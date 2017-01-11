И что, если у меня 200 тысяч долга, я могу остаться без угла?

Да, но есть пара нюансов. Вашу квартиру могут пустить с молотка за долги, если она довольно просторная. То есть общая площадь жилья должна минимум в два раза превышать установленные нормативы на всех членов семьи должника, совместно проживающих в указанном помещении.

Например, в Барнауле эта норма составляет 12 квадратных метров на человека. Следовательно, если барнаульская семья из трех человек проживает в квартире в 50 "квадратов", то двукратный норматив для них составляет 72 квадратных метра. Соответственно, забрать такую квартиру приставы не имеют права.

Но есть еще одна тонкость, о которой следует знать тем, кто проживает в элитных квартирах: даже если жилье не превышает двойную норму по квадратуре, но его цена в два раза больше, чем двукратная стоимость жилого помещения, рассчитанная с учетом среднего удельного показателя кадастровой стоимости объектов недвижимости, его также могут забрать по решению суда.