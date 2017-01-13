Православная Церковь 14 января празднует Обрезание Господне. Что это за праздник и какова его история, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Этот праздник установлен в память о том, как на восьмой день после Рождества, которое произошло в Вифлеемской пещере, Дева Мария и ее обручник Иосиф принесли Богомладенца в Иерусалимский храм. Как законопослушные иудеи, они должны были совершить обязательный обряд. Дело в том, что в те времена необрезанный не имел права быть причислен к народу Израилеву и быть посвящен Единому Богу, Творцу и Создателю. Об этом гласил ветхозаветный закон.
В те времена этот обряд считался моментом заключения завета с Богом, который позже заменили крещением.
Исполнение этого ритуала дало возможность Спасителю считаться полноценным потомком Авраама, а значит, иметь право нравственно наставлять соплеменников и быть для них истинным Мессией. В соответствии с литургической традицией Православной Церкви этот праздник называется Обрезание по плоти Господа Иисуса Христа. Богослужебные тексты в этот день прославляют и наречение чудодейственного имени.
Именно в этот день младенцу дали имя Иисус, которое переводится как Спаситель. Это имя было дано младенцу не случайно. Так повелел Деве Марии назвать малыша Архангел Гавриил при Благовещении. Когда ангел явился к Иосифу, он также сказал наречь младенца Иисусом.
Обрезание Господне отмечают в один день с празднованием памяти святого Василия Великого. В народе этот праздник больше был известен как Васильев день.
В этот день в храмах после литургии служат молебен о новолетии – это заведено с тех пор, как император Пётр I повелел считать началом 1700 года не 1 сентября, а 1 января, как в Европе.
Комментарии
крайняя плоть Иисуса имеется в количестве до 18 штук в разных местах. о как!
Бредятина какая.. Не говоря уже о том, что все эти православные басни противоречат Библии. Когда, говорите, нарекли Иисуса? В восьмой день?
"Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, И НАРЕЧЕШЬ ЕМУ ИМЯ ИИСУС, ибо Он спасет людей Своих от грехов их." (Св. Евангелие от Матфея 1:18-21)
То есть, Иисуса нарекли Иисусом еще ДО рождения, а не на восьмой день во время обрезания. Кто-то врёт, вам не кажется?
- гость - 13 января 2017 г. 16:25 Бредятина какая.. +++++++++++++ Полагаю,дед , как православный христианин,свято чтущий все посты и даты,способен разъяснить вашу коллизию.
CALIBR
- гость - 13 января 2017 г. 16:25 Бредятина какая.. +++++++++++++ Полагаю,дед , как православный христианин,свято чтущий все посты и даты,способен разъяснить вашу коллизию.
Да-а-а уж, путину надо писать, только путин может сказать, как должно быть...........
В этих вопросах дед круче Путина.
Похоже дед с 31.12.16 не просыхает
Когда читаю эти строки, не могу удержаться от смеха. Это по круче чем Кривое Зеркало. Помню Гурченко говорила на эту тему про Кобзона: Это у Вас Обрезание, а у Нас экономия времени. Имеется ввиду-выступление.
что-то вспомнилась передача елены малышевой вдруг