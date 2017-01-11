Карьера

В течение 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях.

В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. С декабря 2009 года замещал должность начальника Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.

С 4 марта 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям.

С 10 января 2012 года назначен на должность заместителя главы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.

C 1 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации города.

С января 2017 года Вячеслав Франк назначен на должность первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.