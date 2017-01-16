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Какая погода будет на Крещение в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Настоящих суровых сибирских морозов не предвидится


Погода на Крещение в Алтайском крае будет довольно комфортная: ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, слабый. Слабый снег возможен лишь утром 19 января, сообщила предварительный прогноз порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Столбики термометров в ночь на 18 января покажут -18…-20 градусов, днем в Сочельник ожидается -12…-14 градусов. В ночь на 19 января будет чуть холоднее – 22-24 градуса мороза, днем -13…-15 градусов.

Стоит отметить, что самая холодная крещенская ночь выдалась в Алтайском крае в 2010 году – тогда столбики термометров опустились до отметки в -42 градуса. А последние три года в нашем регионе в этот церковный праздник устанавливается достаточно теплая погода. Так, в 2014 году было -15 градусов, в 2015-м – всего -9, в 2016-м – 28 градусов мороза.

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    Автор:
    Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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