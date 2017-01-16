Районы Алтайского края в течение всей рабочей недели будут находиться под влиянием азиатского антициклона, с которым установится спокойная погода со слабым ветром, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. В утренние часы вероятны изморозь и туман.

В начале рабочей недели с прохождением атмосферных фронтов слабый снег ожидается в восточных районах. В конце пятидневки снег прогнозируют в западных районах. В середине недели малооблачно и без осадков.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -15 до -30 градусов, днем – от -12 до -17 градусов, в предгорьях потеплеет до -7…-12.