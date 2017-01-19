Что грозит нарушителям, если закон примут?

За "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", совершенное, например, на внутреннем авиарейсе, в метро или трамвае, виновному будет грозить до пяти лет колонии.

Согласно проекту, если хулиганство в транспорте будет совершено группой лиц или дебошир окажет сопротивление полиции, то ему будет грозить до семи лет заключения.

Максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет. Она грозит хулиганам, которые будут использовать взрывчатые вещества или устройства. Для этого изменения вносятся в ст. 213 УК ("Хулиганство"). Ранее звучали предложения увеличить этот срок вплоть до 10 лет лишения свободы, но профильный комитет ГД остановился на чуть более мягком варианте.