Что известно об этой святой?

Святая равноапостольная Нина родилась около 280 года в Каппадокии. Она была единственным ребенком в семье. Когда девочке исполнилось 12 лет, семья отправилась в Иерусалим.

Тут ее мать стала диаконисой при храме Гроба Господня, а отец посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских. Воспитание Нины легло на плечи старицы Нианфоры. Она и рассказала девочке о далекой языческой стране Иверии (сегодня это Грузия). После этого Нина решила во что бы то ни стало побывать в ней.

Вскоре к девочке во сне явилась Пречистая Дева и велела отправляться в Иверию, чтобы проведывать Евангелие. Дева обещала быть ее покровительницей и вручила Нине сплетенный из виноградной лозы крест. Утром Нина сжимала в своих руках тот самый крест. Кстати, он сохранился до наших дней. Крест хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском кафедральном соборе.

В другой раз Нине явился Спаситель и дал ей свиток, в котором было на­пи­сано: "Идите и научите все народы, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" (Мф. 28, 19).

Получив благословение своего дяди Патриарха Иерусалимского, Нина отправилась на подвиг апостольского служения. По пути в Иверию святая Нина чудом избежала мученической смерти от армянского царя Тиридата, которой не удалось избежать её спутницам — царевне Рипсимии, её наставнице Гаиании и 35 девушкам, бежавшим в Армению из Рима от гонений императора Диоклетиана (284–305). Добралась Нина до Иверии в 319 году.