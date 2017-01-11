Как принято праздновать китайский Новый год?

Китайский Новый год, он же Чуньцзе, самый любимый праздник в Китае. Дословно он переводится как "Праздник весны".

Встречать китайский Новый год принято в кругу семьи, обязательно шумно и весело. Салюты и петарды тут взрывают все каникулы, которые длятся неделю. Это делают для того, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Накануне жилище принято освобождать от старого хлама, пыли, грязи, ненужных вещей, чтобы было место для всего нового в следующем году. Двери и окна дома наряжают праздничными куплетами и пожеланиями. Улицы и дома украшают фонарями, парными надписями и плетеными работами огненно-красного цвета. В одежде людей также присутствует красный цвет.

Очень важно в Новый год почтить старших родственников. Дорогим людям преподносятся подарки, желают здоровья и благополучия. Вечером буддисты накрывают праздничный богатый стол, на котором обязательно должны быть блюда из свинины, курицы и рыбы.