А в каких случаях можно так получить права?

Речь идет только о повторном получении водительского удостоверения. Вы можете обратиться в многофункциональный центр за новыми правами, если вы:



- потеряли свое водительское удостоверение;

- истек срок действия этого документа;

- произошла смена фамилии;

- права пришли в негодность (например, вы их постирали).

Если вы планируете впервые получить водительские права, то к вам это не относится. В этом случае необходимо обратиться в ГИБДД.