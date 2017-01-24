Кого номинировали на "Золотую малину"?

Лидерами по числу номинаций стали ленты "Бэтмен против Супермена" и "Образцовый самец — 2". Причем оба имеют все шансы получить статуэтку 37-й премии как "Самый худший фильм года" и "Самый худший ремейк". Среди других претендентов в категории "Худший фильм" — "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро, "Боги Египта" и "День независимости: Возрождение".

Худшим режиссером может стать постановщик "Бэтмена против Супермена" Зак Снайдер, Бен Стиллер за вторую серию "Образцового самца", Алекс Пройас за "Богов Египта", Роланд Эммерих за "День независимости: Возрождение" и Тайлер Перри за "Хэллоуин Мэдеи".

За звание худшего актера поспорят Джерад Батлер, Бен Аффлек и Генри Кавилл, Роберт Де Ниро и Бен Стиллер, а за звание худшей актрисы – Наоми Уоттс, Шейлин Вудли, Джулия Робертс, Тайлер Перри и Меган Фокс.