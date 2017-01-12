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Сколько дней россияне будут отдыхать на 23 февраля?

, ИА "Амител"
В честь Дня защитника Отечества установлен четырехдневный уикенд – с 23 по 26 февраля включительно


Праздновать День защитника Отечества в России в 2017 году россияне будут четыре дня.

Сам праздник в этом году выпадает на четверг. Другой законный праздничный день, 1 января, пришелся в этом году на воскресенье. Благодаря переносу одного новогоднего дня пятница, 24 февраля, тоже станет выходным.

Далее к ним можно прибавить субботу и воскресенье. А в сумме получаем небольшие каникулы. В результате выходные продлятся с 23 по 26 февраля.

На 8 Марта выходные будут короче – россияне будут отдыхать только один день.


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    Комментарии

    12.01.2017 07:18
    - гость -

    На 8 марта - один день, среда.

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