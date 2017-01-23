Российская певица, КВНщица, наставница первых двух сезонов шоу "Голос" Пелагея родила своему мужу, хоккеисту московского ЦСКА Ивану Телегину, дочь. Подробнее об этом радостном событии рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
О прибавлении в семье счастливый родитель сообщил после игры полуфинала Матча всех звезд КХЛ, в котором его команда разгромила команду дивизиона Боброва со счетом 6:2.
Известно, что ради Пелагеи хоккеист ушел от гражданской жены Евгении Ноур, которая в прошлом феврале родила ему сына Марка.
Комментарии
пелагея- старая первородка
Таисья Ивановна Телегина это будет покруче, чем Пелагея
Пила гея.... а чо телегин - гей?
не надолго все эти радости
в смысле ненадолго радости?
все поизощрялись в остроумии? по теме есть , что сказать? или так, лишь бы в воду пукнуть?