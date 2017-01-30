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О чем говорили по телефону Путин и Трамп?

, ИА "Амител"
США о разговоре: "Это знаменательное начало улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке"


Первый за период президентства Дональда Трампа и второй за последние три месяца телефонный разговор с Владимиром Путиным состоялся в минувшую субботу, 28 января. О чем говорили два президента?

1
О чем говорили Путин и Трамп?

Судя по сообщению пресс-службы Кремля, беседа прошла в хорошем рабочем тоне.

Российский президент поздравил американского коллегу с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в работе.

Стороны обсудили важнейшие темы геополитической повестки: терроризм, ситуацию на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, иранскую ядерную программу и ситуацию вокруг Корейского полуострова, кризис на Украине.

Были в повестке и вопросы партнерства двух стран.

Кстати, в этот же день Дональд Трамп также созванивался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министрами Японии и Австралии Синдзо Абэ и Малколмом Тернбуллом.

2
Как оценили этот разговор власти двух стран?

"В ходе беседы обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе (…). Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", – сказано на сайте Кремля.

Также пресс-служба российского президента в небольшом релизе о состоявшейся беседе подчеркивает, что Дональд Трамп "попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу" и отметил, "что народ США с симпатией относится к России и её гражданам". Владимир Путин "подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам".

Таким образом, мы видим, что российская сторона продолжает позиционировать развитие отношений двух стран после прихода нового президента США в позитивном ключе. Позитивно оценили беседу и российские политики, и российские бизнесмены.

Официальный Вашингтон также дает только положительную оценку беседе, называя звонок "знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке".

"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после разговора две стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и другие важные вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность", — прокомментировали в Белом доме.

3
А как насчет личной встречи?

Путин и Трамп договорились дать поручения проработать вопрос о сроках и месте проведения встречи. Но даже хотя бы примерная дата не сообщается. Более того, президенты договорились поддерживать регулярные личные контакты.

4
Напомните, а о чем они говорили во время своего первого телефонного разговора?

Первый телефонный разговор состоялся 16 ноября 2016 года, через неделю после выборов в США. Тогда президенты говорили о налаживании партнерских отношений, находящихся "в крайне неудовлетворительном состоянии".

Говорили и о международном терроризме, и об урегулировании кризиса в Сирии.

Подробнее читайте в материале "О чем говорили Трамп и Путин по телефону?"


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    Партнёры

    Комментарии

    30.01.2017 11:19
    СашОК

    так как в СМИ нет всеобщей эякуляции, телефонные разговоры - ни о чём...

    0  0
    30.01.2017 11:29
    - гость -

    Спокойствие- это хорошо. В противном случае ваши первыми бы начали оргазмировать.

    0  0
    30.01.2017 11:52
    - гость -

    Сказали, что вопрос санкций даже не поднимался. И что снятие санкций зависит от конгресса, а он против. Так что надо развивать свое производство, ничего конкурирующего из-за рубежа не планируется. Или в Китае и Южной Корее искать за нефтедоллары, курс пока позволяет

    0  0
    30.01.2017 11:55
    - гость -

    СашОК 30 января 2017 г. 11:19

    А у ваших на Украине траур.

    0  0
    30.01.2017 11:59
    - гость -

    Выложил видео разговора, дав ссылку, но "Ваше сообщение заблокировано. Пользователь заблокирован администрацией сайта."

    0  0
    30.01.2017 12:38
    - гость -

    Трамп будет держать морковку "снятия санкций" перед мордой осла. Он сам сказал, что умеет торговаться.На ближайшие четыре года русским интрига обеспечена. Напёрсточник против фармазонщика - это классное зрелище.

    0  0
    30.01.2017 12:39
    - гость -

    Трамп уже заявлял что военные действия в Сирии для США дорогостоящее занятие и намерен передать инициативу Путину.В качестве бейсбольной биты мы еще сгодимся. В замен, разрешат еще раз прокрутить Россию на финансовой рулетке Американского казино...

    0  0
    30.01.2017 12:45
    - гость -

    30.01.2017 11:59 - гость -

    Видео телефонного разговора? Ну ты крут

    0  0
    30.01.2017 12:50
    - гость -

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    Бггг. На Амике всё для клиентов.

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    30.01.2017 12:55
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