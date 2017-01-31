Фото: Вячеслав Мельников
Жители Алтайского края в 2017 году будут отмечать 80-летие региона. Нас ждут интересные творческие проекты, выставки, гастроли, фестивали. Рассказываем, какие акции и мероприятия стоит посетить в этот главный праздник года для Алтайского края.
Уже с конца 2016 года по поручению губернатора Александра Карлина реализуется проект под названием "Поезд культуры", приуроченный к 80-летию края. Свои программы и постановки в городах и районах края представляют ведущие профессиональные концертные и театральные коллективы региона, музеи, алтайские мастера. В юбилейный год в проекте примет участие народный артист России, композитор и наш земляк Олег Иванов.
В 2017 году запланированы обменные гастроли краевых театрально-концертных организаций по городам Сибири. А в мае поклонников театрального искусства ждет Межрегиональный театральный фестиваль курсовых и дипломных работ "Шаг".
Еще одним якорным событием станет Межрегиональная молодёжная художественная выставка "Аз.Арт.Сибирь – 2017". С 29 марта по 26 апреля в Барнауле пройдет выставка молодых художников из 13 регионов Сибири.
В 2017 году состоятся и традиционные мероприятия в память о знаменитых земляках. Так, в июне исполнится 85 лет со дня рождения нашего земляка, поэта Роберта Рождественского. К нам обещает приехать его дочь Екатерина Рождественская, а также известные деятели культуры России.
Кроме того, с 18 по 22 июля пройдут традиционные "Шукшинские дни на Алтае". Согласие принять участие в фестивале уже дал известный российский литературовед и писатель Евгений Водолазкин. По другим фамилиям пока идут переговоры.
Комментарии
Таки непонятно, Кадышева то приедет или нет?