Может ли пенсия по потере кормильца быть ниже прожиточного минимума и как ее поднять?

Нет, не может. Если пенсионер не работает и его материальное обеспечение (а сюда входят пенсии и социальные выплаты) не достигает прожиточного минимума 8363 руб., то ему выплачивается федеральная социальная доплата до прожиточного минимума.

Если пенсионер работает, то федеральную социальную доплату он не получает, соответственно, он получает только пенсию и другие выплаты, если они ему назначены. То есть пенсия по потере кормильца может быть ниже прожиточного минимума.