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Что такое "часы судного дня" и почему их стрелки стали ближе к ядерной ночи?

, ИА "Амител"
Ученые считают сложившуюся в мире ситуацию крайне напряженной


Стрелки символических "часов судного дня" приблизились на 30 секунд к "ядерной ночи". Что это за часы и почему перевели их стрелки, рассказываем в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое "часы судного дня"?

"Часы судного дня" – это проект журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков", который был запущен в далеком 1947 году. Идея их появления принадлежала создателям первой американской атомной бомбы. А реализовала эту задумку на бумаге Мартил Лэнгсдорф, которая была супругой одного из этих физиков.

На протяжении вот уже 70 лет на обложке журнала периодически публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь.

Время, оставшееся до 00.00, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

2
А кто принимает решение о перемещении стрелок?

Этот вопрос обсуждается на совете директоров журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" с участием экспертов. Среди них, в частности, есть 18 лауреатов Нобелевской премии.

В момент создания часов их стрелки были выставлены на 53 минуты. Впервые они были переведены в 1949 году, когда стало известно, что СССР испытал свою атомную бомбу. Часы стали показывать без трех минут двенадцать.

Всего за время их существования положение стрелок меняли 22 раза. Максимально близко к ядерной войне мир, по мнению экспертов, был в 1953 году, когда были установлены в положение "без двух минут двенадцать", дальше всего — в 1991 году, когда часы показывали "без семнадцати двенадцать".

3
Сколько сейчас показывают эти часы?
Стрелки символических "часов судного дня" 27 января стали ближе на 30 секунд к "ядерной ночи". Сейчас они показывают 23:57:30.

Среди причин такого решения ученые назвали стоящие перед человечеством глобальные проблемы и заявления некоторых политиков, в число которых входит президент США Дональд Трамп. Эксперты журнала отмечают, что мировые лидеры не смогли решить вопрос ядерной угрозы и угрозы изменения климата.

 

 

 


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    Комментарии

    27.01.2017 15:39
    ПлохойХорошийЗлой

    "Впервые они были переведены в 1949 году, когда стало известно, что СССР испытал свою атомную бомбу. Часы стали показывать без трех минут двенадцать."

    позеры, не разбирающиеся в системах равновесия, а еще и 18 лауреатов нобелевской премии. Единственное боевое применение ядерного оружия было при его владении лишь одной стороной.

    Появление ядерного оружия у двух держав закрыло эпоху мировых войн. Всем ясно, что следующая будет последней. Ядерное оружие с двух сторон - очень мощный мотиватор не воевать. И как раз появление его в СССР отодвинуло стрелку назад.

    0  0
    27.01.2017 15:56
    - гость -

    Среди причин такого решения заявления некоторых политиков, в число которых входит президент США Дональд Трамп

    А кому Трамп угрожал ядерной войной?

    0  0
    27.01.2017 16:26
    - гость -

    - гость - 27 января 2017 г. 15:56

    МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп, разъясняя ранее сделанное заявление о расширении возможностей в области ядерного оружия, сказал, что в случае гонки вооружений США превзойдут других игроков во всем, передает агентство Рейтер.

    "Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех", — заявил он телеканалу MSNBC.

    0  0
    27.01.2017 16:36
    - гость -

    - гость - 27 января 2017 г. 16:26 "Пусть начнется гонка вооружений. Мы превзойдем их на каждом ходу и переживем их всех", — заявил он телеканалу MSNBC.

    Я тут не увидел никакого отличия от политики Обамы, который уже развернул гонку вооружений, нарушил паритет, создавая в Европе ПРО, размещая там ядерное оружие и расширяя НАТО. Если учесть заявление Трампа о сомнительности траты денег на НАТО, то стрелки надо было назад откручивать, они походу стороны перепутали

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