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Правда ли, что переписку в мессенджерах будут контролировать?

, ИА "Амител"
Роскомнадзор планирует наладить контроль за мессенджерами через операторов связи


Специальный законопроект, который позволит запретить рассылку противоправной информации через мессенджеры, разрабатывают в России. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
То есть мою переписку будут читать посторонние?
Переписки планируют проверять только на содержание противоправной информации. Сегодня читателями мессенджеров являются десятки миллионов человек, при этом на их деятельность невозможно повлиять. Закон о связи на них не распространяется, а в законе об информации и информационных технологиях не прописаны ограничения на рассылку таких СМС-сообщений.
2
И каким образом они хотят переломить ситуацию?
С требованием переломить сложившуюся ситуацию в Роскомнадзор обратился депутат Госдумы, замглавы комитета по информполитике Владимир Крупенников. Документ сейчас разрабатывается Медиакоммуникационным союзом и обсуждается на площадке Роскомнадзора с участием операторов связи.


В первую очередь законопроект должен будет пресечь рекламу и распространение наркотических средств в мессенджерах. В частности, им могут запретить массово рассылать информацию и обязать заключать договоры с операторами связи, на платформе которых они работают.

Напомним, еще летом 2016 года руководитель ФСБ Александр Бортников сообщил о необходимости решать проблемы бесконтрольности и анонимности глобального виртуального пространства, чем активно пользуются террористы. Одной из угроз он назвал использование злоумышленниками программ "зашифровки и мгновенного обмена сообщениями", то есть мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber.

 

 

 


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    Комментарии

    23.01.2017 16:53
    - гость -

    а чё ещё не читали??? давно пора!!! или теперь об этом будут все знать - я знаю что они знают что я знаю...

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