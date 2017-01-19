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Правда ли, что в России венчание хотят приравнять к регистрации брака?

, ИА "Амител"
Внести изменения в закон предложил депутат Госдумы


Этот вопрос периодически обсуждают. 18 января с такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Шерин. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
И что предложил депутат?

Народный избранник от фракции либерал-демократов Александр Шерин предложил юридически приравнять венчание к регистрации брака.

"До революции это таинство, о чем я уже сказал, называлось венчанием. И, мне кажется, надо рассмотреть в том числе и вопрос, чтобы венчание и регистрация брака (...) были по статусу юридически приравнены", — сказал Шерин.

Ранее адвокат Александр Добровинский также предложил поставить в один ряд такие понятия, как официальный брак, венчание и сожительство. Юрист убежден, что сожительство спустя два года отношений уже можно считать браком, а значит, делить имущество нужно пополам.

2
А разве можно венчаться без штампа в паспорте?
Нет. Современные правила православной церкви не дозволяют венчать людей до регистрации их брака в органах ЗАГСа. Поэтому у желающих венчаться в обязательном порядке просят предъявить свидетельство о браке. Допускается венчание в один день с регистрацией брака в ЗАГСе.
Развенчание допускается только в самых экстренных ситуациях, например, при измене одного из супругов или в случае душевной болезни. 

 

 


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    Комментарии

    19.01.2017 08:15
    - гость -

    чудак из ЛДПР не знает о существовании Конституции где церковь отделена от государства.

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    19.01.2017 08:32
    - гость -

    и откуда такие идиоты берутся, может еще крепостное право вернуть, оно тоже до революции было...:-$

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