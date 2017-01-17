Когда можно будет увидеть этот астероид?

Самый яркий астероид Веста, диаметр которого составляет 525 км, смогут увидеть жители Центральной части России. В Москве Весту можно будет наблюдать в созвездии Рака с 17:00 мск 18 января до 7:00 мск 19 января при условии ясной погоды.

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Как сообщили порталу Amic.ru в барнаульском планетарии, жители Западной Сибири встречу с астероидом пропустят.