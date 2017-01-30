Понедельник, 30 Январь, 18:52

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,16
€ 64,43
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
38см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Уголовное дело Андрея АрестоваОтзыв лицензии у Тальменка-Банка
Вопрос дня



Ветер и метель. Когда в Алтайском крае изменится характер погоды?

, ИА "Амител"
В Алтайском крае местами выпало уже полторы месячных нормы осадков


Районы Алтайского края в первой половине недели будут находиться под влиянием азиатского антициклона, с которым сохранится спокойная и без существенных осадков погода. В утренние часы возможны изморозь и туман.

В ночь на вторник столбики термометров покажут -18...-23 градуса, в северных районах при прояснении -25...-30 градусов. Днем -10...-17 градусов, в южных районах -3...-8.

Начиная со среды и до конца рабочей недели в регионе будет властвовать западный циклон. Он принесет небольшое потепление, снегопад небольшой и умеренной интенсивности, местами ветер усилится и поднимется метель.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -5 до -15 градусов, днем -2...-9 градусов.


    Смотрите также
    Партнёры

    Комментарии

    Войти     Зарегистрироваться
    Имя

    Введите код с картинки:


    Архив новостей
    < январь 2017  
    пн вт ср чт пт сб вс
                      1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31               
    18:47
    Площадь имени Фиделя Кастро появится в Москве 0
    18:32
    Больше 60 человек пострадали в ДТП под Парижем 0
    18:19
    Тигр до смерти загрыз китайца, перелезшего в его клетку в зоопарке 0
    18:03
    Автобус столкнулся с легковушкой после "пике" в центре Барнаула. Фото 0
    17:50
    Дальнобойщик, слетевший на фуре в кювет, неделю живет на Чуйском тракте 2
    17:34
    Путин хочет заставить атаманов отчитываться о доходах и имуществе 3
    17:23
    Взрыв прогремел во время факельного шествия в Славянске. Видео 2
    17:12
    Строительство театра кукол "Сказка" в Барнауле может начаться уже летом 0
    17:05
    Российский пенсионер на Пхукете сорвался со скалы в море и утонул 5
    16:52
    США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар 5
    16:44
    Как провести время в Барнауле с 30 января по 3 февраля и куда сходить? 0
    16:35
    Проводница на Алтае заставила пассажиров выпрыгивать из поезда на ходу 15
    16:22
    Ветер и метель. Когда в Алтайском крае изменится характер погоды? 0
    16:17
    Опрос: рост цен и мировые конфликты – главные страхи россиян 12
    16:06
    Жилой дом в Камне-на-Оби тушили восемь человек 0
    15:48
    Дело возбуждено против "Мегафона" за повышение тарифов в роуминге 2
    15:36
    Молодой барнаулец попрощался со знакомой и угнал ее автомобиль 2
    15:24
    Четырехлетнего ребенка, пропавшего в тундре, ищут на Ямале 0
    15:14
    Проект нового "Леруа Мерлен" в Барнауле направили на повторную экспертизу 12
    15:02
    Защита Януковича назвала условия его возвращения на Украину 6
    14:50
    Открыта продажа билетов на прямые рейсы из Барнаула в Сочи и Анапу 29
    14:32
    Секретарь Геббельса Брунгильда Помзель умерла в Германии 17
    14:22
    Самые красивые женщины за 10 лет по версии конкурса Miss World 12
    14:17
    Гражданские супруги избили полицейского и порезали его стеклом на Алтае 6
    14:05
    Титул "Мисс Вселенная" достался французской студентке-стоматологу 15
    13:52
    "Жилья надо много": 425 тыс. "квадратов" хотят ввести в Барнауле в 2017-м 11
    13:36
    Камчатские спасатели сняли собаку со льдины 0
    13:24
    Младшая дочь Пугачевой с короной на голове заявила, что она королева. Видео 10
    13:18
    Неизвестный фюрер: "вечный" ефрейтор с фобией насморка 26
    13:02
    Трамп обвинил сенаторов в попытке развязать Третью мировую войну 10
    12:51
    Бизнесмена осудили на Алтае за незаконную рубку сотен берез 4
    12:34
    Житель Алтайского края осужден за смерть подростка на мотоцикле 2
    12:26
    Что такое "Киберпонедельник" и как в этот день нужно совершать покупки? 2
