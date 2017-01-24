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Когда и где состоится жеребьевка финальной части ЧМ по футболу 2018 года?

, ИА "Амител"
Само мировое первенство состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года


Жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 1 декабря в Кремле. Место проведения предложила Россия, и этот вариант устроил ФИФА.

Напомним, кубок конфедераций пройдет в этом году с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Этот этап является "репетицией" перед чемпионатом мира, который запланирован на 2018 год.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, стадион в Казани "абсолютно готов", арена в культурной столице уже "принята в эксплуатацию" и в конце февраля будет сдана ФИФА, а стадион в Сочи планируют сдать в феврале.

Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Матчи пройдут на 12 спортивных аренах.


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