Почему младенца назвали Иисусом?

Именно в этот день младенцу дали имя Иисус, которое переводится как Спаситель. Это имя было дано младенцу не случайно. Так повелел Деве Марии назвать малыша Архангел Гавриил при Благовещении. Когда ангел явился к Иосифу, он также сказал наречь младенца Иисусом.

Обрезание Господне отмечают в один день с празднованием памяти святого Василия Великого. В народе этот праздник больше был известен как Васильев день.

В этот день в храмах после литургии служат молебен о новолетии – это заведено с тех пор, как император Пётр I повелел считать началом 1700 года не 1 сентября, а 1 января, как в Европе.