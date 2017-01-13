Откуда ноги растут?

Считается, что это суеверие появилось еще в древнем Вавилоне. Число 13 там представляло некий хаос, так как в году 12 месяцев, 12 часов дня и ночи и 12 знаков зодиака. У египтян 13 означало смерть, к вечности, по их представлениям, вели 13 ступеней. В христианстве 13 тоже не любили, именно столько людей приняло участие в последнем ужине Иисуса Христа. А распят спаситель был именно в пятницу.

Это "адское число" связывают с сатаной, который был 13-м членом шабаша, а 13-я глава Апокалипсиса относится к Антихристу.