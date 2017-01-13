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Вопрос дня



Вашему коту поставят тату. Когда обяжут чипировать домашних животных?

, ИА "Амител"
С 2018 года в РФ будет создана единая система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных


Владельцам домашних животных в скором будущем придется чипировать своих питомцев. Причем речь идет не только про скот, но и про кошек, собак и даже пчел. Когда это новшество заработает на территории Российской Федерации, разбираемся в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Нужно будет чипировать вообще всех домашних животных?

Получается, что так. Идентифицировать в России будут:

- лошадей;

- домашнюю птицу;

- свиней;

- кроликов;

- пушных зверей;

- крупный рогатый скот;

- оленей;

- верблюдов;

- пчел;

- рыбу.

Без паспортов пока решили оставить диких животных, которые обитают на "вольных хлебах".

2
И как же мне маркировать моего кота?

Тут выбор довольно широкий. Разрешено будет использовать любое удобное средство маркировки. Это может быть татуировка, бирка, тавро, кольцо или ошейник. Те, кто не любит визуальные метки, могут вживить содержащий информацию чип.

Кстати, маркировать можно будет как одно животное, так и группу, например пасеку. Животному присвоят уникальный 15-значный буквенно-цифровой идентификатор. Первые два разряда — заглавные буквы RU – подтверждают, что животные подвергнуты учету в России; третий разряд — цифрой, показывающий, что идет речь об индивидуальной идентификации, групповой или обеих сразу. Четвертый знак — заглавная буква: F — если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р — для домашних питомцев.

3
В какие сроки это нужно сделать?

Домашних животных планируют включить в базу в два этапа. Все данные будут заноситься в федеральную государственную информационную систему (ФГИС), в которой будет храниться информация о жизнедеятельности животного. До 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны совместно разработать "дорожную карту" внедрения идентификации.

В первую очередь снабдить братьев наших меньших чипами, татуировкой или тавром с уникальными идентификационными номерами придется фермерам и владельцам домашних животных. Для них этот процесс начнется с января 2018 года.

С января 2019 года чипировать начнут коз, овец, собак, кошек, домашнюю птицу, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных.

Первичную регистрацию животного необходимо провести в первые три месяца после рождения животного или его ввоза в Россию. Во ФГИС будет храниться информация о предках, потомках и продуктивности животного, масти, дате и месте рождения, болезнях, ветеринарных обработках, примененных ветеринарных препаратах, о собственниках животного и другая информация.

В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу.

4
Эти данные будут доступны для потребителей?
Такая идея обсуждается, но на данный момент решение по этому вопросу не принято.

Было бы неплохо, если данные стали бы доступны, например, покупателям мяса животных, выращенных на убой. Руководитель Российской ассоциации интернета вещей Андрей Колесников предложил генерировать QR-код, который можно просканировать мобильным телефоном и узнать дату убоя, использование антибиотиков и прочие данные.


 


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    Комментарии

    13.01.2017 11:52
    Кока-кольщик

    Чипированная рыба

    0  0
    13.01.2017 11:56
    Pikachu

    пчел? пчелы с татухами???

    0  0
    13.01.2017 11:57
    - гость -

    А пчёлам чипы на пятках ставить?

    0  0
    13.01.2017 11:59
    - гость -

    Ага, в аквариуме гупешка

    0  0
    13.01.2017 12:01
    - гость -

    а если я котенка на улице подобрала, как ему родословную прописывать будут?

    0  0
    13.01.2017 12:02
    - гость -

    это что за бред?

    0  0
    13.01.2017 12:02
    Pikachu

    а если я котенка на улице подобрала, как ему родословную прописывать будут?

    себя в мамы записывайте )если не замужем - оформитесь как мать одиночка. я так точно буду делать

    0  0
    13.01.2017 12:02
    - гость -

    Чипованная пчела круче!!! Наше правительство совсем долбанулось или после праздников отойти не может!!!

    0  0
    13.01.2017 12:04
    - гость -

    кошек с собаками зачем чипировать? какой то тяжелый бред

    0  0
    13.01.2017 12:08
    dana

    Эм... а что будет, когда животинка помреть?... По идее из базы ее надо убирать. А если хозяин скажет, что оно померло, а сам продаст? Непорядок... Будем св-ва о смерти выписывать?

    И да, подбираю я кошку на улице. Взрослую. Которой явно больше трех месяцев))) Штраф?

    Ну и с рыбками порадовало - они иной раз и недели не живут, магазинные-то... Да и магазину засада.

    0  0
    13.01.2017 12:10
    - гость -

    на употребление наркотиков проверять уже надо

    0  0
    13.01.2017 12:11
    - гость -

    маразм крепчает

    0  0
    13.01.2017 12:13
    Pikachu

    ешь такой сеедочку слабосоленую. тыдыщь зуб об чип сломал...

    0  0
    13.01.2017 12:14
    - гость -

    13.01.2017 12:13 Pikachu

    у тебя селедка в аквариуме живет?

    0  0
    13.01.2017 12:17
    Pikachu

    у тебя селедка в аквариуме живет?

    С января 2019 года чипировать начнут коз, овец, собак, кошек, домашнюю птицу, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных.

    потом диких начнут

    0  0
    13.01.2017 12:22
    - гость -

    13.01.2017 12:14 - гость - Ну рыбку в рыбных хозяйствах выращивают. А она как раз под чипирование и подпадает)))

    0  0
    13.01.2017 12:23
    - гость -

    потом диких начнут

    потом комаров с мошкарой если так и не отпустит

    0  0
    13.01.2017 12:24
    An Vlad

    А росиянам штрих-код на лоб когда путин начнет ставить?

    0  0
    13.01.2017 12:27
    - гость -

    ну вот на животных потренируются потом и за людей возьмутся

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