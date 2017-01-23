Специальный законопроект, который позволит запретить рассылку противоправной информации через мессенджеры, разрабатывают в России. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
В первую очередь законопроект должен будет пресечь рекламу и распространение наркотических средств в мессенджерах. В частности, им могут запретить массово рассылать информацию и обязать заключать договоры с операторами связи, на платформе которых они работают.
Напомним, еще летом 2016 года руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил о необходимости решать проблемы бесконтрольности и анонимности глобального виртуального пространства, чем активно пользуются террористы. Одной из угроз он назвал использование злоумышленниками программ "зашифровки и мгновенного обмена сообщениями", то есть мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber.
Комментарии
а чё ещё не читали??? давно пора!!! или теперь об этом будут все знать - я знаю что они знают что я знаю...