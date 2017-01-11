В мэрии Барнаула произошли кадровые перестановки. Пожалуй, одна из самых заметных — это уход первого заместителя главы города Петра Фризена. На его место пришел Вячеслав Франк. Что известно о новом замглавы, читайте в материале портала Amic.ru.
В 2003 году окончил институт экономических преобразований и управления рынком по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", в 2004 году прошел профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению "Государственное и муниципальное управление".
В течение 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях.
В органах местного самоуправления города работает с 2007 года. С декабря 2009 года замещал должность начальника Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула.
С 4 марта 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям.
С 10 января 2012 года назначен на должность заместителя главы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.
C 1 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации города.
С января 2017 года Вячеслав Франк назначен на должность первого заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
Кто сменил Франка на его предыдущей должности?
Деятельность
Вячеслав Франк координирует деятельность муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" Барнаула.
Осуществляет управление и распоряжение муниципальной собственностью, в том числе обеспечивает реализацию прогнозного плана приватизации муниципальной собственности, осуществляет контроль за разработкой муниципальных правовых актов о принятии в муниципальную собственность имущества из всех уровней собственности и передаче имущества из муниципальной собственности.
Кроме того, Франк организует перспективную и текущую деятельность комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, административно-хозяйственного управления, муниципального казенного учреждения "Служба по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города".
Петр Фризен вышел на пенсию. 10 января 2017 года ему исполнилось 70 лет.
Комментарии
т.е. образования у Франка как такового нет...
и почему не удивлен, что они по объявлению и конкурсу никого не назначают! Это не управление в АК - это КУМОВСТВО повсеместное и правительство создали чтобы кое что прикрыть вместо бумажки!
Дак франк правая рука Савинцева был , он его привел в Администрацию 0_0 Неужели тоже слил всех
Это блатная похоронка. У них абсолютная монополия в Барнауле. Без их разрешения похоронить в городе не получится.
Это не управление в АК - это КУМОВСТВО повсеместное и правительство создали чтобы кое что прикрыть вместо бумажки!
Вы о чем? Какое правительство?)
Классная цитата: "Вячеслав Франк координирует деятельность муниципального унитарного предприятия "Специализированная похоронная служба" Барнаула". Похоронит Барнаул.
В данной статье Раздел 4 "Деятельность" сформулирован предельно невнятно. Это информация о чем - о деятельности Франка на предыдущем или новом посту? Если по тексту - то по предыдущему, а по заголовку должна быть на новом.