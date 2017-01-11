Россияне, которые не платят по кредиту либо "забыли" про какой-то серьезный долг, теперь могут лишиться единственного жилья. Дело в том, что Минюст планирует разрешить обращать взыскание на квартиры должников. Разбираемся в этой теме в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Да, но есть пара нюансов. Вашу квартиру могут пустить с молотка за долги, если она довольно просторная. То есть общая площадь жилья должна минимум в два раза превышать установленные нормативы на всех членов семьи должника, совместно проживающих в указанном помещении.
Например, в Барнауле эта норма составляет 12 квадратных метров на человека. Следовательно, если барнаульская семья из трех человек проживает в квартире в 50 "квадратов", то двукратный норматив для них составляет 72 квадратных метра. Соответственно, забрать такую квартиру приставы не имеют права.
Но есть еще одна тонкость, о которой следует знать тем, кто проживает в элитных квартирах: даже если жилье не превышает двойную норму по квадратуре, но его цена в два раза больше, чем двукратная стоимость жилого помещения, рассчитанная с учетом среднего удельного показателя кадастровой стоимости объектов недвижимости, его также могут забрать по решению суда.
Нет. Квартира будет продана. Часть вырученной суммы уйдет на покупку стандартного жилья, а излишек пустят на покрытие долга. Если средства останутся, то их вернут бывшему хозяину квартиры или дома.
Отметим, что жилье могут изъять, только если у должника нет никакого другого имущества, которое можно продать для оплаты долга, или денежных средств.
Комментарии
"Вспоминаю слова Бориса Николаевича, которые теперь знает вся страна: «Берегите Россию!». Они были обращены ко всем нам, к нынешним и к будущим поколениям. Борис Николаевич хотел, чтобы наша страна стала сильной, процветающей, счастливой. Мы уже многое сделали для достижения этих целей, преодолели немало трудностей и обязательно решим все стоящие перед нами задачи".
В.В.Путин на церемонии открытия Ельцин-центра 25.11.2015
Гемор большой резать 2-3 -5 метра сверх нормы, если у них 50 квадратов, или 55, ? Грамотный должник всё ,что надо вовремя отчуждает от себя, а с той шушарой, которая останется приставам только возня, они и так перегружены , это труднореализуемо всё на практике, очередная чушь законотворцев.