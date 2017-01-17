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Что за астероид приближается к Земле и увидят ли его в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
В период противостояния блеск астероида будет составлять 6,2 звездной величины


Ярчайший астероид Веста, который приблизится к Земле на этой неделе, смогут наблюдать жители России. Причем делать это можно будет даже без специального оборудования. Когда это произойдет, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда можно будет увидеть этот астероид?

Самый яркий астероид Веста, диаметр которого составляет 525 км, смогут увидеть жители Центральной части России. В Москве Весту можно будет наблюдать в созвездии Рака с 17:00 мск 18 января до 7:00 мск 19 января при условии ясной погоды.

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Как сообщили порталу Amic.ru в барнаульском планетарии, жители Западной Сибири встречу с астероидом пропустят.

2
Представляет ли астероид Веста угрозу для Земли?

Нет, не представляет. Расстояние до Земли при максимальном сближении составит около 229 млн км.

Веста – второе самое массивное тело в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером после астероида Паллада. Астероид был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом и назван в честь древнеримской богини дома и домашнего очага Весты.

 


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