Как решили бороться с "санкционкой"?

Роспотребнадзор предлагает начать штрафовать не только за "незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством", но и за хранение, перевозку и реализацию санкционной продукции.

Поправки предполагается внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Кстати, под санкционными продуктами зачастую граждане подразумевают продукты питания. На самом деле к ним относится и промышленная продукция.