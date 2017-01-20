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Что такое гиперзвуковое оружие и когда оно появится в России?

, ИА "Амител"
Замглавы оборонного ведомства отметил, что сейчас армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции


Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в ближайшее время на вооружении российской армии появится гиперзвуковое оружие. Что это за вид оружия и в чем его преимущество, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
 А гиперзвуковое оружие существует?
На сегодняшний день гиперзвукового оружия в мире не существует. Его разработкой занимаются такие страны, как Китай, США и Россия.

Военные самолеты сегодня могут эффективно использоваться на высоте максимум 25 километров от земли. Космические аппараты функционируют на высоте не менее 140 километров. Оставшийся пробел пока не используется военными. Но именно этот диапазон высот доступен для гиперзвуковых летательных аппаратов, и это "окно" является фантастически перспективным с точки зрения боевой эффективности. 

Под гиперзвуком предполагается способность самолета или ракеты маневрировать в атмосфере со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука. За секунду объект должен преодолевать расстояние в несколько километров. 
2
И в чем суть этого оружия?
Скорость гиперзвукового оружия должна в 8-10 раз превышать скорость звука. Речь идет о ракетах, носителями которых могут быть как боевые истребители, так и другие перспективные боевые платформы.  Гиперзвуковые ракеты, когда их удастся создать, будут способны поразить любую цель на земном шаре всего за 60 минут.

Отметим, что разработка гиперзвукового оружия требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде – плазме. И, по словам замминистра обороны, такое оружие в России уже на подходе. 

"Кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать, и все это нужно делать в реальном масштабе времени, тот, собственно, и побеждает", – сказал Борисов.

Как отметил замглавы военного ведомства, характер всех военных конфликтов показывает, что время от принятия решения до конечного результата резко сократилось: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, "а скоро это будут секунды".

Напомним, осенью 2016 года генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что Россия может стать обладателем гиперзвукового оружия к 2020 году. Эта компания занимается его разработкой уже несколько лет.  
3
Какие еще инновационные виды оружия у нас на подходе?
Как сообщил Юрий Борисов, Минобороны ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия. В этом направлении ведомство ведет продуктивную работу с Российской академией наук. 
Замминистра добавил, что необходимо сделать резкое усилие для восполнения фундаментального базиса, на котором военная наука может создавать принципиально новые образцы вооружения. 

Сотрудничество ученых Российской академии наук и Минобороны России позволило создать около 10 "виртуальных лабораторий" для выполнения научно-исследовательских работ оборонной направленности. В частности, появились лаборатории по электронике, гиперзвуку, математическому моделированию, базам данных.

 


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    Комментарии

    20.01.2017 13:23
    морг in аll

    Это когда осиновый кол втыкается в анус либерастов,со словами "Крым наш"!

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