Этот вопрос периодически обсуждают. 18 января с такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Шерин. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Народный избранник от фракции либерал-демократов Александр Шерин предложил юридически приравнять венчание к регистрации брака.
"До революции это таинство, о чем я уже сказал, называлось венчанием. И, мне кажется, надо рассмотреть в том числе и вопрос, чтобы венчание и регистрация брака (...) были по статусу юридически приравнены", — сказал Шерин.
Ранее адвокат Александр Добровинский также предложил поставить в один ряд такие понятия, как официальный брак, венчание и сожительство. Юрист убежден, что сожительство спустя два года отношений уже можно считать браком, а значит, делить имущество нужно пополам.
Комментарии
чудак из ЛДПР не знает о существовании Конституции где церковь отделена от государства.
и откуда такие идиоты берутся, может еще крепостное право вернуть, оно тоже до революции было...:-$