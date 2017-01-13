В какие сроки это нужно сделать?

Домашних животных планируют включить в базу в два этапа. Все данные будут заноситься в федеральную государственную информационную систему (ФГИС), в которой будет храниться информация о жизнедеятельности животного. До 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны совместно разработать "дорожную карту" внедрения идентификации.

В первую очередь снабдить братьев наших меньших чипами, татуировкой или тавром с уникальными идентификационными номерами придется фермерам и владельцам домашних животных. Для них этот процесс начнется с января 2018 года.

С января 2019 года чипировать начнут коз, овец, собак, кошек, домашнюю птицу, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных.

Первичную регистрацию животного необходимо провести в первые три месяца после рождения животного или его ввоза в Россию. Во ФГИС будет храниться информация о предках, потомках и продуктивности животного, масти, дате и месте рождения, болезнях, ветеринарных обработках, примененных ветеринарных препаратах, о собственниках животного и другая информация.

В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу.