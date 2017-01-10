И кто же это?

Представлять Россию на этом масштабном песенном конкурсе будет финалист пятого сезона вокального шоу "Голос" Александр Панайотов, об этом вечером 9 января написал life.ru. По информации издания, об этом стало известно на сочинском фестивале "Роза Хутор", одним из хедлайнеров которого стал Панайотов.

Источник на Первом канале, который отвечает за трансляцию "Евровидения", сообщил, что кандидатуру певца уже одобрили в дирекции музыкального вещания телеканала. По его данным, в 2017 году телевещатель решил не проводить национальный отбор и не отбирать заявки на участие в конкурсе. Артиста для конкурса выберут как в последние несколько лет — советом российского оргкомитета.

Вместе с тем официально Первый канал эту информацию не подтвердил, сославшись на то, что до момента, когда страны называют своих представителей, еще два месяца. По его данным, руководство еще рассматривает несколько кандидатур от России для участия в "Евровидении".