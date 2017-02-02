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Можно ли будет ввозить санкционные продукты для себя?

, ИА "Амител"
Разбираемся в теме в рубрике "Вопрос-ответ"


Борьба с санкционными товарами в России продолжается уже 2,5 года. Роспотребнадзор решил минимизировать вероятность ввоза запрещенных товаров путем ужесточения ответственности. Читайте, что именно придумало это ведомство и коснется ли это тех, кто возвращается из-за границы с заморскими товарами для личного употребления.

1
Как решили бороться с "санкционкой"?

Роспотребнадзор предлагает начать штрафовать не только за "незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством", но и за хранение, перевозку и реализацию санкционной продукции.

Поправки предполагается внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Кстати, под санкционными продуктами зачастую граждане подразумевают продукты питания. На самом деле к ним относится и промышленная продукция.
2
Какую ответственность хотят ввести за нарушения?

Для обычных граждан такие нарушения будут грозить штрафом от трех до пяти тысяч рублей. Помимо материального наказания, предусматривается и конфискация товаров административного правонарушения.

Для должностных лиц размер штрафов больше в десять раз – от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц максимальный размер наказания составит 100 тысяч рублей.

3
Получается, что теперь для себя тот же пармезан провезти уже не получится?

Пока можно. По словам представителя Роспотребнадзора Сергея Ходячих, штрафы не будут грозить людям, которые перевозят и хранят такие продукты для личного употребления. Так что везите свой любимый пармезан. А сколько можно ввезти его, мы подробно рассказывали тут.

"Для того, что в личных нуждах используется, это не будет работать. Это касается промышленных оборотов хозяйствующих субъектов, если таможня что-то пропустила, через границу проскочила запрещенная продукция, то Роспотребнадзор здесь уже в обороте будет выявлять", — сказал RNS Ходячих.

Стоит отметить, что представитель Роспотребнадзора уточнил, что проверки их ведомство может организовать "по жалобам граждан".

 


 


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    Комментарии

    2.02.2017 14:45
    - гость -

    Российский рынок Западу стал неинтересен. ВВП России в долларовом выражении сдулся вдвое. Автомобильный рынок, который должен был к 2018 году стать самым большим в Европе, сейчас пятый. Потребление резко сократилось. Платёжеспособный спрос упал. И мы говорим: Европа теряет огромные деньги из-за наших контрсанкций, потому что она экспортирует в Россию намного меньше. Это правда: экспортируют меньше. Но санкционные товары, которые европейцы теперь не могут поставлять в Россию, занимали в экспорте Евросоюза к нам в лучшем случае 6 – 7 процентов. А в целом экспорт в Россию из ЕС упал вдвое только потому потому, что обедневшим россиянам стало не на что покупать товары. (с).

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