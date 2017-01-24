Вторник, 24 Январь, 17:54

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,5
€ 63,94
Brent
$ 51,5
-9°
Обь
38см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае-2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Вопрос дня



Почему синоптики прогнозируют сильный паводок в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
В регионе готовятся к худшему развитию событий


Алтайские синоптики предупреждают о том, что предстоящий паводок будет сложным. Какие предпосылки уже сегодня указывают на то, что весна в регионе будет непростой, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
И с чего такие выводы?

Согласно сезонному прогнозу, который составляют специалисты отдела долгосрочного прогноза Новосибирского ЦГМС, температура воздуха в марте будет на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Для Алтайского края она составляет -6...-10 градусов. Количество осадков должно выпасть в пределах нормы (от 10 до 30 мм).

Но на данный момент в регионе уже скопились большие запасы снега. Такой уровень осадков как сейчас, в Алтайском крае не фиксировался 16 лет, сообщил во время эфира "На первом плане. Барнаул" начальник ГУ "Алтайский ЦГМС" Александр Люцигер. И если весной 2001 года все обошлось благополучно, то сейчас на это надеяться преждевременно. Февраль, по предварительному прогнозу, будет достаточно холодным.

"Может так получиться, что в конце февраля и начале марта произойдет не уменьшение снежных запасов, а их наращивание. Надо готовиться к серьезному периоду, который может начаться в конце марта — начале апреля", – пояснил эксперт.

2
И это значит, что у нас будет потоп?

На паводок, помимо температуры, влияет множество параметров. Перед началом снеготаяния оценивают:

- запас воды в снежном покрове:

- осадки в период половодья;

- осенне-зимнее увлажнение почвы;

- глубину промерзания почвы;

- ледяную корку на почве;

- интенсивность снеготаяния;

- сочетание волн половодья крупных притоков бассейна (у Оби это реки Катунь и Бия).

Как пояснила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в регионе синоптики фиксируют ряд предпосылок, способствующих непростой ситуации с паводком.

"Сейчас большой запас воды в снежном покрове, хорошее увлажнение почвы и большая глубина ее промерзания. Предварительно все сводится к тому, что будет большой паводок. Но окончательные выводы можно будет сделать тогда, когда начнется снеготаяние", – рассказала Сырых.

3
Ожидается две волны паводка?

Если к моменту активного снеготаяния в регионе сохранится тот запас снежного покрова, что есть сейчас, можно ожидать серьезного склонового стока. В случае дальнейшего развития событий по тому сценарию, что прослеживается сейчас, первая волна паводка будет с превышением отметок подтопления. О второй волне пока говорить слишком рано.

Читайте также: Весенний паводок на Алтае будет сложным из-за обильных снегопадов

Кстати, большое количество снега фиксируется и в Республике Алтай. Там снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели, что также вызывает серьезные опасения, связанные с таянием снега. А в соседней Новосибирской области уже ввели режим ЧС в связи с обильными снегопадами и необходимостью подготовки к паводку.

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае-2017

    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    24.01.2017 17:42
    - гость -

    Ничего страшного не будет. Земля талая, впитает. Зато рыбалка хорошая будет. Затон надо сравнять с землей а лучше с водой. А деньги чиновники освоят в любом случае, главное народ подготовить.