    12:22
    Маршрутка и грузовик столкнулись в центре Барнаула. Фото 0
    12:15
    Гильдия продюсеров назвала фильмом года мюзикл "Ла-Ла Ленд" 0
    12:04
    Пациент выпал из окна Алтайской краевой клинической больницы 6
    11:51
    Замначальника УМВД Барнаула 2 февраля может сменить домашний арест на СИЗО 36
    11:42
    Девятилетний мальчик погиб в Славгороде, отравившись угарным газом 0
    11:33
    Кто такой Ждун и почему он стал популярным? 4
    11:25
    Ученые: собакам больше всего нравится слушать регги и софт-рок 3
    11:14
    О чем говорили по телефону Путин и Трамп? 17
    11:03
    Лобовое столкновение машин под Томском унесло жизни четырех человек. Фото 1
    10:53
    Сенатор Джабаров предложил Литве вернуть Вильнюсский край 57
    10:40
    Какие громкие скандалы окружали "Оскар" за время существования премии? 0
    10:32
    Россияне теперь будут получать визы в ОАЭ при въезде в страну 0
    10:22
    Студент из Бийска подарил президенту Путину черный пояс по дзюдо 8
    10:15
    "Университет" уверенно расправился с аутсайдером чемпионата из Грозного 0
    10:02
    Диджей Сергей Jeff Ткаченко погиб в Москве, сорвавшись с 16-го этажа 13
    09:54
    Пенсии в Алтайском крае вырастут в феврале на 5,4% 12
    09:36
    Захарова пообещала приз автору лучшей карикатуры на Бориса Джонсона 2
    09:29
    ГИБДД призывает жителей Барнаула быть осторожнее в условиях тумана и мороза 1
    09:21
    Партию санкционных польских яблок уничтожили в Алтайском крае 11
    09:14
    Неизвестных с оружием захватили в гаражно-строительном комплексе "Бибирево" 6
    09:00
    Акция от застройщика жилого комплекса "Матрешки" 0
    08:50
    Рабочая неделя в Барнауле началась с многокилометровых пробок 13
    08:34
    Ночной пожар в Славгороде потушили за десять минут 0
    08:16
    16-летний юноша подозревается в убийстве подростка в ТЦ в Москве 8
    07:33
    Алтайское строительство за 2016 год потеряло в финансовых объемах 17,4% 1
    07:04
    Трехкомнатную квартиру и подземный гараж продают в Барнауле за 7 млн руб. 49
    06:32
    Новая рабочая неделя начинается в Алтайском крае с мороза и солнца 2
    06:01
    Алтайский медицинский кластер стал официальной краевой структурой 12
    23:16
    Показываем противостояние хаски и страшного зажима для волос 3
    22:13
    Голландские следователи не смогли расшифровать переданные РФ данные по MH17 8
    21:11
    В сети опубликовали видео "дрифтующего" самолета в новосибирском Толмачево 2
    20:37
    Два мальчика съехали с горки под колеса авто в Новосибирской области 2
    19:58
    Глава минфина Германии признал ошибкой массовый прием беженцев в 2015 году 3
    19:24
    Алтайским мумиям из Эрмитажа впервые сделали томографию 0
    18:58
    Здание бывшего ДК "Химиков" продают в Барнауле 3
    18:27
    Жителей Алтайского края ждет похолодание до -31 градуса в понедельник 0
    17:56
    Певица Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей" 12
    17:27
    Пропавшего во время бурана мужчину разыскивают в Алтайском крае 0
    16:53
    Серьезная авария произошла на трассе в Алтайском крае - очевидцы 2
    16:25
    Более 4 миллиардов рублей выделили на развитие спорта в Крыму 3
    15:57
    Информатор WADA Степанова заявила о нежелании вернуться в Россию 12
    15:28
    Скончалась женщина, упавшая с ребенком под поезд в московском метро 1
    14:58
    Ученые объявили о начале малого ледникового периода зимой 2017 года 14
    14:26
    Английский фанат столкнул поляка на рельсы в отместку за "русских на Евро" 5
    13:53
    В Арктике применят технологию сварки в 70-градусный мороз от ученых АлтГТУ 1
    13:24
    ДТП парализовало движение на улице Взлетной в Барнауле - очевидцы 2
    12:59
    Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями 5
    12:29
    Трамп поручил главе Пентагона найти новых союзников для борьбы с ИГ 5
    11:58
    Барнаульцы обсуждают экстремальный способ прогрева машины 20
    11:29
    Бенгальский тигр сбежал из бродячего цирка в Италии. Видео 1
    10:54
    13-летний школьник утонул в бассейне санатория на Урале 1
    10:27
    Алтайские полицейские изъяли у сельчанина более килограмма марихуаны 0
