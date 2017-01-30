30 января в 00.00 часов по московскому времени в России началась распродажа "Киберпонедельник". Что это такое, где она проходит и что можно в этот день приобрести, читайте в рубрике Amic.ru "Вопрос-ответ".
"Киберпонедельник" — это онлайн-распродажа товаров интернет-магазинов. Страной-прародителем акции являются США. Здесь "Киберпонедельник" проходит в понедельник сразу же после распродажи "Чёрная пятница". По мнению организаторов, офисные работники после распродаж в "Черную пятницу" по инерции продолжают делать покупки на следующий день со своих служебных компьютеров.
В России такая акция проходит в конце января. В 2017 году акция выпала на 30 января.
Вообще их очень много. Это магазины, которые торгуют одеждой и обувью, косметикой и электронными товарами, в том числе ZARINA, NEXT, а также "МВидео", MEXX, "Эконика", "БашМаг", "Юлмарт", "ОГО", eBay, BabaduAliexpress, Tinydeal.com, kupiVip.ru, Quicksilver, MediaMarkt и др. Полный список магазинов, которые в этот день распродают свои товары, можно посмотреть на сайте кибер-понедельник.рф.
30 января 2017 г. "Киберпонедельник" в России проведут сразу три крупных организатора: "ЭкспертТаун" при поддержке Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), "Блэк Фрайдэй" при поддержке Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (НАДТ), также свою распродажу проведет АКИТ.
По утверждению организаторов, в этот день ритейлеры предоставляют значительные скидки на товары, которые пользуются особым спросом у покупателей. В течение суток онлайн-продавцы предложат покупателям скидки от 10 до 90% на бытовую технику, товары для дома, одежду и т. д.
Так, в интернет-магазине "М.Видео" снижение цен обещают от 5 до 20 тысяч рублей, а электронный дискаунтер "Ситилинк" уверяет, что готов "сбросить" до 90% от стоимости товаров. Ритейлеры "Связной", Huawei Honor, Microsoft и магазин товаров фирмы Apple re:Store объявили о скидках от 5% до 70%.
Однако специалисты напоминают покупателям, что не стоит рассчитывать на то, что присмотренная вами вещь обойдется вам действительно со скидкой в 90%. Как правило, на самые ходовые товары цены снижают на 5%. А обещанные 80% "сбрасывают" с дешевых и мелких товаров.
Прежде чем заплатить за вещь, привлекшую вас заманчивой ценой, изучите отзывы покупателей. Ведь очень часто продавцы такие распродажи используют для того, чтобы избавиться от залежалого товара.
Обязательно ознакомьтесь с порядком доставки купленного товара. Вполне может оказаться, что оплата за доставку сделает вещь гораздо дороже.
Важно: в период киберраспродаж активизируются и кибермошенники. Никому не сообщайте данные банковской карты. Избегайте сомнительных и незнакомых групп, предлагающих совершить совместные оптовые закупки по низким ценам. И даже прежде чем откликнуться на просьбу друга оказать материальную помощь для покупки желанной вещи, сначала позвоните ему и уточните, действительно он нуждается в этой сумме.
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