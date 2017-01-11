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Когда будет китайский Новый год в 2017-м и как его принято праздновать?

, ИА "Амител"
По восточному календарю Новый год начинается в ночь с 27 на 28 января


Новый, 2017 год жители России встретили в ночь на 1 января. Но буддисты отмечают, что на самом деле год Огненного Петуха еще не вступил в свои права. Когда будет китайский Новый год и как его принято праздновать, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

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Когда наступит китайский Новый год?
Китайский Новый год отмечают по лунному календарю, и он всегда выпадает на разные даты. В 2017 году буддисты по всему миру будут праздновать его в ночь на 28 января. В 00.00 субботы в полную силу в свои права вступит Огненный Петух. Поверья гласят, что это животное любит порядок во всем и отличается властностью. Главенствующими в 2017 году будут такие цвета, как красный, желтый, оранжевый, терракотовый. Завершится этот год 15 февраля 2018 года.
2
Как принято праздновать китайский Новый год?

Китайский Новый год, он же Чуньцзе, самый любимый праздник в Китае. Дословно он переводится как "Праздник весны".

Встречать китайский Новый год принято в кругу семьи, обязательно шумно и весело. Салюты и петарды тут взрывают все каникулы, которые длятся неделю. Это делают для того, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Накануне жилище принято освобождать от старого хлама, пыли, грязи, ненужных вещей, чтобы было место для всего нового в следующем году. Двери и окна дома наряжают праздничными куплетами и пожеланиями. Улицы и дома украшают фонарями, парными надписями и плетеными работами огненно-красного цвета. В одежде людей также присутствует красный цвет.

Очень важно в Новый год почтить старших родственников. Дорогим людям преподносятся подарки, желают здоровья и благополучия. Вечером буддисты накрывают праздничный богатый стол, на котором обязательно должны быть блюда из свинины, курицы и рыбы.

 


 

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    Комментарии

    11.01.2017 15:25
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