    09:57
    Поклонская назвала Украину временно оккупированной территорией 27
    09:28
    Кампания за отделение штата от США стартовала в Калифорнии 21
    08:51
    Премьер Баварии призвал снять антироссийские санкции в 2017 году 8
    08:28
    Белый дом назвал позитивным телефонный разговор Путина и Трампа 23
    07:33
    Богатые закрома: Алтайский край имеет самые большие запасы зерна за Уралом 29
    07:04
    Кирпичный коттедж в парковой зоне продают в Барнауле за 16 млн рублей. Фото 13
    06:32
    Слабый снег и мороз обещают в Алтайском крае 29 января 0
    06:01
    Алтайский край продолжает уступать всем регионам Сибири по средней зарплате 72
    23:13
    Дату премьеры нового сезона "Игры престолов" "слили" в сеть 1
    22:10
    Долг Белоруссии за газ из РФ превысил 500 миллионов долларов 2
    21:16
    Боец Росгвардии применил оружие при задержании преступников под Москвой 9
    20:15
    Показываем последствия столкновения грузовика с Toyota на трассе М-52 0
    19:53
    Женщина с ребенком упала на рельсы в московском метро 1
    19:28
    Петуха посадили в тюрьму в Гондурасе. Фото 0
    18:57
    Британский актер Джон Херт скончался на 78-м году жизни 0
    18:27
    Синоптики прогнозируют 30-градусные морозы 29 января в Алтайском крае 0
    17:51
    Автомобилистка сбила женщину на пешеходном переходе в Барнауле - очевидцы 1
    17:23
    Болезни системы кровообращения стали главной причиной смерти на Алтае 0
    16:52
    Опубликовано видео с места ДТП на остановке в центре Москвы 0
    16:25
    Солист ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался в Минске 2
    15:58
    Движение трамваев в Барнауле останавливали из-за коммунальной аварии 0
    15:24
    Пьяный житель Горного Алтая убил своего отца с помощью двух ножей 0
    14:57
    Полицейские задержали машину Мары Багдасарян за нарушение ПДД в Москве 13
    14:26
    Эксперты назвали ошибку экипажа причиной крушения Ту-154 Минобороны РФ 17
    13:56
    Барнаульцы сообщили о двойном ДТП на улице Попова 2
    13:28
    Мошенник в Англии получил возврат денег за взятый с полки телевизор 4
    12:53
    Натяжной потолок спас детей в Новосибирске от завала. Фото 4
    12:30
    Суд смягчил наказание сыну экс-мэра Барнаула Максиму Савинцеву 18
    11:58
    Автомобиль сбил рабочих на остановке в центре Москвы 0
    11:29
    Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с РФ 102
    10:59
    Жительницу Новосибирска подозревают в торговле наркотиками в декрете 3
    10:26
    Спецслужбы Норвегии обвинили РФ в попытках повлиять на Нобелевский комитет 12
    09:57
    ВТО признала незаконными российские пошлины на автомобили из Евросоюза 17
    09:26
    Жительница Бийска украла у посетительницы кафе дорогую норковую шубу. Видео 2
    08:57
    Россиянка Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с двумя рекордами 5
    08:27
    Посольство РФ в Лондоне стихами прокомментировало визит Терезы Мэй в США 21
    07:46
    Новый сериал от Marvel о "Людях Икс" покажут на большом экране в Барнауле 0
    07:27
    Естественная убыль: смертность на Алтае в 2016 году превысила рождаемость 41
    07:03
    Трехкомнатную квартиру в новой высотке продают в Барнауле за 5,85 млн руб. 19
    06:44
    Жители Алтайского края стали реже создавать и разрушать семьи 6
    06:22
    "Я что-то нажала и все исчезло": наглядное объяснение, что такое мем "Ждун" 5
    06:01
    Мой сугроб круче твоего: барнаульцы публикуют снимки снежных завалов 5
    05:03
    Холодно, но зато без снежной бури: жителей Алтая ждет морозная суббота 0
    01:04
    Все киноцитаты из фильма "Ла-Ла Ленд" собрали в один ролик 1
    00:06
    Секс приносит боль каждой 13-й женщине — ученые 6

    © 1999 — 2017, ИА «Амител»
    Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
    Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

    Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
    тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
    news@amic.ru

    Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

    При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.