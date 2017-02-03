Водительское удостоверение теперь можно будет заменить в любом многофункциональном центре. В каком случае можно будет воспользоваться этой услугой и какие документы нужно для этого собрать, рассказываем в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Речь идет только о повторном получении водительского удостоверения. Вы можете обратиться в многофункциональный центр за новыми правами, если вы:
- потеряли свое водительское удостоверение;
- истек срок действия этого документа;
- произошла смена фамилии;
- права пришли в негодность (например, вы их постирали).
Если вы планируете впервые получить водительские права, то к вам это не относится. В этом случае необходимо обратиться в ГИБДД.
- заявление;
- старое водительское (если не потеряли);
- паспорт;
- копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства или по месту пребывания (при наличии регистрации), "свежая" медицинская справка, карточка водителя или документ, подтверждающий, что вы окончили школу вождения, квитанция об оплате госпошлины (оплатить ее можно через терминал в МФЦ).
Далее необходимо оплатить госпошлину. За национальные права она составляет две тысячи рублей (обычные). За выдачу международного водительского удостоверения (является дополнением к национальным правам) размер госпошлины составляет 1 600 рублей.
Комментарии
"копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина" - это что? Паспорта не достаточно?
"карточка водителя или документ, подтверждающий, что вы окончили школу вождения" - это что такое, если у меня права получены (первые) более 30 лет назад. Старых прав не достаточно?
еще 3 справки по 300 рублей каждая...