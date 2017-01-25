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25 января в России отмечают День святой Татьяны и День студента. Вспоминаем, кто такая Татьяна, почему на стала покровительницей студентов и как нужно вести себя в этот день.
Дело в том, что Татьяна была очень умна и образованна. Она стала одной из первых женщин, которая по традиции ранних христиан была рукоположена в сан диаконисы, то есть могла участвовать в богослужении рядом со священниками-мужчинами. Сан диаконисы предполагал духовное просветительство, в христианстве ее почитают как святую покровительницу наук и образования.
А когда в 1755 году 25 января императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, студенты стали почитать святую Татьяну как свою заступницу и покровительницу. Кроме того, в те времена именно с этого дня начинались студенческие каникулы, становится понятным, почему Татьянин день стал любимым праздником этого веселого братства.
В 2005 году правительство России закрепило за 25 января официальный статус Дня российского студенчества.
У этого дня существуют свои традиции и обряды. Один из самых красивых обрядов – зазывать весну. В Татьянин день добрая хозяйка обязательно пекла хлеб. И не простой, а каравай в виде солнца. Хлеб доставали из печи и теплым по кусочку раздавали всем домочадцам, тем самым приглашая светило скорее вернуться и прогнать злые морозы.
В Татьянин день считалось необходимым сходить на реку и выбить из половиков всю грязь, скопившуюся в них за зимние праздники. Кстати, этим делом занимались молодые девушки рано утром. А парни помогали им отнести чистые половики в деревню. Затем их развешивали по заборам и вся деревня могла посмотреть и обсудить, насколько чисто девушка вычистила половики и какая из нее жена получится.
Запретов на самом деле не так уж и много, и все они легко выполнимы:
- нельзя ссорится, особенно с родными;
- нельзя отказывать в милостыне или в помощи, если вас попросили;
- нельзя сидеть в неубранном доме.
Студентам нельзя читать конспекты и нельзя стирать одежду, в которой удачно сдал экзамен. А вот одежду с неудачного экзамена нужно обязательно поменять.
Если хлеб поднимался холмиком в середине, значит, жди удачи в этом году.
Если каравай трескался, это считалось тревожным знаком.
Если в Татьянин день выйти на самое высокое место в округе и загадать на солнце желание искренне и от всей души, то оно сбудется.
Если в Татьянин день идёт снег, значит, жди морозный февраль и дождливое лето.
Девушки мастерили маленькие метелочки из тряпочек и перьев. Затем эту метелочку нужно было спрятать в доме понравившегося парня. Если это получалось, то девица ждала скорой свадьбы и счастливой семейной жизни.
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