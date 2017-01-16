Поздравить своих любимых женщин 8 марта стремятся практически все мужчины, и мало того, что сам по себе праздник довольно приятный и светлый, так он еще и является государственным и объявлен официальным выходным днём.

В 2017 году Международный женский день выпадет на среду, поэтому никакого переноса выходных в марте не предвидится. Работать 8 марта не будут все государственные предприятия, а предшествующий празднику вторник будет объявлен сокращённым рабочим днём, так что можно будет убежать за подарками для любимой жены, мамы, бабушки или дочки на час раньше.