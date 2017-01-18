Один из главных российских фильмов прошлого года "Рай" Андрея Кончаловского с 19 января выходит в прокат. Ленту будут демонстрировать в том числе в барнаульских залах. Рассказываем все о картине, которая может в этом году получить "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Картина вошла в основной конкурс 73-го Венецианского кинофестиваля, который прошел с 31 августа по 10 сентября. Там критика превосходно приняла ленту. Жюри во главе с британским режиссером Сэмом Мендесом не оставило фильм без призов. "Рай" получил "Серебряного льва" за лучшую режиссерскую работу. Два года назад Кончаловский получил такую же награду за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".
Пока неизвестно. Лента вошла в шорт-лист на соискание награды в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Попадет ли творение российского режиссера в пятерку финалистов, мы узнаем 24 января 2017-го, когда будут объявлены номинанты. В прошлом году от России на премию американской киноакадемии был выдвинут фильм "Солнечный удар" Никиты Михалкова, но лента не вошла в шорт-лист претендентов на премию. Два года назад в пятерку претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" попал "Левиафан" Андрея Звягинцева. Однако статуэтка не досталась фильму, который до этого получил приз за сценарий в Каннах и "Золотой глобус".
Сам Кончаловский претендовал на награду в 2002 году с картиной "Дом дураков", которая также получила приз на Венецианском кинофестивале. Список картин, которые будут претендовать на премию 2017 года, станет известен уже в декабре-январе. Кончаловский – живой классик мирового кино, два его последних фильма получили призы на одном из самых значимых фестивалей в мире в Венеции, он работал в США, где его картины пользуются популярностью. Тема Холокоста – одна из самых выигрышных, поэтому у Кончаловского есть прекрасная возможность побороться за приз.
Да. Это большое событие для нашего города, учитывая, что кинотеатр "Родина", где обычно показывали подобные фильмы, закрыт. Так, драму Кончаловского можно будет увидеть с 19 января в кинотеатре "Пионер", а также в залах сети "Киномир".
Более подробно о фильме "Рай" читайте на сайте Amic.ru в ближайшие дни.
Комментарии
Известно, что снимает свою жену.