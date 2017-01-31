Прогресс не стоит на месте, и не отстает от него и "Яндекс". Для того чтобы упростить жизнь пользователей, он запустил "Яндекс.Автобусы". Что это за сервис, подробнее рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Что за сервис "Яндекс.Автобусы"?
"Яндекс.Автобусы" – это новый сервис, который позволяет приобретать билеты на междугородные и пригородные автобусы в режиме онлайн. Работать он начал 31 января.
Ожидается, что благодаря ему продажи таких билетов подскочат на 50% за пять лет. Сегодня таким способом билеты приобретают не более 3% человек.
Этот сервис будет доступен по всей России?
На данный момент проект сотрудничает с системным интегратором E-Traffic, агрегатором "РУ-Сеть" и эксклюзивным дистрибьютором билетов на рейсы Мострансавто в Подмосковье "ОднаКасса". В совокупности эти три компании позволяют продать билеты больше чем на 10 тысяч направлений, включая Калининград – Минск и Москва – Санкт-Петербург.
В "Яндексе" отмечают, что в скором времени они планируют подключить к сервису и других участников рынка междугородных и пригородных перевозок, включая агрегирующие различные системы бронирования билетов компании, самих перевозчиков и интеграторов, которые работают с автовокзалами.
Как купить билет?
Для этого необходимо выйти на сайт "Яндекс.Автобусы
". Далее необходимо выбрать интересующее вас направление, время и дату отправления. После пассажир должен ввести паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. В завершение покупки следует оплатить билет с помощью банковской карты.
Комментарии
еще бы нормальные документы, годные для бух.отчетности были у этой бодяги - им бы цены не было, а так смотришь за пяток лет до 15% доползут с трех.