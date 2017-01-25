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Кто стал новым долларовым миллиардером в России?

, ИА "Амител"
Bloomberg нашел среди россиян еще одного долларового миллиардера


Новый долларовый миллиардер появился в России. Кто вошел в рейтинг самых богатых людей, узнаете в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
И кто же это?
Этим человеком является владелец компании "Норебо Холдинг" Виталий Орлов. Состояние этого человека Bloomberg Billionaires Index оценил в один миллиард долларов.
2
Как он заработал эти деньги?

Его компания занимается рыболовным промыслом на севере России. Введение санкций в отношении России сыграло на руку бизнесмену, так как потребление скумбрии, сельди и мойвы на внутреннем рынке резко увеличилось.

При этом экспорт рыбы за границу никак не пострадал. По данным агентства, от продаж за пределы России компания получает 60% выручки.

3
А сколько россиян входит в этот рейтинг миллиардеров?

Как сообщает РИА Новости, всего в рейтинге миллиардеров от Bloomberg 15 россиян. В самом рейтинге владелец холдинга "Интеррос" и генеральный директор "Норильского никеля" Владимир Потанин находится на 56-м месте. Но среди россиян у него самая высокая позиция. Его состояние оценивается в 14,7 миллиарда долларов.

"Серебро" у совладельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона с "багажом" в 14,1 миллиарда долларов. На третьем месте председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг с состоянием в 13,1 миллиарда долларов.

 


 


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    Комментарии

    25.01.2017 11:28
    - гость -

    Расстрелять!

    0  0
    25.01.2017 11:33
    Истина

    Может просто раскулачить?

    0  0
    25.01.2017 11:37
    - гость -

    Истина 25 января 2017 г. 11:33 Если он не из "Озера", его и так раскулачат...

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