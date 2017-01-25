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Кто такая святая Татьяна, как нужно отмечать этот день и что нельзя делать?

, ИА "Амител"
История, народные и студенческие традиции этого праздника


Фото: ltsu.org

25 января в России отмечают День святой Татьяны и День студента. Вспоминаем, кто такая Татьяна, почему на стала покровительницей студентов и как нужно вести себя в этот день.

1
 Кто такая святая Татьяна и что она сделала?
Как следует из жизнеописания святой, Татьяна родилась в Древнем Риме в семье богатого консула. Однако несмотря на свое положение. Родители девочки были тайными христианами и передали свою веру дочери. Когда девочка выросла, она отвергла все предложения о замужестве и стала служить Богу, молясь и ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Во время очередных гонений на христиан девушку схватили и потребовали, чтобы она принесла жертву Аполлону. Однако Татьяна начала молиться и идол рухнул на пол и разрушился. Палачи жестоко мучили Татьяну, выкололи ей глаза, но она все терпела и молилась. В итоге мучители сами уверовали в Бога были казнены. Каждый день девушку истязали, но наутро ее находили исцелившейся. Ее бросили в клетку со львом, но он стал ласкаться к ее ногам. Ее бросили в костер, но огонь не причинил ей вреда. Тогда судья приказал отсечь голову Татьяне и ее отцу. Позже христиане признали ее святой.
2
Почему святая Татьяна стала считаться покровительницей студентов?

Дело в том, что Татьяна была очень умна и образованна. Она стала одной из первых женщин, которая по традиции ранних христиан была рукоположена в сан диаконисы, то есть могла участвовать в богослужении рядом со священниками-мужчинами. Сан диаконисы предполагал духовное просветительство, в христианстве ее почитают как святую покровительницу наук и образования.

А когда в 1755 году 25 января императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, студенты стали почитать святую Татьяну как свою заступницу и покровительницу. Кроме того, в те времена именно с этого дня начинались студенческие каникулы, становится понятным, почему Татьянин день стал любимым праздником этого веселого братства.  

В 2005 году правительство России закрепило за 25 января официальный статус Дня российского студенчества.

3
Как отмечают день святой Татьяны студенты?
Весело и шумно. Проводятся самые разные мероприятия, конкурсы и состязания в ловкости и остроумии. До сих пор в День святой Татьяны студенты стараются придумать как можно больше шуток и затей. Кстати, в Барнауле сегодня также пройдет множество студенческих мероприятий.
4
Какие народные традиции есть в Татьянин день?

У этого дня существуют свои традиции и обряды. Один из самых красивых обрядов – зазывать весну. В Татьянин день добрая хозяйка обязательно пекла хлеб. И не простой, а каравай в виде солнца. Хлеб доставали из печи и теплым по кусочку раздавали всем домочадцам, тем самым приглашая светило скорее вернуться и прогнать злые морозы.

В Татьянин день считалось необходимым сходить на реку и выбить из половиков всю грязь, скопившуюся в них за зимние праздники. Кстати, этим делом занимались молодые девушки рано утром. А парни помогали им отнести чистые половики в деревню. Затем их развешивали по заборам и вся деревня могла посмотреть и обсудить, насколько чисто девушка вычистила половики и какая из нее жена получится.

5
Что нельзя делать в Татьянин день?

Запретов на самом деле не так уж и много, и все они легко выполнимы:

- нельзя ссорится, особенно с родными;

- нельзя отказывать в милостыне или в помощи, если вас попросили;

- нельзя сидеть в неубранном доме.

 Студентам нельзя читать конспекты и нельзя стирать одежду, в которой удачно сдал экзамен. А вот одежду с неудачного экзамена нужно обязательно поменять.

6
Народные приметы в Татьянин день

Если хлеб поднимался холмиком в середине, значит, жди удачи в этом году.

Если каравай трескался, это считалось тревожным знаком.

Если в Татьянин день выйти на самое высокое место в округе и загадать на солнце желание искренне и  от всей души, то оно сбудется.

Если в Татьянин день идёт снег,  значит, жди морозный февраль и дождливое лето.

Девушки мастерили маленькие метелочки из тряпочек и перьев. Затем эту метелочку нужно было спрятать в доме понравившегося парня. Если это получалось, то девица  ждала скорой свадьбы и счастливой семейной жизни.

    Автор:
    Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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