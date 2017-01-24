Алтайские синоптики предупреждают о том, что предстоящий паводок будет сложным. Какие предпосылки уже сегодня указывают на то, что весна в регионе будет непростой, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно сезонному прогнозу, который составляют специалисты отдела долгосрочного прогноза Новосибирского ЦГМС, температура воздуха в марте будет на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Для Алтайского края она составляет -6...-10 градусов. Количество осадков должно выпасть в пределах нормы (от 10 до 30 мм).
Но на данный момент в регионе уже скопились большие запасы снега. Такой уровень осадков как сейчас, в Алтайском крае не фиксировался 16 лет, сообщил во время эфира "На первом плане. Барнаул" начальник ГУ "Алтайский ЦГМС" Александр Люцигер. И если весной 2001 года все обошлось благополучно, то сейчас на это надеяться преждевременно. Февраль, по предварительному прогнозу, будет достаточно холодным.
"Может так получиться, что в конце февраля и начале марта произойдет не уменьшение снежных запасов, а их наращивание. Надо готовиться к серьезному периоду, который может начаться в конце марта — начале апреля", – пояснил эксперт.
На паводок, помимо температуры, влияет множество параметров. Перед началом снеготаяния оценивают:
- запас воды в снежном покрове:
- осадки в период половодья;
- осенне-зимнее увлажнение почвы;
- глубину промерзания почвы;
- ледяную корку на почве;
- интенсивность снеготаяния;
- сочетание волн половодья крупных притоков бассейна (у Оби это реки Катунь и Бия).
Как пояснила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в регионе синоптики фиксируют ряд предпосылок, способствующих непростой ситуации с паводком.
"Сейчас большой запас воды в снежном покрове, хорошее увлажнение почвы и большая глубина ее промерзания. Предварительно все сводится к тому, что будет большой паводок. Но окончательные выводы можно будет сделать тогда, когда начнется снеготаяние", – рассказала Сырых.
Если к моменту активного снеготаяния в регионе сохранится тот запас снежного покрова, что есть сейчас, можно ожидать серьезного склонового стока. В случае дальнейшего развития событий по тому сценарию, что прослеживается сейчас, первая волна паводка будет с превышением отметок подтопления. О второй волне пока говорить слишком рано.
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Кстати, большое количество снега фиксируется и в Республике Алтай. Там снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели, что также вызывает серьезные опасения, связанные с таянием снега. А в соседней Новосибирской области уже ввели режим ЧС в связи с обильными снегопадами и необходимостью подготовки к паводку.
Комментарии
Ничего страшного не будет. Земля талая, впитает. Зато рыбалка хорошая будет. Затон надо сравнять с землей а лучше с водой. А деньги чиновники освоят в любом случае, главное народ подготовить.