Бразильская певица Лоалва Браз, которая получила мировую известность благодаря песне "Ламбада", погибла в Рио-де-Жанейро. Что произошло с солисткой французской группы Kaoma, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
А что произошло?
Да. По этому делу полицейские задержали сотрудника гостиницы Уоласа Виейра, в которой проживала Браз. Мужчина был уволен, и, по версии следствия, на преступление он пошел из мести.
Полицейские утверждают, что утром 19 января в гостиницу, в которой жила звезда, проникли по меньшей мере двое преступников. Сотрудники гостиницы слышали крики, но не смогли помочь певице. Преступники похитили женщину и увезли на автомобиле. Позже ее тело было найдено в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.
Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Ее мать была пианисткой, а отец – дирижером. Родители с детства начали прививать ребенку любовь к музыке. Уже в четыре года девочка освоила фортепиано, а позже увлеклась вокалом.
Ее карьера началась с выступлений в ночных клубах Рио-де-Жанейро. Там талант девушки оценили знаменитые бразильские исполнители, среди которых были Жиль Жильберто и Каэтано Велосо. Они-то и пригласили Лоалву сделать совместные записи.
В 1985 году Лоалва уехала во Францию. Поводом для переезда послужил успех ее шоу Brésil en Fête в парижском Palais des Sports. В 1989 году она вошла в состав группы Kaoma, в том же году выпустившей альбом Worldbeat, для которого и была записана "Ламбада". От этой композиции "Каому" сошел с ума весь мир, в том числе и Советский Союз. Бешеную популярность получил и танец.
Группа за время своего существования выпустила три альбома (1989, 1991, 1998 гг.). Затем "Каому" распалась. В это время Лоалва Браз занималась сольной карьерой и записывала саундтреки к фильмам. Ее первый "сольник" вышел в 2003 году, спустя еще три года – второй. А в 2006 году группа "Каому" воссоединилась.
Комментарии
А слабо сразу три одинаковые новости за 5 минут?