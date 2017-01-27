Районы Алтайского края на выходных будут находиться под влиянием азиатского антициклона, с которым сохранится спокойная погода, преимущественно без осадков, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Лишь в воскресенье в юго-западных районах края возможен слабый снег. В утренние часы изморозь и туман.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -17 до -25 градусов, местами в северных районах -28...-33. Днем столбики термометров покажут -12...-19, в предгорьях -5...-7 градусов.
В Барнауле синоптики прогнозируют умеренно морозную погоду без осадков. Ночью -22...-25, днем -13...-17 градусов.
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