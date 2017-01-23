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Что за игра "Исчезновение на 24 часа", в которую играют подростки?

, ИА "Амител"
Авантюрная забава распространяется среди школьников в интернете


Среди школьников набирает популярность игра "Исчезновение на 24 часа". Ее правила подростки пересылают друг другу в интернете. Что это за авантюрная забава, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что за новая игра "Исчезновение на 24 часа"?
Смысл игры "Исчезновение на 24 часа" заключается в том, что дети должны спрятаться от родителей и сверстников ровно на сутки. По правилам этого экстремального развлечения, ее участник не должен пользоваться средствами мобильной связи. Победа засчитывается в том случае, если ребенка не смогли найти.
2
Это связано с какой-то компьютерной игрой?
Это не компьютерная игра, это порождение соцсетей. Самое страшное то, что предугадать, что ваш ребенок задумал в нее сыграть, крайне сложно. Подростки – более продвинутые пользователи, чем их родители. В день создается множество групп, в которых ставятся задачи, и тут же группы уничтожаются.
3
В итоге дети благополучно находятся?

Пока да. Но бывают такие ситуации, когда счет идет на минуты, а дети в это время остаются без связи. Вспомнить можно последний случай похищения девочки в Оренбурге, которую затолкали в багажник автомобиля.

По информации "Российской газеты", в различных регионах зафиксированы случаи исчезновения подростков. И часть из них связывают именно с новой игрой. Один из таких случаев произошел в Ростовской области. К поиску 12-летнего школьника подключилась полиция. Мальчика удалось разыскать на следующий день после пропажи и передать его родителям.

Пока силовики и добровольцы прочесывали возможные места, в соцсетях появилось предупреждение.

"Рассказываю, чтобы все в курсе были. Мальчик ушел сам. Играют в игру – ты должен спрятаться на 24 часа, чтобы не нашли", – сообщил представитель группы rostov_for_kids.

В полиции сообщили, что исчезновение ребенка с игрой не было связано. Тем не менее пользователи соцсетей сделали свой вывод: информация об "исчезновении" активно распространяется среди школьников через интернет, и недавние пропажи – подтверждение того, что подростков начинает засасывать это развлечение.

В некоторых школах по этому вопросу уже прошли совещания. Ряд учреждений взяли эту опасность на карандаш, и в случае пропуска занятий ребенком классный руководитель выясняет у родителей, по какой причине школьник отсутствует.

4
Что делать, если пропал ребенок?

Выяснять, играет ли ваша дочка или сын в игру "Исчезновение на 24 часа", времени нет. Если ребенок не вернулся вовремя, не пришёл в оговоренное время, нет связи и никто не может подтвердить его местонахождение — незамедлительно обращайтесь в полицию.

Вы можете обратиться в любое отделение полиции лично или заявить о пропаже по телефону.


 


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    Комментарии

    23.01.2017 11:33
    - гость -

    Реклама?

    0  0
    23.01.2017 11:45
    - гость -

    Да. Реклама ремня. Настоящего и лучше во всю попу.

    0  0
    23.01.2017 11:47
    Romchic

    ввести наказание, отправка в специнтернат на 15-30 суток за игру эту

    0  0
    23.01.2017 11:50
    Anarchy

    Почитайте вот это. Это же 3,14, товарищи! http://forums.drom.ru/altai/t1152346974.html

    0  0
    23.01.2017 11:55
    - гость -

    23.01.2017 11:50 Anarchy

    это да, девочка вышла в окно! проверять всех китов, бабочек, 57, время 4-20

    смотрите за детьми!!!

    0  0
    23.01.2017 12:02
    - гость -

    Какая ЮЮ, только ремень! Лично я ему благодарен- Закончил то ли 3, то ли 4 класс хорошо, а не двоечником, к чему уже шло. Понял, что обещанное возвращение с реки не поздно- это не час ночи И т.д.)))

    0  0
    23.01.2017 12:32
    - гость -

    амик, а вы уверены, что стоит об этом писать? По сути, реклама и кто не знает об этом, так прочитает у вас, никакие группы в вк не нужны. Это как было в СССР с заявлением сотрудника ГАИ, который в эфире телевидения заявил, что мол есть вредный опыт, когда водители одной из прибалтийских республик мигают дальним светом, что бы предупредить, что впереди стоит патруль ГАИ,и через некоторое время такая практика прижилась по всему союзу. Ну стоит писать подобное, на мой взгляд.

    0  0
    23.01.2017 12:49
    - гость -

    23.01.2017 12:32 - гость - амик, а вы уверены, что стоит об этом писать?

    Конечно стоит!!!! Вы же видеите между детьми информация и так распространяется, а мы, родители, вообще не в курсе!!!

    0  0
    23.01.2017 12:52
    - гость -

    23.01.2017 12:49 - гость -, ну лишний раз подобную информацию распространять тоже не стоит. Да и к чему приведет подобная информация, что когда пропадет ребенок родители могут подумать, что это игра. А потерянные сутки в поиске ребенка это много. Компетентные органы знают про эту игру и этого достаточно, если обратитесь о пропаже ребенка, вам про неё расскажут. А делать рекламу ей, ну никак не стоит. Это как с китами, после шумихи в прессе количество подписчиков только у них выросло, а никак не наоборот.

    0  0
    23.01.2017 13:11
    - гость -

    23.01.2017 12:52 - гость - Это как с китами, после шумихи в прессе количество подписчиков только у них выросло, а никак не наоборот.

    Может родители понаподписывались?) Это как в нашем детстве про наркоманию. И не говорить нельзя и говорить страшно, вдруг кому-то захочется попробовать этих ощущений. Говорили, объясняли. Однако из нашего класса и параллельного наркоманами никто не стал.

    0  0
    23.01.2017 13:14
    larisa2011

    Мне кажется эта игра для детей с умственными отклонениями или очень разбалованных ! Нормальный и адекватный ребёнок должен понимать весь идиотизм!!!

    0  0
    23.01.2017 13:23
    - гость -

    о-о-о... я когда пил горькую, играл в такую игру, бывало...

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