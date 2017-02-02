Борьба с санкционными товарами в России продолжается уже 2,5 года. Роспотребнадзор решил минимизировать вероятность ввоза запрещенных товаров путем ужесточения ответственности. Читайте, что именно придумало это ведомство и коснется ли это тех, кто возвращается из-за границы с заморскими товарами для личного употребления.
Роспотребнадзор предлагает начать штрафовать не только за "незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством", но и за хранение, перевозку и реализацию санкционной продукции.
Поправки предполагается внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.Кстати, под санкционными продуктами зачастую граждане подразумевают продукты питания. На самом деле к ним относится и промышленная продукция.
Для обычных граждан такие нарушения будут грозить штрафом от трех до пяти тысяч рублей. Помимо материального наказания, предусматривается и конфискация товаров административного правонарушения.
Для должностных лиц размер штрафов больше в десять раз – от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц максимальный размер наказания составит 100 тысяч рублей.
Пока можно. По словам представителя Роспотребнадзора Сергея Ходячих, штрафы не будут грозить людям, которые перевозят и хранят такие продукты для личного употребления. Так что везите свой любимый пармезан. А сколько можно ввезти его, мы подробно рассказывали тут.
"Для того, что в личных нуждах используется, это не будет работать. Это касается промышленных оборотов хозяйствующих субъектов, если таможня что-то пропустила, через границу проскочила запрещенная продукция, то Роспотребнадзор здесь уже в обороте будет выявлять", — сказал RNS Ходячих.
Стоит отметить, что представитель Роспотребнадзора уточнил, что проверки их ведомство может организовать "по жалобам граждан".
Комментарии
Российский рынок Западу стал неинтересен. ВВП России в долларовом выражении сдулся вдвое. Автомобильный рынок, который должен был к 2018 году стать самым большим в Европе, сейчас пятый. Потребление резко сократилось. Платёжеспособный спрос упал. И мы говорим: Европа теряет огромные деньги из-за наших контрсанкций, потому что она экспортирует в Россию намного меньше. Это правда: экспортируют меньше. Но санкционные товары, которые европейцы теперь не могут поставлять в Россию, занимали в экспорте Евросоюза к нам в лучшем случае 6 – 7 процентов. А в целом экспорт в Россию из ЕС упал вдвое только потому потому, что обедневшим россиянам стало не на что покупать товары. (с).