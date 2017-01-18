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"Рай" Андрея Кончаловского. Что известно о фильме, которому прочат "Оскар"?

, ИА "Амител"
Все о картине, которая с 19 января выйдет в барнаульских кинотеатрах


Один из главных российских фильмов прошлого года "Рай" Андрея Кончаловского с 19 января выходит в прокат. Ленту будут демонстрировать в том числе в барнаульских залах. Рассказываем все о картине, которая может в этом году получить "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

1
О чем фильм?
Эта черно-белая картина – первая за два года для режиссера. В фильме "Рай" переплетаются три судьбы – русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли исполнили актриса и муза автора Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт. По сути, это первый за долгие годы российский фильм о Холокосте.
2
Где состоялась премьера?

Картина вошла в основной конкурс 73-го Венецианского кинофестиваля, который прошел с 31 августа по 10 сентября. Там критика превосходно приняла ленту. Жюри во главе с британским режиссером Сэмом Мендесом не оставило фильм без призов. "Рай" получил "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу. Два года назад Кончаловский получил такую же награду за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".

3
Фильм получит "Оскар"?

Пока неизвестно. Лента вошла в шорт-лист на соискание награды в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Попадет ли творение российского режиссера в пятерку финалистов, мы узнаем 24 января 2017-го, когда будут объявлены номинанты. В прошлом году от России на премию американской киноакадемии был выдвинут фильм "Солнечный удар" Никиты Михалкова, но лента не вошла в шорт-лист претендентов на премию. Два года назад в пятерку претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" попал "Левиафан" Андрея Звягинцева. Однако статуэтка не досталась фильму, который до этого получил приз за сценарий в Каннах и "Золотой глобус".

Сам Кончаловский претендовал на награду в 2002 году с картиной "Дом дураков", которая также получила приз на Венецианском кинофестивале. Список картин, которые будут претендовать на премию 2017 года, станет известен уже в декабре-январе. Кончаловский – живой классик мирового кино, два его последних фильма получили призы на одном из самых значимых фестивалей в мире в Венеции, он работал в США, где его картины пользуются популярностью. Тема Холокоста – одна из самых выигрышных, поэтому у Кончаловского есть прекрасная возможность побороться за приз.

4
В Барнауле фильм "Рай" покажут?

Да. Это большое событие для нашего города, учитывая, что кинотеатр "Родина", где обычно показывали подобные фильмы, закрыт.  Так, драму Кончаловского можно будет увидеть с 19 января в кинотеатре "Пионер", а также в залах сети "Киномир".

Более подробно о фильме "Рай" читайте на сайте Amic.ru в ближайшие дни.


 

    Автор:
    Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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    Комментарии

    18.01.2017 07:26
    - гость -

    Известно, что снимает свою жену.

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