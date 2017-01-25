Новый долларовый миллиардер появился в России. Кто вошел в рейтинг самых богатых людей, узнаете в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Его компания занимается рыболовным промыслом на севере России. Введение санкций в отношении России сыграло на руку бизнесмену, так как потребление скумбрии, сельди и мойвы на внутреннем рынке резко увеличилось.
При этом экспорт рыбы за границу никак не пострадал. По данным агентства, от продаж за пределы России компания получает 60% выручки.
Как сообщает РИА Новости, всего в рейтинге миллиардеров от Bloomberg 15 россиян. В самом рейтинге владелец холдинга "Интеррос" и генеральный директор "Норильского никеля" Владимир Потанин находится на 56-м месте. Но среди россиян у него самая высокая позиция. Его состояние оценивается в 14,7 миллиарда долларов.
"Серебро" у совладельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона с "багажом" в 14,1 миллиарда долларов. На третьем месте председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг с состоянием в 13,1 миллиарда долларов.
Комментарии
Расстрелять!
Может просто раскулачить?
Истина 25 января 2017 г. 11:33 Если он не из "Озера", его и так раскулачат...