    0  0
    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    17:51
    Кремль не видит угрозы в размещении китайских ракет на границе с Россией 0
    17:35
    Почему синоптики прогнозируют сильный паводок в Алтайском крае? 1
    17:23
    Прямое авиасообщение с Томском возобновили в Барнауле. Фото 1
    17:16
    Нянечка привязала годовалого ребенка к кровати в новосибирской больнице 2
    17:04
    Неизвестный выстрелил в лицо женщине-водителю на МКАД 1
    16:50
    Украинские автомобилисты в знак протеста блокируют въезды в Киев 3
    16:34
    Алтайский госуниверситет поставит 14 рекордов в Татьянин день 0
    16:24
    Как приготовить соленое мороженое и советское эскимо дома? 0
    16:15
    Саранча, потоп, дороги: какие беды могут обрушиться на Алтай в 2017 году? 3
    16:07
    Рубцовчанка-инвалид отсудила более 20 тысяч рублей за затопленную квартиру 2
    15:49
    Жителя Алтайского края будут судить за ДТП с двумя погибшими 0
    15:34
    "Единая Россия" отремонтирует в Алтайском крае ДК и дворы за счет бюджета 15
    15:26
    Гектар в хорошие руки: как получить бесплатную землю на Дальнем Востоке? 7
    15:16
    Что делать вкладчикам "Тальменка-банка" и когда им вернут деньги? 0
    15:09
    Генпрокуратура и юристы встали на сторону Дадина в жалобе на статью УК 1
    14:54
    Жителю Барнаула грозит шесть лет колонии за хищение бюджетных средств 5
    14:42
    Власти рассказали о судьбе алтайского предприятия "Альтаир-Агро" 1
    14:32
    Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху 2
    14:18
    Киевская типография напечатала карту Украины с Крымом в составе России 4
    14:11
    Январские тезисы: о чем скажет Александр Карлин во время годового отчета 2
    13:54
    Польша обнародовала секретный документ о переходе к пророссийской политике 5
    13:51
    Вице-премьер рассказал о новых правилах кредитования алтайских аграриев 1
    13:40
    Какой тарифный план для оплаты проезда в транспорте вам выгоден? Опрос 15
    13:31
    Каким будет паводок в Алтайском крае? Прогноз от Александра Люцигера 6
    13:22
    Конюхов и Чилингаров установят российский флаг на дне Марианской впадины 39
    13:13
    Ветер и сильный снег: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 0
    13:07
    "Наш мусор, и нам им заниматься" – губернатор о полигоне ТБО в Барнауле 7
    12:53
    Испуганный билетер пропустил 160 тысяч иностранцев в японский парк 1
    12:42
    Все бесхозные сети Алтайского края может взять на себя МРСК Сибири 11
    12:33
    Алтайские аграрии из-за роста акцизов начали запасаться топливом 5
    12:22
    СК возбудил уголовное дело после ночного исчезновения жителя Славгорода 0
    12:15
    СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России 103
    12:02
    Нарушения найдены при строительстве второй очереди барнаульской "Галактики" 14
    11:52
    Создатели объявили название восьмого эпизода "Звездных войн" 0
    11:41
    Когда и где состоится жеребьевка финальной части ЧМ по футболу 2018 года? 1
    11:32
    Власти Барнаула намерены открыть на базе "Родины" музей кинематографии 10
    11:21
    Неустановленный трамвай сбил девушку-подростка в Барнауле 26
    11:16
    США перевели Палестине $221 млн в последние часы президентства Обамы – СМИ 13
    11:07
    Все вычистят: сити-менеджер Барнаула найдет управу на управляющие компании 30
    10:54
    Россия стала одной из стран с самой доступной мобильной связью 11
    10:36
    Действующий полигон ТБО в Барнауле может работать еще 15 лет – Дугин 7
    10:28
    Минкультуры намерено в 1,5 тыс. раз увеличить сборы с голливудских фильмов 3
    10:14
    Какие фильмы в 2016 году номинировали на премию "Золотая малина"? 0
    10:06
    Трасса Змеиногорск – Рубцовск остается перекрытой в Алтайском крае 0
    10:00
    В Барнауле проходят занятия бальными танцами для взрослых 0
    09:53
    Путин одобрил выделение прибыльных маршрутов самолетам производства России 39
    09:41
    Хоккейный клуб "Алтай" на своем льду переиграл "Чебоксары" 0
    09:28
    Второй жертвой жуткой аварии на алтайской трассе стала жена водителя 16
    09:19
    Загоревшийся дом в Барнауле тушили 36 человек 0
    09:09
    Два человека погибли при крушении частного самолета в американском Тусоне 0
    08:58
    Советник Трампа призвал арестовать Мадонну за угрозы о взрыве 18
    08:45
    Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина" 1
    08:29
    Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 24 января 0
    08:14
    Взрыв прогремел в жилом комплексе в Лондоне. Видео 0
    07:33
    Будни барнаульского Арбата: чем живет будущая пешеходная улица. Фото 33
    07:04
    Алтайский край "потерял" несколько тысяч избирателей с последних выборов 5
    06:32
    Двухквартирный особняк продают в центре Барнаула за 29 млн рублей 17
    06:01
    Алтайский край в 2017 году может пережить нашествие саранчи 12
    05:06
    Снег, метели и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 24 января 0
    04:05
    Крестный ход пройдет в Барнауле в Татьянин день 3
    03:06
    Джеймс Кэмерон и автор "Дэдпула" снимут нового "Терминатора" 3
    02:08
    Стремительный всплеск рождаемости зафиксировали в Китае 0
    01:23
    Названы лучшие игры 2016 года 0
    00:03
    Говорить о президентских выборах 2018 года рано – Песков 20

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.