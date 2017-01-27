Пятница, 27 Январь, 15:23

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,64
€ 64,02
Brent
$ 51,5
-15°
Обь
35см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Режим ЧС из-за разгула снежной стихии на АлтаеОтчет губернатора Алтайского края за 2016 годПаводок на Алтае-2017
Вопрос дня



Строим планы. Какая погода ждет барнаульцев на выходных?

, ИА "Амител"
Осадков не предвидится в регионе до конца января


Районы Алтайского края на выходных будут находиться под влиянием азиатского антициклона, с которым сохранится спокойная погода, преимущественно без осадков, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Лишь в воскресенье в юго-западных районах края возможен слабый снег. В утренние часы изморозь и туман.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -17 до -25 градусов, местами в северных районах -28...-33. Днем столбики термометров покажут -12...-19, в предгорьях -5...-7 градусов.

В Барнауле синоптики прогнозируют умеренно морозную погоду без осадков. Ночью -22...-25, днем -13...-17 градусов.


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    15:22
    Священная память. Жизнь блокадного Ленинграда в фотографиях 0
    15:16
    Что такое "часы судного дня" и почему их стрелки стали ближе к ядерной ночи? 0
    15:03
    Песков заявил, что Путин и Трамп поговорят по телефону 28 января 0
    14:52
    Здание напротив мэрии Барнаула продают почти за 40 млн рублей. Фото 6
    14:41
    Сколько стоит очистить дороги Барнаула от снега? 6
    14:33
    Центр помощи бездомным в Москве назовут именем доктора Лизы 0
    14:23
    Больше платишь – раньше капремонт: как изменился закон в Алтайском крае 3
    14:14
    Строим планы. Какая погода ждет барнаульцев на выходных? 0
    14:12
    Трамвай и кроссовер не поделили дорогу в Барнауле. Фото 3
    14:04
    Легковушка с водителем внутри упала в Москву-реку после ДТП 0
    13:51
    Субботнюю "охоту" на пьяных водителей устроят в Барнауле 28 января 2
    13:34
    Активисты в Британии вторглись в лондонский особняк российского олигарха 14
    13:32
    Губернатор Алтайского края призвал студенческие семьи рожать детей 24
    13:28
    "Спасибо за помощь": как метель объединила жителей Алтайского края 2
    13:14
    Замерзшего мужчину с пристывшими к ногам ботинками спасли в Барнауле 10
    13:05
    Пассажирский автобус упал в Израиле с обрыва в ущелье 1
    12:52
    Дачный маршрут №113 меняет расписание движения в Барнауле 4
    12:40
    Дональд Трамп намекнул, что скоро позвонит Владимиру Путину 15
    12:31
    "Снежный десант" поехал спасать села Алтая из белого плена. Фоторепортаж
    Участники традиционной акции спешат на помощь жителям деревень
    12:24
    Барнаулец получил срок за избиение женщины-полицейского 2
    12:12
    Губернатор Карлин прояснил судьбу ледового дворца для команды "Алтай" 3
    12:04
    "Дети войны" в Алтайском крае получат новые льготы 12
    12:02
    Очевидцы: огромная автоцистерна едва не снесла дом в Барнауле. Фото 1
    12:00
    "Уральские авиалинии" снизили цену на билеты в Москву 3
    11:53
    От 5 до 30 тысяч рублей: россияне назвали приемлемую для них пенсию 6
    11:43
    Детский лагерь "Дзержинец" – в числе победителей всероссийского конкурса 0
    11:37
    Разные шнурки и желтые плащи: в Париже показали модный образ мужчины 3
    11:21
    Доходы населения в Алтайском крае выросли на четверть 28
    11:17
    Стрелки "часов судного дня" из-за Трампа сдвинули на 30 секунд 0
    11:08
    Молодую мать, бросившую сына в Барнауле, наказали исправительными работами 1
    11:00
    Возможности и преимущества 3D-печати 3
    10:51
    Советник Путина открестился от слов об ограничении российского интернета 8
    10:40
    "Титаник", "Бен Гур" и "Афера": Wall Street Journal назвал лучшие фильмы 0
    10:32
    Губернатор Карлин пообещал достроить художественный музей в Барнауле 11
    10:24
    Беженец утонул в Венеции под смех туристов, снимавших его на видео 19
    10:16
    Случаи заболевания гонконгским и свиным гриппом зафиксированы на Алтае 2
    10:03
    Артемий Троицкий предрек падение режима Путина через три года 48
    09:52
    "Инвесторов в кавычках" прошу не суетиться вокруг полигона ТБО – Карлин 9
    09:41
    Россия вошла в топ-8 самых могущественных стран по версии журнала США 38
    09:36
    Более 10 млрд рублей уйдет на работу депутатов Госдумы и их помощников 7
    09:30
    Подарочные сертификаты от Fantasy – Quest: добавьте перчинки в праздник 1
    09:28
    Amic.ru приносит извинения за сбой в новостной рассылке 22
    09:15
    Клименко предложил ограничить интернет в России 13
    09:03
    Несколько дорог остаются закрытыми для движения в Алтайском крае 2
    08:53
    Палестина подтвердила получение последнего транша Обамы 5
    08:34
    Дело возбуждено против таксиста, вытолкнувшего женщину с ребенком из машины 11
    08:14
    Больше 20 человек тушили пожар в частном жилом доме в Барнауле 0
    07:47
    Александр Карлин возмутился, что в "Магис-Спорте" дети занимаются за деньги 58
    07:23
    Перед "Молчанием": лучшие фильмы американского режиссера Мартина Скорсезе 1
    07:14
    Прокуратура сочла законной отмену компенсаций за оплату в детсадах на Алтае 21
    07:05
    Уроки истории: 10 фильмов о Холокосте, которые обязательно нужно посмотреть 52
    06:44
    Четырехкомнатную квартиру в "монолите" продают в Барнауле за 7 млн рублей 28
    06:27
    Когда православные россияне отмечают Прощеное воскресенье в 2017 году? 0
    06:08
    "Мысленно снимаю шляпу": как прошел отчет алтайского губернатора Карлина 10
    05:07
    Снежный шторм сменился похолоданием в Алтайском крае 0
    00:03
    ЧП на ТЭЦ в Пензе: с предприятия сорвало крышу, погиб рабочий 0

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.