россиянам, которые решат бросить курить, будет помогать государство. Избавлять их от психологической и физической зависимости от табака будут по полису ОМС. При этом лекарства, которые будут использоваться при лечении курильщиков, войдут в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Эта мера попала в упомянутую антитабачную концепцию. Благодаря медпомощи, которая станет доступна для курильщиков, разработчики документа надеются снизить количество зависимых от табака людей. Эксперты отмечают, что мало кто может самостоятельно бросить курить, большинство курильщиков страдают тяжелой табачной зависимостью.
Кроме этого, значительно сокращается список мест для курения. Предполагается ввести запрет на курение в коммуналках, в любых помещениях, если кто-то из присутствующих возражает против этого. Нельзя будет "дымить" в подземных и надземных пешеходных переходах. Также табак будет недопустим в любом общественном транспорте, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров. Курить в своей машине можно, но только в отсутствие детей.
Курить на остановках общественного транспорта хотят также запретить и на расстоянии трех метров от них. Нельзя будет курить на расстоянии трех метров и от входов в здания торговых центров.
Комментарии
Еще не забудьте учесть время похода в туалет, а то удумали отлынивать от работы.
российские чиновники - это яркая иллюстрация того что бывает когда дурачка молиться заставляют. они бы лучше также рьяно озаботились тем как заставить УК и собственников стрит-ретейла снег чистить и сосульки убирать. Вот от этого реальная бы польза была.
Ну да, а основания продления рабочего дня? Работодатель - ты куришь, работник - нет, не курю))) И в суд, все в суд? Про запрет продажи совершеннолетним - это вообще песТня.
Я перестаю понимать деятельность наших правителей... В настоящее время одного акциза, со стандартной пачки сигарет, в бюджет идет более 30 рублей. Своими бестолковыми действиями они чего хотят добиться? Снизить поступление налога и компенсировать падение другой статьей?
Подоброму бы за 101 километр вонючек выселить.
... которые родились после 2014 года, даже после того, как им исполнится 18 лет.
Интересно будет на это посмотреть! "А ну-ка, дед, покажи паспорт! Когда ты там родился?!" Сказочные идиоты!
Больше! Еще Больше АХИНЕИ в законопроектах и указах! Чтобы народ вообще не думал о реальных проблемах экономики и общества!!!
«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.»» Михаи́л Евгра́фович Салтыко́в-Щедри́н. Стабильность однако!
ви 10 января 2017 г. 09:24 Непереносимость запахов свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, в т.ч. и с головой...
Продажу конечно плохо ограничивать - это ниша для теневого бизнеса. Не надо ее создавать, а вот реально наказывать за курение в общественных местах - надо. А то закон есть, но всем похрен. Ну и пропаганда ЗОЖ. И всякое неуважение к курильщикам.
З.Ы. На мнение местных комментаторов традиционно кладу: им водка дорогая - плохо. водка дешевая - тоже плохо. водку запретить - плохо, водку разрешить -плохо.
10.01.2017 09:37 - гость -«Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.»____________________Очень много очень много ++++++.
ПлохойХорошийЗлой, ЗОЖ - это вообще звездеж, слышал? ))) во-первых мы все умрем, во-вторых скорее всего срок жизни никак не будет привязан к образу. по мне так более отвратные не курильшики,а 25-летние лоботрясы, которые не вылазят из качалок и фотографируются на фоне зеркала с соскаленным хлебальником.
Берти, я понял, что в твоей системе бабской красоты жирная чувиха с жиром висящим через стринги с сигой и фугасом толстяка на лавочке в парке гораздо гармоничнее смотрится, чем отражение чей-то подкачанной попы в айфоне ))))
Когда в нашей стране начнут платить за работу? Какая разница чем занимается человек на работе курит или чай пьет? Может тем кто пьет чай увеличить рабочий день?
Курильщики себе жизнь и так укорачивают, а им еще и рабочий день удлинят. Россия, чо...
Я и так понял большая часть вышеотписавшихся это курящие, отсюда и возмущение. Как вы не можете понять, курение это беда. Посмотришь на работе, молодые девченки и парни через каждые полчаса бегают курить. Вроде глянешь на даму, ну все у нее есть от верха до низа, но воняет как лошадь..., а эти аяврики-петушки хорохорятся, а здоровьишка то нет, ему 25-30 а одышка как у 70-ти летненго, я их сосателями называю, обижаются, а очко играет ответить, все по той же причине физической неполноценности.
10.01.2017 09:53 - гость -
При твоей тяге к очку, с тобой скоро только женщины общаться будут.
