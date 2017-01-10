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Кто может представить Россию на "Евровидении" в Киеве?

, ИА "Амител"
Накануне СМИ назвали одного кандидата, но официально Первый канал это не подтверждает


Четыре месяца остается до 62-го конкурса песни "Евровидение", который на этот раз пройдет на Украине. Кто может представить Россию в Киеве, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
И кто же это?

Представлять Россию на этом масштабном песенном конкурсе будет финалист пятого сезона вокального шоу "Голос" Александр Панайотов, об этом вечером 9 января написал life.ru. По информации издания, об этом стало известно на сочинском фестивале "Роза Хутор", одним из хедлайнеров которого стал Панайотов.

Источник на Первом канале, который отвечает за трансляцию "Евровидения", сообщил, что кандидатуру певца уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала. По его данным, в 2017 году телевещатель решил не проводить национальный отбор и не отбирать заявки на участие в конкурсе. Артиста для конкурса выберут как в последние несколько лет — советом российского оргкомитета.

Вместе с тем официально Первый канал эту информацию не подтвердил, сославшись на то, что до момента, когда страны называют своих представителей, еще два месяца. По его данным, руководство еще рассматривает несколько кандидатур от России для участия в "Евровидении".

2
Чем известен Александр Панайотов?

Александр Панайотов – известный певец. Он родился в 1984 году в городе Запорожье на Украине. С детства он увлекался музыкой и вокалом. Уже в 15 лет начал писать свои песни, с которыми выступал на различных международных конкурсах.

После окончания средней и музыкальной школ Александр поступил в Киевский государственный колледж эстрадного и циркового искусства на отделение эстрадного вокала. Россияне впервые услышали о Панайотове в 2002 году, когда он стал финалистом телепроекта "Стань звездой".

На следующий год парень решил испытать свою удачу в новом конкурсе – "Народный артист". Там ему удалось занять второе место.

Для того чтобы перезагрузить свою карьеру, в 2016 году Александр пришел на шоу "Голос". На слепых прослушиваниях к нему повернулись все четыре наставника. В этом шоу он вновь стал вторым.

Зрителям Панайотов знаком по таким песням, как "Я тебе не верю", "Необыкновенная", "Альфа и Омега".

Кстати, Панайотов уже участвовал в отборе России на конкурсе песни "Евровидение". Это было в 2005, 2007, 2008 и 2010 годах, а также в отборе Украины в 2009 году.

Конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года. 9 и 11 мая состоятся полуфиналы. Победитель 62-го песенного конкурса определится 13 мая. В список участников вошли 43 страны.
 


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    Комментарии

    10.01.2017 11:55
    - гость -

    Срочно сделать операцию по смене пола Макару и отправить. Победа гарантирована.

    0  0
    10.01.2017 12:01
    - гость -

    Зачем ехать на политизированное шоу? -после победы Кончиты и джамалы, не то чтобы пропал интерес смотреть, а даже знать что там и кто победил - не интересно, совершенно! ну и на родине бандеры цирк явно устроят!

    0  0
    10.01.2017 12:20
    Анатолий Иванович

    ..так он же живёт в украине как это он будет выступать за Россию?

    0  0
    10.01.2017 12:27
    - гость -

    Шнура на лабутенах туда запустить!

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