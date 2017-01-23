И каким образом они хотят переломить ситуацию?

С требованием переломить сложившуюся ситуацию в Роскомнадзор обратился депутат Госдумы, замглавы комитета по информполитике Владимир Крупенников. Документ сейчас разрабатывается Медиакоммуникационным союзом и обсуждается на площадке Роскомнадзора с участием операторов связи.В первую очередь законопроект должен будет пресечь рекламу и распространение наркотических средств в мессенджерах. В частности, им могут запретить массово рассылать информацию и обязать заключать договоры с операторами связи, на платформе которых они работают.Напомним, еще летом 2016 года руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил о необходимости решать проблемы бесконтрольности и анонимности глобального виртуального пространства, чем активно пользуются террористы. Одной из угроз он назвал использование злоумышленниками программ "зашифровки и мгновенного обмена сообщениями", то есть мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber.