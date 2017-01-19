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За какие нарушения в транспорте хотят ввести уголовную ответственность?

, ИА "Амител"
Пока это только текст законопроекта ко второму чтению, и он еще не является окончательным


Хулиганам в России скоро придется несладко. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен 19 января рекомендовать к принятию во втором чтении поправки в закон об авиадебоширах. Уголовная, а не административная ответственность будет грозить тем, кто не умеет себя вести в общественном транспорте. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
О каких поправках речь?

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс. Депутаты намерены заменить административную ответственность на уголовную для тех, кто устроит дебош в общественном транспорте.

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В настоящее время нарушителю, который устроит потасовку в самолете, максимум выпишут штраф размере в одной тысячи рублей по статье КоАП "Мелкое хулиганство".
 

2
Закон коснется только авиадебоширов?
В 2011 году, когда проект только внесли в Госдуму, действительно речь шла исключительно о нарушителях общественного порядка в самолетах. Но до 2017 года в проект закона вносились изменения. В итоге ко второму чтению предварительная редакция текста предлагает наказывать хулиганов на любых видах общественного транспорта, будь то электричка, катер или трамвай.
3
Что грозит нарушителям, если закон примут?

За "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", совершенное, например, на внутреннем авиарейсе, в метро или трамвае, виновному будет грозить до пяти лет колонии.

Согласно проекту, если хулиганство в транспорте будет совершено группой лиц или дебошир окажет сопротивление полиции, то ему будет грозить до семи лет заключения.

Максимальная санкция – лишение свободы на восемь лет. Она грозит хулиганам, которые будут использовать взрывчатые вещества или устройства. Для этого изменения вносятся в ст. 213 УК ("Хулиганство"). Ранее звучали предложения увеличить этот срок вплоть до 10 лет лишения свободы, но профильный комитет ГД остановился на чуть более мягком варианте.

 


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