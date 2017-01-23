Среди школьников набирает популярность игра "Исчезновение на 24 часа". Ее правила подростки пересылают друг другу в интернете. Что это за авантюрная забава, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Пока да. Но бывают такие ситуации, когда счет идет на минуты, а дети в это время остаются без связи. Вспомнить можно последний случай похищения девочки в Оренбурге, которую затолкали в багажник автомобиля.
По информации "Российской газеты", в различных регионах зафиксированы случаи исчезновения подростков. И часть из них связывают именно с новой игрой. Один из таких случаев произошел в Ростовской области. К поиску 12-летнего школьника подключилась полиция. Мальчика удалось разыскать на следующий день после пропажи и передать его родителям.
Пока силовики и добровольцы прочесывали возможные места, в соцсетях появилось предупреждение.
"Рассказываю, чтобы все в курсе были. Мальчик ушел сам. Играют в игру – ты должен спрятаться на 24 часа, чтобы не нашли", – сообщил представитель группы rostov_for_kids.
В полиции сообщили, что исчезновение ребенка с игрой не было связано. Тем не менее пользователи соцсетей сделали свой вывод: информация об "исчезновении" активно распространяется среди школьников через интернет, и недавние пропажи – подтверждение того, что подростков начинает засасывать это развлечение.
В некоторых школах по этому вопросу уже прошли совещания. Ряд учреждений взяли эту опасность на карандаш, и в случае пропуска занятий ребенком классный руководитель выясняет у родителей, по какой причине школьник отсутствует.
Выяснять, играет ли ваша дочка или сын в игру "Исчезновение на 24 часа", времени нет. Если ребенок не вернулся вовремя, не пришёл в оговоренное время, нет связи и никто не может подтвердить его местонахождение — незамедлительно обращайтесь в полицию.
Вы можете обратиться в любое отделение полиции лично или заявить о пропаже по телефону.
Комментарии
Реклама?
Да. Реклама ремня. Настоящего и лучше во всю попу.
ввести наказание, отправка в специнтернат на 15-30 суток за игру эту
Почитайте вот это. Это же 3,14, товарищи! http://forums.drom.ru/altai/t1152346974.html
23.01.2017 11:50 Anarchy
это да, девочка вышла в окно! проверять всех китов, бабочек, 57, время 4-20
смотрите за детьми!!!
Какая ЮЮ, только ремень! Лично я ему благодарен- Закончил то ли 3, то ли 4 класс хорошо, а не двоечником, к чему уже шло. Понял, что обещанное возвращение с реки не поздно- это не час ночи И т.д.)))
амик, а вы уверены, что стоит об этом писать? По сути, реклама и кто не знает об этом, так прочитает у вас, никакие группы в вк не нужны. Это как было в СССР с заявлением сотрудника ГАИ, который в эфире телевидения заявил, что мол есть вредный опыт, когда водители одной из прибалтийских республик мигают дальним светом, что бы предупредить, что впереди стоит патруль ГАИ,и через некоторое время такая практика прижилась по всему союзу. Ну стоит писать подобное, на мой взгляд.
23.01.2017 12:32 - гость - амик, а вы уверены, что стоит об этом писать?
Конечно стоит!!!! Вы же видеите между детьми информация и так распространяется, а мы, родители, вообще не в курсе!!!
23.01.2017 12:49 - гость -, ну лишний раз подобную информацию распространять тоже не стоит. Да и к чему приведет подобная информация, что когда пропадет ребенок родители могут подумать, что это игра. А потерянные сутки в поиске ребенка это много. Компетентные органы знают про эту игру и этого достаточно, если обратитесь о пропаже ребенка, вам про неё расскажут. А делать рекламу ей, ну никак не стоит. Это как с китами, после шумихи в прессе количество подписчиков только у них выросло, а никак не наоборот.
23.01.2017 12:52 - гость - Это как с китами, после шумихи в прессе количество подписчиков только у них выросло, а никак не наоборот.
Может родители понаподписывались?) Это как в нашем детстве про наркоманию. И не говорить нельзя и говорить страшно, вдруг кому-то захочется попробовать этих ощущений. Говорили, объясняли. Однако из нашего класса и параллельного наркоманами никто не стал.
Мне кажется эта игра для детей с умственными отклонениями или очень разбалованных ! Нормальный и адекватный ребёнок должен понимать весь идиотизм!!!
о-о-о... я когда пил горькую, играл в такую игру, бывало...