ПлохойХорошийЗлой зарегистрированный 10 января 2017 г. 09:51 ты не правильно понял. в моей системе в бабской красоты все нормально. не нормально когда 25-летние балбесы вместо того чтобы хотя бы от мамы с папой съехать все вечера отираются в зале, а потом выкладывают это все в вк.
на счет запрета курить. нормальный человек и так понимает что на детской площадке и рядом с людьми на остановке или в ОТ курить не нужно, а на каждого дебила ппс не приставишь. Выльются эти запреты в то что тупоголовая студентота под видом дружинников будет нозить людям покурить и периодически выхватывать за это в хлебало.
И вообще, прежде чем запрещать нужно места для курения оборудовать.
Берти Вустер зарегистрированный 10 января 2017 г. 09:44 по мне так более отвратные не курильшики,а 25-летние лоботрясы, которые не вылазят из качалок и фотографируются на фоне зеркала с соскаленным хлебальником.
Ну Вы не правы, конечно меня тоже напрягают пафосные особи, которые вместо натурального белка(рыба, мясо,яйца и т.д.)жрут всевозможные присыпки и усиленно качают какую нибудь под34жопную мышцу. Но от ЗОЖ (в нормальном понимании) лучше себя чувствуешь, это факт мне 49, пока пылю, не кряхчу.
как-то так.. 10 января 2017 г.
Непереносимость запахов свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, в т.ч. и с головой... =============== Это курение свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем, в т.ч. и с головой. Мозги курево точно отравляет.
А чтобы не нарушился производственный цикл , рабочий день подтянут под курильщиков. "Солнце еще не взошло, а в Стране Дураков уже кипела работа..." (с) А.Н. Толстой.
гость - 10 января 2017 г. 09:59 ну дай Бог, Вам.
"10.01.2017 09:53 - гость - Я и так понял большая часть вышеотписавшихся это курящие" ---------- Это не так. К примеру я не курящий. Тем не менее подобные репрессии курильщиков не одобряю. Если уж работодателю не нравятся курильщики, то наера он их на работу принимал?
И вот эти люди на ток-шоу с пафосом поливают украинцев! Свидомые, конечно, еще те долболюбы, но наши-то доморощенные чем лучше? Ждем запрета на ковыряние в носу, а мы потом в комментах биться будем.
Сейчас очень много молодежи, ведущей здоровый образ жизни. Много занимается в спортзалах, на лыжных базах, других местах. Проблема есть, но сильно преувеличена, есть проблемы со здоровьем актуальней. Болеют люди, которые в жизни не курили, но не могут лечиться из-за того, что лечиться - дорого. Может им помочь?
- гость - 10 января 2017 г. 09:52 Когда в нашей стране начнут платить за работу? +++++++++++++ Вам и доброй половине отписавшихся здесь платить за что - то,что "работаете" по "клаве" пять дней в неделю регулярно от скуки и занять себя нечем ? К поточному производству ,на конвейер - там реальная зарплата выше и "клавы" нет. ))
Припоминаю всех знакомых Вероник за всю жизнь- все редкостные дуры.
Минздрав бы еще рассказал, что курильщики будут делать в одиночку на предприятии после рабочего дня. Идиотизм еще тот.
Курить не есть хорошо, никто и не спорит. Но вот после прочтения агрессивно-психозных комментов некурящих возникает вопрос: эти люди всерьёз считают себя здоровой частью общества? И при этом считают себя вправе нести чухню типа увеличения з/п некурящим? КПД работника никак не связан с курением, он может пять раз покурить сбегать и все равно сделает больше, чем некурящие-гундящие из того же отдела. Сама не курю, но курильщики меня вообще не напрягают.
Бросайте курить! Да это сделать сложно, но реально, я курильщик с 20-ти летним стажем... Бросил курить, ни на минуту не пожалел!!! Теперь чувствуя зловонный запах табака от курильщиков меня просто выворачивает и я в шоке, что от меня так раньше пахло...Бросайте курить!Бросайте курить!Бросайте курить!
был у меня один генерал, отставной, из мвд - капитанил СБ одной из фирм. Так вот... Генерал боевой, а потому пил как швед и курил как паровоз. Креативно-позитивная часть персонала в его адрес презрительно фыркала и всегда возмущалась по этому поводу. За каким я держал пьющего пенса и платил опупенную зп? Потому что в те редкие дни месяца когда он был аки стеклышко он делал больше и полезнее чем все остальные вместе взятые.