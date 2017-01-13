Ну вот и пришла новая пора бояться – наступила пятница 13-е. Суеверные в этот день ждут различных неприятностей и разнообразных проблем. Но если отвлечься от разнообразных предрассудков, то мало кто может сказать, чем же так людям насолило это число и откуда пошли все эти страшные истории. В этом вопросе решил разобраться корреспондент Amic.ru.
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Сколько раз в год нам грозит пятница 13-е?
Такое совпадение числа и дня случается не так часто: от одного до трех раз в год. Все будет зависеть от того, обычный год или високосный. Чтобы просчитать, сколько пятниц 13-го вам придется пережить, можно посчитать, учитывая, на какой день недели приходится первый день года.
Откуда ноги растут?
Считается, что это суеверие появилось еще в древнем Вавилоне. Число 13 там представляло некий хаос, так как в году 12 месяцев, 12 часов дня и ночи и 12 знаков зодиака. У египтян 13 означало смерть, к вечности, по их представлениям, вели 13 ступеней. В христианстве 13 тоже не любили, именно столько людей приняло участие в последнем ужине Иисуса Христа. А распят спаситель был именно в пятницу.
Это "адское число" связывают с сатаной, который был 13-м членом шабаша, а 13-я глава Апокалипсиса относится к Антихристу.
Как избегают 13-е число и чем оно опасно?
Медики давно возвели боязнь этого числа в заболевание, которое назвали "параскавидекатриафобия". Чтобы не накликать беду, в некоторых европейских гостиницах отсутствует этаж под номером 13, также не найти и номера с таким числом. К тому же во многих заграничных клиниках операции на такой день не назначаются.
А что же может случиться в этот день? Ну, по сути, все что угодно. Равно как и в другой день. Причина всех неудач – самые банальные человеческие страхи. Психологи считают, что многие неудачи в этот день происходят у людей именно из-за негативного программирования: если человек думает, что в этот день с ним что-то плохое случится, так тому и быть.
А где 13 любят?
В Ветхом Завете 13 указано как число спасения. А еще оно приносит счастье южноамериканским индусам. Любят его в Китае и Японии, при этом там избегают четверки. Каббалисты расшифровывают число 13 как "любовь".
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