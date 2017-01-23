В итоге дети благополучно находятся?

Пока да. Но бывают такие ситуации, когда счет идет на минуты, а дети в это время остаются без связи. Вспомнить можно последний случай похищения девочки в Оренбурге, которую затолкали в багажник автомобиля.

По информации "Российской газеты", в различных регионах зафиксированы случаи исчезновения подростков. И часть из них связывают именно с новой игрой. Один из таких случаев произошел в Ростовской области. К поиску 12-летнего школьника подключилась полиция. Мальчика удалось разыскать на следующий день после пропажи и передать его родителям.

Пока силовики и добровольцы прочесывали возможные места, в соцсетях появилось предупреждение.

"Рассказываю, чтобы все в курсе были. Мальчик ушел сам. Играют в игру – ты должен спрятаться на 24 часа, чтобы не нашли", – сообщил представитель группы rostov_for_kids.

В полиции сообщили, что исчезновение ребенка с игрой не было связано. Тем не менее пользователи соцсетей сделали свой вывод: информация об "исчезновении" активно распространяется среди школьников через интернет, и недавние пропажи – подтверждение того, что подростков начинает засасывать это развлечение.

В некоторых школах по этому вопросу уже прошли совещания. Ряд учреждений взяли эту опасность на карандаш, и в случае пропуска занятий ребенком классный руководитель выясняет у родителей, по какой причине школьник отсутствует.