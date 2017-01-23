Российская певица, КВНщица, наставница первых двух сезонов шоу "Голос" Пелагея родила своему мужу, хоккеисту московского ЦСКА Ивану Телегину, дочь. Подробнее об этом радостном событии рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Как назвали малышку? Девочке дали имя Таисья. Для известной сибирячки это первый ребенок. Девочка появилась на свет 21 января.



О прибавлении в семье счастливый родитель сообщил после игры полуфинала Матча всех звезд КХЛ, в котором его команда разгромила команду дивизиона Боброва со счетом 6:2.