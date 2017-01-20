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Что известно о гибели исполнительницы "Ламбады"?

, ИА "Амител"
Трагическую смерть певицы расследует полиция


Бразильская певица Лоалва Браз, которая получила мировую известность благодаря песне "Ламбада", погибла в Рио-де-Жанейро. Что произошло с солисткой французской группы Kaoma, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1

А что произошло?

На пульт пожарной охраны поступил вызов о возгорании автомобиля в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро. Из сгоревшей машины пожарные достали тело 63-летней певицы.
2
Есть подозреваемые?

Да. По этому делу полицейские задержали сотрудника гостиницы Уоласа Виейра, в которой проживала Браз. Мужчина был уволен, и, по версии следствия, на преступление он пошел из мести.

Полицейские утверждают, что утром 19 января в гостиницу, в которой жила звезда, проникли по меньшей мере двое преступников. Сотрудники гостиницы слышали крики, но не смогли помочь певице. Преступники похитили женщину и увезли на автомобиле. Позже ее тело было найдено в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.

3
Что известно о Лоалве Браз?

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. Ее мать была пианисткой, а отец – дирижером. Родители с детства начали прививать ребенку любовь к музыке. Уже в четыре года девочка освоила фортепиано, а позже увлеклась вокалом.

Ее карьера началась с выступлений в ночных клубах Рио-де-Жанейро. Там талант девушки оценили знаменитые бразильские исполнители, среди которых были Жиль Жильберто и Каэтано Велосо. Они-то и пригласили Лоалву сделать совместные записи.

В 1985 году Лоалва уехала во Францию. Поводом для переезда послужил успех ее шоу Brésil en Fête в парижском Palais des Sports. В 1989 году она вошла в состав группы Kaoma, в том же году выпустившей альбом Worldbeat, для которого и была записана "Ламбада". От этой композиции "Каому" сошел с ума весь мир, в том числе и Советский Союз. Бешеную популярность получил и танец.

Группа за время своего существования выпустила три альбома (1989, 1991, 1998 гг.). Затем "Каому" распалась. В это время Лоалва Браз занималась сольной карьерой и записывала саундтреки к фильмам. Ее первый "сольник" вышел в 2003 году, спустя еще три года – второй. А в 2006 году группа "Каому" воссоединилась. 

 


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    Комментарии

    20.01.2017 09:24
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    А слабо сразу три одинаковые новости за 5 минут?

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