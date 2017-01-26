Сретение – один из главных церковных праздников. Его отмечают через 40 дней после Рождества Христова.
"Сретение" переводится с церковного языка как "встреча". Если точнее, то речь идет о встрече, которая описана в Евангелии от Луки.
На сороковой день после Рождества Христова Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема в столицу Израиля Иерусалим с сорокадневным Богомладенцем на руках. Они ступили на порог храма, чтобы принести установленную законом благодарственную жертву Богу за первенца. После совершения обряда они уже хотели покинуть храм. Но тут к ним подошел древний старик, который считался самым старым человеком в Иерусалиме, по имени Симеон.
Комментарии
15 февраля сретенье каждый год))) это не пасха и не масленица))
пофег на ваши празднования
Тогда праздничное богослужение переносится на 14 февраля.