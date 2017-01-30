Районы Алтайского края в первой половине недели будут находиться под влиянием азиатского антициклона, с которым сохранится спокойная и без существенных осадков погода. В утренние часы возможны изморозь и туман.
В ночь на вторник столбики термометров покажут -18...-23 градуса, в северных районах при прояснении -25...-30 градусов. Днем -10...-17 градусов, в южных районах -3...-8.
Начиная со среды и до конца рабочей недели в регионе будет властвовать западный циклон. Он принесет небольшое потепление, снегопад небольшой и умеренной интенсивности, местами ветер усилится и поднимется метель.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -5 до -15 градусов, днем -2...-9 градусов.
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