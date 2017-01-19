Хулиганам в России скоро придется несладко. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен 19 января рекомендовать к принятию во втором чтении поправки в закон об авиадебоширах. Уголовная, а не административная ответственность будет грозить тем, кто не умеет себя вести в общественном транспорте. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Депутаты намерены заменить административную ответственность на уголовную для тех, кто устроит дебош в общественном транспорте.
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В настоящее время нарушителю, который устроит потасовку в самолете, максимум выпишут штраф размере в одной тысячи рублей по статье КоАП "Мелкое хулиганство".
За "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", совершенное, например, на внутреннем авиарейсе, в метро или трамвае, виновному будет грозить до пяти лет колонии.
Согласно проекту, если хулиганство в транспорте будет совершено группой лиц или дебошир окажет сопротивление полиции, то ему будет грозить до семи лет заключения.
Максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет. Она грозит хулиганам, которые будут использовать взрывчатые вещества или устройства. Для этого изменения вносятся в ст. 213 УК ("Хулиганство"). Ранее звучали предложения увеличить этот срок вплоть до 10 лет лишения свободы, но профильный комитет ГД остановился на чуть более мягком варианте.
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