Фильм получит "Оскар"?

Пока неизвестно. Лента вошла в шорт-лист на соискание награды в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Попадет ли творение российского режиссера в пятерку финалистов, мы узнаем 24 января 2017-го, когда будут объявлены номинанты. В прошлом году от России на премию американской киноакадемии был выдвинут фильм "Солнечный удар" Никиты Михалкова, но лента не вошла в шорт-лист претендентов на премию. Два года назад в пятерку претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке" попал "Левиафан" Андрея Звягинцева. Однако статуэтка не досталась фильму, который до этого получил приз за сценарий в Каннах и "Золотой глобус".

Сам Кончаловский претендовал на награду в 2002 году с картиной "Дом дураков", которая также получила приз на Венецианском кинофестивале. Список картин, которые будут претендовать на премию 2017 года, станет известен уже в декабре-январе. Кончаловский – живой классик мирового кино, два его последних фильма получили призы на одном из самых значимых фестивалей в мире в Венеции, он работал в США, где его картины пользуются популярностью. Тема Холокоста – одна из самых выигрышных, поэтому у Кончаловского есть прекрасная возможность побороться за приз.