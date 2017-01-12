Праздновать День защитника Отечества в России в 2017 году россияне будут четыре дня.

Сам праздник в этом году выпадает на четверг. Другой законный праздничный день, 1 января, пришелся в этом году на воскресенье. Благодаря переносу одного новогоднего дня пятница, 24 февраля, тоже станет выходным.

Далее к ним можно прибавить субботу и воскресенье. А в сумме получаем небольшие каникулы. В результате выходные продлятся с 23 по 26 февраля.

На 8 Марта выходные будут короче – россияне будут отдыхать только один день.