И что предложил депутат?

Народный избранник от фракции либерал-демократов Александр Шерин предложил юридически приравнять венчание к регистрации брака.

"До революции это таинство, о чем я уже сказал, называлось венчанием. И, мне кажется, надо рассмотреть в том числе и вопрос, чтобы венчание и регистрация брака (...) были по статусу юридически приравнены", — сказал Шерин.

Ранее адвокат Александр Добровинский также предложил поставить в один ряд такие понятия, как официальный брак, венчание и сожительство. Юрист убежден, что сожительство спустя два года отношений уже можно считать браком, а значит, делить имущество нужно пополам.