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Чем известна святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии?

, ИА "Амител"
В Грузии День Святой Нины называют Нинооба


Русская православная церковь 27 января празднует День памяти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Чем она прославилась и как сложилась ее жизнь, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что известно об этой святой?

Святая равноапостольная Нина родилась около 280 года в Каппадокии. Она была единственным ребенком в семье. Когда девочке исполнилось 12 лет, семья отправилась в Иерусалим.

Тут ее мать стала диаконисой при храме Гроба Господня, а отец посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских. Воспитание Нины легло на плечи старицы Нианфоры. Она и рассказала девочке о далекой языческой стране Иверии (сегодня это Грузия). После этого Нина решила во что бы то ни стало побывать в ней.

Вскоре к девочке во сне явилась Пречистая Дева и велела отправляться в Иверию, чтобы проведывать Евангелие. Дева обещала быть ее покровительницей и вручила Нине сплетенный из виноградной лозы крест. Утром Нина сжимала в своих руках тот самый крест. Кстати, он сохранился до наших дней. Крест хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском кафедральном соборе.

В другой раз Нине явился Спаситель и дал ей свиток, в котором было на­пи­сано: "Идите и научите все народы, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" (Мф. 28, 19).

Получив благословение своего дяди Патриарха Иерусалимского, Нина отправилась на подвиг апостольского служения. По пути в Иверию святая Нина чудом избежала мученической смерти от армянского царя Тиридата, которой не удалось избежать её спутницам — царевне Рипсимии, её наставнице Гаиании и 35 девушкам, бежавшим в Армению из Рима от гонений императора Диоклетиана (284–305). Добралась Нина до Иверии в 319 году.

2

Языческая страна Иверия

В древней столице Грузии Мцхете Нина стала жить в семье бездетного царского садовника, жена которого не могла иметь детей. С помощью молитв женщина забеременела и уверовала во Христа. Вскоре молва о Нине разнеслась по всем окрестностям, и к ней устремились люди, которые хотели избавиться от недугов с помощью ее молитв.

Исцелила от тяжелого недуга святая Нина и грузинскую царицу Нану. После этого и она приняла православную веру. Ее супруг Царь Мириан, напротив, после этого возненавидел Нину и, прислушиваясь к советам язычников, хотел убить ее. Но однажды на охоте его застала гроза, и он ослеп от молнии. Царь дал обещание принять христианство, если его зрение возвратится. Святая Нина исцелила сторонника язычества, и Мириан вместе со своей свитой принял крещение.

Летописи повествуют, что святой Нине, по ее молитвам, было открыто, где сокрыт Хитон Господень, и там был воздвигнут первый в Грузии христианский храм. По прошествии нескольких лет, в 324 году, христианство окончательно утвердилось в Иверии. Через несколько лет Нина отправилась в Кахетию, где обратила в христианство царицу Софию.

3
День памяти святой Нины

Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина была извещена свыше о близкой кончине. Она скончалась 27 января 335 года по новому стилю.

Мощи святой, по ее повелению сокрытые под спудом, были прославлены многими исцелениями и чудесами. Грузинская православная церковь с согласия Антиохийского патриархата наименовала просветительницу Грузии равноапостольной и, причислив к лику святых, установила её память 27 января, в день ее кончины.

4
Почему Святую Нину считают покровительницей Грузии?
В Грузии Святую Нину почитают больше всех из святых и считают своей покровительницей. Она прославилась проповедованием Евангелия и обращением жителей Иверии (нынешней Грузии) в христианскую веру. В 326 г. н.э. христианство в древней Грузии стало государственной религией благодаря проповедям Святой равноапостольской Нины.

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