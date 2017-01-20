Что известно о Лоалве Браз?

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Ее мать была пианисткой, а отец – дирижером. Родители с детства начали прививать ребенку любовь к музыке. Уже в четыре года девочка освоила фортепиано, а позже увлеклась вокалом.

Ее карьера началась с выступлений в ночных клубах Рио-де-Жанейро. Там талант девушки оценили знаменитые бразильские исполнители, среди которых были Жиль Жильберто и Каэтано Велосо. Они-то и пригласили Лоалву сделать совместные записи.

В 1985 году Лоалва уехала во Францию. Поводом для переезда послужил успех ее шоу Brésil en Fête в парижском Palais des Sports. В 1989 году она вошла в состав группы Kaoma, в том же году выпустившей альбом Worldbeat, для которого и была записана "Ламбада". От этой композиции "Каому" сошел с ума весь мир, в том числе и Советский Союз. Бешеную популярность получил и танец.

Группа за время своего существования выпустила три альбома (1989, 1991, 1998 гг.). Затем "Каому" распалась. В это время Лоалва Браз занималась сольной карьерой и записывала саундтреки к фильмам. Ее первый "сольник" вышел в 2003 году, спустя еще три года – второй. А в 2006 году группа "Каому" воссоединилась.