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Вячеслав Франк: что известно о новом первом заме сити-менеджера Барнаула?

, ИА "Амител"
Вячеслав Генрихович Франк работает в органах местного самоуправления с 2007 года


В мэрии Барнаула произошли кадровые перестановки. Пожалуй, одна из самых заметных — это уход первого заместителя главы города Петра Фризена. На его место пришел Вячеслав Франк. Что известно о новом замглавы, читайте в материале портала Amic.ru.

1
Образование
Вячеслав Франк окончил Барнаульский строительный техникум по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 1987 году.

В 2003 году окончил институт экономических преобразований и управления рынком по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", в 2004 году прошел профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "Государственное и муниципальное управление".
2
Карьера

В течение 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях.

В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. С декабря 2009 года замещал должность начальника Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.

С 4 марта 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям.

С 10 января 2012 года назначен на должность заместителя главы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.

C 1 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации города.

С января 2017 года Вячеслав Франк назначен на должность первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.

3

Кто сменил Франка на его предыдущей должности?

На освободившуюся должность заместителя главы администрации Барнаула пришел Сергей Демин, который до этого занимал пост гендиректора ОАО "Барнаулкапстрой".
4

Деятельность

Вячеслав Франк координирует деятельность муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" Барнаула.

Осуществляет управление и распоряжение муниципальной собственностью, в том числе обеспечивает реализацию прогнозного плана приватизации муниципальной собственности, осуществляет контроль за разработкой муниципальных правовых актов о принятии в муниципальную собственность имущества из всех уровней собственности и передаче имущества из муниципальной собственности.

Кроме того, Франк организует перспективную и текущую деятельность комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, административно-хозяйственного управления, муниципального казенного учреждения "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города".

5
Почему ушел Петр Фризен?

Петр Фризен вышел на пенсию. 10 января 2017 года ему исполнилось 70 лет.


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    Комментарии

    11.01.2017 09:49
    обезъяна

    т.е. образования у Франка как такового нет...

    0  0
    11.01.2017 09:49
    - гость -

    и почему не удивлен, что они по объявлению и конкурсу никого не назначают! Это не управление в АК - это КУМОВСТВО повсеместное и правительство создали чтобы кое что прикрыть вместо бумажки!

    0  0
    11.01.2017 10:15
    гость

    Дак франк правая рука Савинцева был , он его привел в Администрацию 0_0 Неужели тоже слил всех

    0  0
    11.01.2017 10:19
    NiGHT

    Это блатная похоронка. У них абсолютная монополия в Барнауле. Без их разрешения похоронить в городе не получится.

    0  0
    11.01.2017 10:19
    Кока-кольщик

    Это не управление в АК - это КУМОВСТВО повсеместное и правительство создали чтобы кое что прикрыть вместо бумажки!

    Вы о чем? Какое правительство?)

    0  0
    11.01.2017 10:22
    Строитель

    Классная цитата: "Вячеслав Франк координирует деятельность муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" Барнаула". Похоронит Барнаул.

    0  0
    11.01.2017 10:31
    - гость -

    В данной статье Раздел 4 "Деятельность" сформулирован предельно невнятно. Это информация о чем - о деятельности Франка на предыдущем или новом посту? Если по тексту - то по предыдущему, а по заголовку должна быть на новом.

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