Неустойчивая со снегопадами погода сохранится в Алтайском крае на выходных, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"В субботу ожидаются снегопады небольшой интенсивности, а в воскресенье с прохождением холодного фронта они усилятся", – сказала синоптик.

Днем 14 и в ночь на 15 января ветер усилится до 5-10 метров в секунду, местами по югу порывы достигнут 15 метров. Это приведет к метели. Но уже к утру 15 января ветер ослабеет до 3-8 метров в секунду.

На выходных температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -13 до -23 градусов, местами по западу при прояснении похолодает до -25...-30 градусов.

Днем 14 января в большинстве районов температура воздуха будет колебаться от -9 до -14 градусов, по западу -14...-19. Днем 15 января с прохождением холодного фронта столбики термометров покажут -10...-18 градусов, причем в течение дня будет холодать.