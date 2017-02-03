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Как заменить водительское удостоверение в МФЦ?

, ИА "Амител"
Какие документы необходимо собрать и сколько это будет стоить, читайте на сайте Amic.ru


Водительское удостоверение теперь можно будет заменить в любом многофункциональном центре. В каком случае можно будет воспользоваться этой услугой и какие документы нужно для этого собрать, рассказываем в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
А в каких случаях можно так получить права?

Речь идет только о повторном получении водительского удостоверения. Вы можете обратиться в многофункциональный центр за новыми правами, если вы:

- потеряли свое водительское удостоверение;
- истек срок действия этого документа;
- произошла смена фамилии;
- права пришли в негодность (например, вы их постирали).

Если вы планируете впервые получить водительские права, то к вам это не относится. В этом случае необходимо обратиться в ГИБДД.

2
А в ГИБДД заменить водительское удостоверение я теперь не смогу?
Никто не лишает вас этой возможности. Как и раньше, вы можете обратиться в ГИБДД.
3
Какие документы нужны для замены водительского удостоверения?
В перечень документов для замены входят:

- заявление;
- старое водительское (если не потеряли);
- паспорт;
- копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина по месту жительства или по месту пребывания (при наличии регистрации), "свежая" медицинская справка, карточка водителя или документ, подтверждающий, что вы окончили школу вождения, квитанция об оплате госпошлины (оплатить ее можно через терминал в МФЦ).
Стоит отметить, что заранее фотографию на документы делать не нужно. Ее сделают на месте.
 
4
Сколько стоит заменить права?
В первую очередь вам потребуется пройти медицинское обследование. Эта справка стоит от 700 рублей и выше.

Далее необходимо оплатить госпошлину. За национальные права она составляет две тысячи рублей (обычные). За выдачу международного водительского удостоверения (является дополнением к национальным правам) размер госпошлины составляет 1 600 рублей.
5
Сколько дней нужно будет ждать?
Срок ожидания составит пять дней с момента подачи документов.

 

 

 

 

 


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    Комментарии

    3.02.2017 15:09
    - гость -

    "копия документа, подтверждающего регистрацию гражданина" - это что? Паспорта не достаточно?

    "карточка водителя или документ, подтверждающий, что вы окончили школу вождения" - это что такое, если у меня права получены (первые) более 30 лет назад. Старых прав не достаточно?

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    3.02.2017 15:31
    Элвис

    еще 3 справки по 300 рублей каждая...

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