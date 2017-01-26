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Когда улучшится погода в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Дороги в 25 районах Алтайского края остаются закрытыми из-за непогоды


Сильный порывистый ветер и снегопад привели к сложной ситуации на дорогах Алтайского края. Десятки людей и машин оказались в снежном плену на трассах. В регионе был введен режим ЧС. Сколько выпало снега в регионе и когда стихия отступит, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда стихнет непогода?

В течение дня 26 января в Алтайском крае будет действовать штормовое предупреждение, но уже к вечеру ветер постепенно начнет стихать, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Читайте также: Более 160 человек спасли из снежного плена на алтайской трассе

"В начале ночи по юго-востоку порывы ветра еще будут достигать 16 метров в секунду. Но уже к утру 27 января в регионе установится спокойная и безветренная погода", – обнадежила синоптик.

2
Много снега выпало?

Вчера в Алтайском крае прошел снег небольшой и умеренной интенсивности. Но в ночь снегопад усилился и распространился на всю территорию региона. Так, в Троицком районе только за ночь выпало 6 мм, в Тальменке – 7 мм, в Алейском — 8 мм.

За неполный месяц почти на всей территории края уже выпала норма осадков, местами она превышена в 1,5 раза. Например, в Барнауле при месячной норме 23 мм выпало уже 32 мм. В Троицком районе выпало 162% от нормы, в Кулунде – 142 %, в Поспелихе — 170%.

 


 

Читайте также в сюжете: Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на Алтае

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    Комментарии

    26.01.2017 11:58
    Ыра

    А снег всё валит и валит, валит и валит. И зимы ещё 2 месяца. Совсем нас засыпет. Горшочек,не вари,а!!!

    0  0
    26.01.2017 13:03
    Белые росы

    Когда на поминках гейропейсов ,простыну и умру,хе,хе,хе!

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